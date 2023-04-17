Phô mai là một loại thực phẩm làm từ sữa phổ biến, có thể được thưởng thức riêng hoặc được sử dụng như một nguyên liệu thơm ngon trong các bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ với hương vị thơm béo vô cùng hấp dẫn. Nhưng liệu chúng ta có thể tiêu thụ loại thực phẩm từ sữa thơm ngon này mỗi ngày không? Liệu ăn phô mai mỗi ngày có tốt cho sức khỏe không? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Vậy nguồn dinh dưỡng dồi dào này sẽ có lợi ích hay ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta như thế nào nếu ăn phô mai mỗi ngày?

Ngoài việc tăng cường hương vị và kết cấu chi các món ăn yêu thích của bạn, phô mai cũng rất giàu chất dinh dưỡng. Nó là nguồn cung cấp protein và canxi chất lượng cao, ngoài ra còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và hợp chất hoạt tính sinh học khác, như magiê và vitamin B12. Mặt khác, phô mai còn bổ sung một lượng natri, chất béo bão hòa và calo đáng kể vào chế độ ăn hàng ngày của bạn.

Những thay đổi của cơ thể khi bạn ăn phô mai mỗi ngày

Tăng lượng canxi hấp thụ

Lượng canxi dồi dào trong phô mai có công dụng giúp duy trì xương khỏe mạnh!

Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ, 30% nam giới và 60% phụ nữ không có đủ canxi trong chế độ ăn uống của họ, và 75% trong số chúng ta không đáp ứng các khuyến nghị về việc uống sữa hàng ngày (3 ly sữa mỗi ngày hoặc 1.000 mg canxi mỗi ngày).

Thật vậy, canxi giúp duy trì xương khỏe mạnh, đồng thời các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng canxi có thể giúp ngăn ngừa các loại ung thư, hỗ trợ hạ huyết áp, giúp ngăn ngừa chứng tiền sản giật và có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh - theo một đánh giá được thực hiện bởi Viện Y tế Quốc gia (NIH).

Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống, một khẩu phần pho mát 1,5 ounce cung cấp từ 115–350 miligam canxi, tùy thuộc vào loại. Trong đó, phô mai cứng có nhiều canxi nhất do hàm lượng nước thấp hơn, khiến chúng đậm đặc chất dinh dưỡng hơn. Ngoài ra, một gói phô mai cheddar 1,5 ounce cung cấp 305 miligam canxi, hoặc một phần ba nhu cầu của một người trưởng thành trung bình trong một ngày.

Nó có thể không phù hợp với dạ dày của bạn

Phô mai có thể gây khó chịu cho dạ dày nếu bạn bị mắc chứng kém hấp thu đường sữa!

Theo Viện nghiên cứu Quốc gia, khoảng 68% dân số thế giới mắc chứng kém hấp thu đường sữa, xảy ra khi cơ thể không thể tiêu hóa hoàn toàn đường sữa, loại carbohydrate chính có trong sữa và thực phẩm từ sữa. Nếu bạn không dung nạp đường sữa, phô mai có thể gây khó chịu cho dạ dày sau khi ăn và dẫn đến đầy hơi và tiêu chảy.

Tin tốt là phô mai có hàm lượng đường sữa thấp hơn đáng kể so với sữa và sữa chua. Phô mai cứng, lâu năm có hàm lượng đường sữa thấp nhất và thường được dung nạp tốt với một lượng nhỏ.

Hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột

Bạn có thể đã biết rằng sữa chua có men sống, và đây là một trong những cách tốt nhất để dự trữ vi khuẩn có lợi, giúp cải thiện hệ vi sinh vật cũng như sức khỏe hệ miễn dịch của bạn. Nhưng ngoài sữa chua, nhiều loại pho mát mềm và cứng cũng cung cấp men vi sinh. Trong đó, Probiotics được tìm thấy chủ yếu trong các loại pho mát lâu năm không được tiệt trùng. Một số nhà sản xuất phô mai thậm chí còn bổ sung men vi sinh vào phô mai của họ.

Nghiên cứu vẫn đang được tiến hành để hiểu rõ hơn về số lượng và khả năng sống sót của vi khuẩn trong quá trình làm pho mai. Nhưng cho đến nay, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thực phẩm Chức năng đã giải thích được cách pho mát có thể tồn tại trong quá trình tiêu hóa và tồn tại trong đường tiêu hóa để mang lại lợi ích cho sức khỏe cho đường ruột của bạn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Việc tiêu thụ phô mai được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ!

