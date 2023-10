9 lý do thực sự khiến bạn gặp khó khăn trong việc giảm cân!

Chúng ta đều biết rằng quá trình giảm cân thì chưa bao giờ dễ dàng cả. Đặc biệt, việc phải tuân theo một chế độ ăn kiêng trong cuộc sống xã hội bận rộn này thực sự gặp rất nhiều bất tiện. Tuy vậy, nếu bạn cảm thấy mình đang làm mọi thứ đúng đắn trong hành trình giảm cân mà vẫn không đạt được kết quả tích cực, thì hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu về 9 lý do thực sự khiến bạn không thể giảm cân ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 9 lý do khiến bạn giảm cân không thành công

Bạn đang có vấn đề bệnh lý

Thừa cân hoặc béo phì là những tình trạng bệnh lý, gây khó khăn hơn trong việc giảm cân!

Bước quan trọng đầu tiên cần thực hiện là thảo luận về cân nặng, mối quan tâm và mục tiêu giảm cân của bạn với bác sĩ. Thừa cân hoặc béo phì là những tình trạng bệnh lý. Vì có thể cân nặng của bạn là kết quả của một vấn đề sức khỏe như hội chứng Cushing, một tình trạng dẫn đến tăng cân ở vùng bụng.

Chuyên gia giải thích rằng có một số lý do khiến một số người giữ trọng lượng dư thừa. Cụ thể, Lý thuyết điểm cố định nói rằng cơ thể con người cố gắng giữ mình trong một phạm vi ưa thích, phạm vi này thì khác ở mỗi người. Vì vậy, lý do số một khiến bạn gặp khó khăn trong việc giảm cân là vì thừa cân là một tình trạng bệnh lý, và giảm cân có thể khó khăn hơn về mặt sinh lý đối với bạn so với những người khác.