9 lý do thực sự khiến bạn gặp khó khăn trong việc giảm cân!

Chúng ta đều biết rằng quá trình giảm cân thì chưa bao giờ dễ dàng cả. Đặc biệt, việc phải tuân theo một chế độ ăn kiêng trong cuộc sống xã hội bận rộn này thực sự gặp rất nhiều bất tiện. Tuy vậy, nếu bạn cảm thấy mình đang làm mọi thứ đúng đắn trong hành trình giảm cân mà vẫn không đạt được kết quả tích cực, thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 9 lý do thực sự khiến bạn không thể giảm cân ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Chuyên gia giải thích rằng có một số lý do khiến một số người giữ trọng lượng dư thừa. Cụ thể, Lý thuyết điểm cố định nói rằng cơ thể con người cố gắng giữ mình trong một phạm vi ưa thích, phạm vi này thì khác ở mỗi người. Vì vậy, lý do số một khiến bạn gặp khó khăn trong việc giảm cân là vì thừa cân là một tình trạng bệnh lý, và giảm cân có thể khó khăn hơn về mặt sinh lý đối với bạn so với những người khác.

Bước quan trọng đầu tiên cần thực hiện là thảo luận về cân nặng, mối quan tâm và mục tiêu giảm cân của bạn với bác sĩ. Thừa cân hoặc béo phì là những tình trạng bệnh lý. Vì có thể cân nặng của bạn là kết quả của một vấn đề sức khỏe như hội chứng Cushing, một tình trạng dẫn đến tăng cân ở vùng bụng.

Bạn đang nhịn ăn gián đoạn

Nhịn ăn gián đoạn sẽ không mang lại kết quả giảm cân cho tất cả mọi người!

The Nutrition Twins giải thích: "Mặc dù việc ăn uống có giới hạn thời gian (chỉ ăn trong một khung thời gian cụ thể) có thể giúp một số người giảm cân, nhưng điều này lại phản tác dụng đối với những người khác khi họ đói quá mức và ăn quá nhiều hoặc chè chén say sưa khi quá trình nhịn ăn kết thúc". Ngoài ra, việc nhịn ăn gián đoạn có thể làm hỏng nỗ lực giảm cân của bạn nếu bạn không thể tập trung và cảm thấy mệt mỏi khi nhịn ăn, điều này có thể dẫn đến việc bỏ qua các hoạt động đốt cháy calo hoặc tập thể dục.

Thật vậy, nhịn ăn gián đoạn sẽ không mang lại kết quả giảm cân cho tất cả mọi người. The Nutrition Twins cảnh báo: "Phụ nữ phải đặc biệt cẩn thận để không lạm dụng nó vì nó có thể gây rối loạn cân bằng nội tiết tố mong manh của họ." Bên cạnh đó, hãy chú ý cẩn thận đến các tín hiệu của cơ thể và cách cơ thể bạn phản ứng khi bạn nhịn ăn. Nếu sau 14 đến 16 giờ nhịn ăn, bạn không thể kiểm soát được cảm giác thèm ăn, hãy thử nhịn ăn trong một khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như 12 đến 14 giờ. Bên cạnh đó, nếu bạn vẫn ăn quá nhiều hoặc nếu bạn đang cắt giảm hoạt động của mình, vậy thì tốt nhất là bạn nên xác lập mức thời gian tối đa xuống 12 giờ thôi.

Bạn không hài lòng với các món ăn nhẹ

Hãy chắc chắn bổ sung thực phẩm giàu protein và chất xơ khi bạn ăn nhẹ!

Bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ thu được lợi ích tốt nhất trong việc giảm cân khi các loại snack rau củ, trái cây tươi cho đồ ăn nhẹ và tránh bánh quy, khoai tây chiên hoặc kẹo không tốt cho sức khỏe. Nhưng không, những lựa chọn này sẽ khiến bạn cảm thấy đói ngay sau khi ăn xong và thèm ăn nhiều hơn.

Để tránh điều này, The Nutrition Twins gợi ý: "Hãy chắc chắn bổ sung thực phẩm giàu protein và chất xơ khi bạn ăn nhẹ. Protein và chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa để giữ cho bạn cảm thấy hài lòng và giúp làm tăng dần lượng đường trong máu, ngăn ngừa sự sụt giảm năng lượng gây ra thèm ăn."

Bên cạnh đó, hãy cân nhắc thưởng thức hạt dẻ cười cho bữa ăn nhẹ của bạn - thứ mà được The Nutrition Twins gọi là "nguồn protein hoàn chỉnh có nguồn gốc từ thực vật lý tưởng và là một nguồn chất xơ tốt." Và cũng theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Cornell, hạt dẻ cười còn chứa đầy chất chống oxy hóa, "là siêu sao trong việc chế ngự chứng viêm khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn."

Bạn đã ăn chay trường theo cách thiếu khoa học

Việc ăn thuần chay hoàn toàn mà không có kế hoạch cẩn thận có thể làm hỏng quá trình giảm cân!

Ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng The Nutrition Twins giải thích rằng việc ăn thuần chay hoàn toàn mà không có kế hoạch cẩn thận có thể dễ dàng làm hỏng quá trình giảm cân của bạn nếu bạn không kết hợp đủ protein. Vì hầu hết các loại thực phẩm từ thực vật không chứa nhiều protein nên rất dễ nạp vào cơ thể nhiều carbs, đặc biệt là các loại ngũ cốc tinh chế như carbs bột nhão khiến lượng đường trong máu tăng đột biến và khiến bạn đói ngay sau đó. Điều này thường dẫn đến việc bạn sẽ ăn quá nhiều và thường ăn nhiều các loại carb như mì ống, bánh quy, khoai tây chiên và đồ ăn nhẹ có đường - những thứ có thể dễ dàng dẫn đến tăng cân.