Mặc dù phô mai nguyên chất béo là nguồn cung cấp chất béo bão hòa đáng kể, bạn có thể nghĩ rằng nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh động mạch vành, nhưng nghiên cứu lại cho thấy điều ngược lại.

Cụ thể, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet, với 135.000 người tham gia ở 21 quốc gia, đã chứng minh là không tìm thấy mối tương quan nào giữa lượng thức ăn từ sữa, bao gồm cả phô mai, và nguy cơ mắc bệnh tim hoặc các biến cố mạch vành lớn. Trên thực tế, nghiên cứu đã báo cáo rằng những người ăn nhiều hơn một khẩu phần thực phẩm từ sữa đầy đủ chất béo hoặc ít chất béo mỗi ngày đã giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim hoặc tử vong do bệnh tim.

Một nghiên cứu khác được báo cáo trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu đã tổng hợp dữ liệu từ 15 nghiên cứu lớn, dựa trên 200.000 đối tượng tham gia nghiên cứu. Kết quả là nghiên cứu này cũng chỉ ra mối quan hệ nghịch đảo giữa việc tiêu thụ pho mát và bệnh tim mạch. Những người ăn pho mát thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn tới 18%, nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành thấp hơn tới 14% và khả năng bị đột quỵ thấp hơn tới 10% so với những người không ăn hoặc ăn ít pho mát.

Hỗ trợ hồi phục cơ bắp sau tập luyện

Phô mai chứa casein - một loại protein giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp protein sau khi tập luyện!

Các vận động viên sức bền và sức mạnh thường dựa vào chất bổ sung protein để thúc đẩy phục hồi cơ bắp và tăng sức mạnh và sức bền. Sữa là một loại protein chất lượng cao với tất cả chín axit amin thiết yếu. Nghiên cứu khẳng định rằng whey và casein protein trong sữa có thể tăng cường phục hồi sau khi tập luyện và giúp kích thích tổng hợp protein cho cơ bắp. Trong đó, phô mai chủ yếu bao gồm casein, một loại protein tiêu hóa chậm cũng giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp protein sau khi tập thể dục. Còn Whey là một loại protein tác dụng nhanh thường được dùng ngay sau khi tập luyện mệt mỏi, trong khi casein thường được khuyên dùng trước khi đi ngủ.

Một nghiên cứu gần đây được báo cáo trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy trong số 20 vận động viên nam khỏe mạnh đã báo cáo rằng 30 gam protein từ phô mai giúp tăng cường tổng hợp protein cho cơ bắp, giống như lấy 30 gam protein từ sữa. Nếu bạn là người năng động và muốn giúp cơ bắp phục hồi sau khi tập thể dục mệt mỏi, hãy thưởng thức hai ounce pho mát hoặc nửa cốc pho mát nhỏ như một phần của bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ.

Phô mai có thể là một bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống cân bằng, nhưng điều quan trọng là phải ghi nhớ khẩu phần ăn, vì phô mai chứa nhiều calo, natri và chất béo bão hòa. Hãy chắc chắn kết hợp phô mai với các thực phẩm và nguyên liệu tốt cho sức khỏe khác như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây sấy khô, và rau xà lách.

Dễ dàng tiêu thụ quá nhiều calories

Hãy chú trọng vào lượng phjoo mai bạn tiêu thụ mỗi lần nhé!

Hầu hết những người yêu thích phô mai đều gặp phải một vấn đề lớn khi ăn phô mai: Họ ăn quá nhiều. Phô mai bổ dưỡng nhưng cũng chứa nhiều calo nên bạn dễ tiêu thụ quá mức. Một ounce phô mai cứng, như phô mai cheddar, có khoảng 100–125 calo, tùy thuộc vào loại. Thật dễ dàng để ăn 3–4 ounce trong một lần, như một bữa ăn nhẹ hoặc một phần của món ăn chính.

Hãy xem xét đến lượng phô mai bạn ăn mỗi lần và nên bào nhỏ phô mai để tránh tiêu thụ quá nhiều calories trong một lần bạn nhé!

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Ăn phô mai mỗi ngày có tốt cho sức khỏe không?” Tóm lại, phô mai chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe tổng thể của chúng ta, nhiều điều cần lưu ý là bạn cần cẩn trọng hơn với lượng phô mai tiêu thụ mỗi lần ăn, để tránh dư thừa calories nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả.