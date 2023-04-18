Bất ngờ với 7 loại thực phẩm có thể gây ra hơi thở có mùi!

Không có gì bí mật khi tỏi và hành tây có thể dẫn đến hơi thở có mùi khó chịu — nhưng nếu bạn tránh những thực phẩm này rồi mà hơi thở vẫn có mùi khó chịu, thì đã đến lúc tìm hiểu sâu hơn về những “kẻ phá hoại lén lút” có thể gây ra mùi khó chịu. Cụ thể là những loại thực phẩm nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 7 loại thực phẩm có thể gây ra hơi thở có mùi ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Dưới đây là tám loại thực phẩm có thể góp phần khiến hơi thở của bạn có mùi và những cách khắc phục dễ dàng mà bạn có thể áp dụng nếu chưa thể đánh răng ngay được.

Hôi miệng mãn tính có thể rất khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn khi bạn đang cố gắng chống lại nó nhưng không thể tìm ra thủ phạm là gì. Đối với một số người, chứng hôi miệng có thể là do di truyền, nhưng đối với những người khác, đó có thể là một phần trong thói quen hàng ngày của bạn mà bạn thậm chí không nhận ra, chẳng hạn như thường xuyên ăn một số loại thực phẩm gây ảnh hưởng đến hơi thở của chúng ta.

7 loại thực phẩm có thể gây ra hơi thở có mùi mà bạn cần biết

Trái cây họ cam quýt

Trái cây họ cam quýt giàu axit, rất thích hợp cho vi khuẩn gây mùi phát triển!

Vi khuẩn gây mùi thích môi trường axit, do đó, bằng cách ăn nhiều trái cây họ cam quýt, về cơ bản, bạn đang “mời gọi” hơi thở của mình trở nên có mùi khó chịu, đặc biệt nếu bạn dễ bị trào ngược axit thì có thể khiến axit trào ngược vào cổ họng và gây mùi khó chịu dễ dàng hơn. Bên cạnh việc chú ý hơn đến tần suất bạn ăn thực phẩm có tính axit, hãy cân nhắc việc ăn một viên kẹo không đường sau khi ăn cam quýt để làm thơm hơi thở của bạn. (Lưu ý là nên chọn loại kẹo không đường nhé, vì vi khuẩn cũng thích ăn đường)

Thực phẩm giàu protein

Quá trình tiêu hóa protein của cơ thể có thể tạo ra amoniac - gây ra mùi hơi thở!

Ăn quá nhiều chất đạm có thể dẫn đến hôi miệng, do cơ thể tạo ra amoniac trong khi phân hủy chất đạm trong quá trình tiêu hóa. Mùi cuối cùng sẽ thoát ra qua miệng của bạn và người ta thường cho rằng nó có mùi tương tự như mùi nước tiểu của mèo. Để tránh tình trạng hơi thở có mùi bất đắc dĩ này khi chưa thể đánh răng ngay, các chuyên gia khuyên bạn hãy thử ăn các loại thực phẩm có chứa kẽm (rau chân vịt, hạt bí ngô, đậu xanh), vì chúng có thể giúp kiểm soát mảng bám và giảm hôi miệng hiệu quả.

Cá đóng hộp

Cá đóng hộp có thời gian oxy và phản ứng với các nguyên tố gây mùi!

Không giống như cá tươi, cá đóng hộp (như cá ngừ và cá hồi) đã có thời gian để oxy hóa và phản ứng với các nguyên tố khác. Từ đó dẫn đến cái mùi khó chịu - 'mùi tanh' đến từ một hợp chất có trong cá gọi là trimethylamines. Trừ khi chúng liên kết với một số chất lỏng khác, chúng có xu hướng đọng lại trong miệng, tạo ra mùi khó chịu.

Trong trường hợp này, thực phẩm có tính axit có thể hữu ích. Nước ép có tính axit từ chanh, cam hoặc giấm có thể giúp các hợp chất này liên kết với nước, cho phép bạn loại bỏ chúng khỏi miệng bằng cách uống nước, bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhai một thanh kẹo cao su không đường để giảm bớt mùi khó chịu này nhé.