Chính bởi vậy, trước khi chuyển sang ăn thuần chay 100%, hãy vạch ra các bữa ăn của bạn và suy nghĩ về những cách có thể kết hợp nhiều protein hơn vào mỗi bữa ăn. Trong đó, các nguồn thực vật chứa nhiều protein mà bạn có thể lựa chọn là đậu lăng, đậu đen, đậu khô, đậu xanh, đậu phụ, hạt chia và các loại hạt.

Sai lầm trong cách chế biến rau củ

Hãy chọn cách chế biến là hấp để thu được món rau healthy với lượng calo lý tưởng nhất nhé!

Sai lầm này xảy ra rất thường xuyên, có rất nhiều người có ý định tốt khi cố gắng thêm nhiều rau vào bữa ăn của họ, điều này thật tuyệt vời, nhưng họ lại không nhận ra rằng dầu hoặc bơ mà rau được nấu hoặc ướp thực sự có thể gây phản tác dụng. Để giải thích cho điều này, The Nutrition Twins có chia sẻ: "Một số loại rau thậm chí còn hút nhiều dầu và bơ hơn, ví dụ như cà tím, nấm, bí và ớt, từ đó có thể khiến món rau ngon lành của bạn bổ sung thêm vài trăm calo cho mỗi bữa ăn.”

Nhưng đừng ngừng gọi món rau, bạn chỉ cần đổi cách chế biến sang hấp! Nếu bạn cần tăng thêm hương vị, hãy vắt chanh tươi hoặc nước cốt chanh vào rau, đây luôn là một cách đơn giản giúp tăng hương vị cho món rau của bạn. Hoặc bạn cũng có thể kết hợp các loại gia vị và thảo mộc như oregano, húng tây, hương thảo, thì là, thìa là, sả, rau mùi tây, húng quế, đinh hương hoặc nhục đậu khấu, những thứ này sẽ mang lại cho món rau của bạn hương vị thơm ngon mà không cần thêm calo nhé.

Bạn cắt bỏ hoàn toàn tinh bột

Hãy chọn đúng loại tinh bột lành mạnh để đưa vào bữa ăn của mình!

Bạn có thể cho rằng tất cả các loại tinh bột đều không tốt khi nói đến việc giảm cân. Nhưng điều này thì hoàn toàn không đúng! Tất cả những gì bạn cần làm là hãy chọn đúng loại tinh bột lành mạnh để đưa vào bữa ăn của mình.

Tinh bột là nhiên liệu chính cho não và cơ bắp của bạn, và khi bạn cắt bỏ chúng, sẽ không có gì lạ khi bạn cảm thấy kiệt sức và thèm ăn carbohydrate hoặc đường dữ dội, vì não và cơ thể của bạn cần được phục hồi nhanh chóng. Và điều này thường sẽ dẫn đến việc bạn sẽ ăn vô tội vạ với chính loại thực phẩm mà bạn đang cố gắng tránh.

Để ngăn điều này xảy ra, hãy chú ý đến cảm giác của bạn khi cắt bỏ tinh bột ra khỏi bữa ăn. Sau đó bạn có cảm thấy mệt mỏi hay điều này dẫn đến ăn uống vô độ? Nếu vậy, hãy cố gắng bổ sung một lượng nhỏ tinh bột lành mạnh vào mỗi bữa ăn. Bạn có thể cần thử nghiệm một chút để xác định nhu cầu cá nhân của mình, chẳng hạn, hãy bắt đầu với một nửa cốc bột yến mạch, gạo lứt hoặc khoai lang cho mỗi bữa ăn. Nếu sau đó bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi hoặc ăn uống vô độ, thì hãy tăng lượng carb nạp vào thêm một chút cho đến khi bạn tìm được lượng phù hợp nhé.

Các loại thuốc bạn đang dùng có thể khiến bạn tăng cân

Một số loại thuốc gây tăng cân và có khả năng khiến cân nặng của bạn không thể giảm như mong muốn dù đã nỗ lực. Hãy nói rõ với bác sĩ về mong muốn giảm cân của bạn, để được điều trị bằng một loại thuốc khác nếu có thể nhé.

Bạn vô tình tiêu thụ thêm calo

Điều quan trọng là phải ăn ở mức calo lý tưởng khi giảm cân, tức là tiêu thụ ít calo hơn mức bạn đốt cháy. Tuy nhiên, một số calo có thể dễ dàng bị chúng ta bỏ quên, chẳng hạn như rượu và cà phê buổi sáng của bạn. Ngay cả nước ép trái cây được cho là "tốt cho sức khỏe" cũng có thể chứa nhiều calo và đường. Điều quan trọng là phải biết mọi thứ bạn đang ăn và uống.

Bạn thiếu kiên nhẫn

Hãy kiên nhẫn và đừng quá khó khăn với chính mình!

Giảm cân là một quá trình dần dần đòi hỏi sự chăm chỉ, cẩn thận và kiên nhẫn. Nó cũng có thể liên quan đến một số thử nghiệm và sai sót. Tùy thuộc vào mức độ bạn muốn giảm, có thể mất một lúc trước khi bạn đạt được kết quả. Hãy nhớ rằng bạn có thể đang giảm cân, chỉ cần một chút thời gian để thực sự thấy sự khác biệt. Hãy kiên nhẫn và đừng quá khó khăn với chính mình!

Trên đây là chi tiết 9 lý do thực sự khiến bạn gặp khó khăn khi giảm cân. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới các chị em nhé!