Phô mai

Phô mai chứa axit amin phản ứng với vi khuẩn trong miệng, tạo ra hợp chất lưu huỳnh gây mùi khó chịu!

Hầu hết các sản phẩm từ sữa, bao gồm cả phô mai, đều chứa axit amin phản ứng với vi khuẩn trong miệng của bạn để tạo ra các hợp chất lưu huỳnh có thể làm cho hơi thở của bạn có mùi khó chịu. Khi những vi khuẩn này ăn chất rắn của sữa, chúng tạo ra lượng hydro sunfua dư thừa. Kết quả là gì? Miệng của bạn sẽ có mùi hôi khó chịu như trứng thối. Trong khi đó, nước súc miệng sẽ không có nhiều tác dụng trong trường hợp này, nhưng đánh răng bằng kem đánh răng có chất florua sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây ra mùi.

Nếu bạn không thể đánh răng ngay lập tức, uống nước có thể giúp rửa sạch vi khuẩn và các hạt đang trú ẩn trong miệng của bạn. Và vì chỉ nha khoa cũng là một sản phẩm vệ sinh thân thiện, hãy giữ một số sợi chỉ trên tay để nhanh chóng loại bỏ bất kỳ hạt sữa nào đang ẩn náu trong các kẽ hở của răng bạn nhé.

Sốt pasta

Tính axit từ cà chua có thể gây ra sự tích tụ axit trong miệng, thúc đẩy vi khuẩn phát triển!

Giống như trái cây họ cam quýt, tính axit từ cà chua có thể gây ra sự tích tụ axit trong miệng và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn. Từ đó những vi khuẩn khó chịu này có thể dẫn đến tình trạng hơi thở có mùi. Chính vì vậy, khi bạn ăn món mì ống sốt đỏ, hãy chuẩn bị sẵn một cốc nước để nhâm nhi trong bữa ăn, nhằm giữ cho miệng được súc sạch sẽ và kiểm soát vi khuẩn gây mùi.

Bơ đậu phộng

Kết cấu dạng đặc nhão của bơ đậu phộng khiến nó khó bị phân hủy và dính lại hàng giờ trong miệng bạn!

Bơ đậu phộng là một nguồn cung cấp protein thực vật tốt - tuy nhiên, độ đặc giống như bột nhão của nó khiến nước bọt khó phân hủy protein khi chúng ở trong miệng bạn. Và vì độ dính của nó, bơ đậu phộng có thể ở trong miệng bạn hàng giờ giữa các lần đánh răng. Bên cạnh đó, vi khuẩn phát triển mạnh nhờ protein, do đó, lượng bơ đậu phộng dồi dào khiến nó trở thành nguyên nhân chính gây hôi miệng. Chính vì vậy, lần tới khi thèm ăn bơ đậu phộng, hãy cân nhắc để sẵn nước súc miệng bên cạnh, loại nước này có thể giúp loại bỏ tàn dư, giảm vi khuẩn và làm hơi thở thơm tho hơn nhé.

Cà phê

Cà phê tạo điều kiện cho vi khuẩn có mùi hôi phát triển và tồn tại lâu trong miệng bạn!

Cà phê có thể tốt cho sức khỏe, nhưng loại đồ uống buổi sáng cũng có tác dụng làm khô miệng, làm giảm tiết nước bọt và tạo điều kiện cho vi khuẩn có mùi hôi không chỉ phát triển mà còn tồn tại lâu hơn trong miệng của bạn. Cách tốt nhất để tránh tình trạng hơi thở khó chịu này là giữ đủ nước, ví dụ, cứ mỗi tách cà phê bạn uống, hãy uống một ly nước. Thật vậy, nước hoạt động như một chất tẩy rửa liên tục và hòa tan các chất gây mùi do cà phê tạo ra.

Tóm lại, ngay cả khi bạn tránh tỏi và hành, vẫn có thể có những thủ phạm gây nên mùi khó chịu mà bạn vô tư ăn uống hàng ngày. Hy vọng với những thông tin về 7 loại thực phẩm bất ngờ gây ra hơi thở có mùi mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!