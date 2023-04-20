5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn táo!

"Một quả táo mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh xa bác sĩ." Hóa ra có nhiều sự thật về điều đó hơn bạn nghĩ. Các nghiên cứu cho thấy táo có lợi ích sức khỏe mạnh mẽ, đặc biệt là khi chống lại các bệnh mãn tính giết chết hàng triệu người mỗi năm. Các thành phần có trong táo mạnh đến mức một nghiên cứu năm 2022 về Chất chống oxy hóa cho thấy các nhà nghiên cứu đang tìm cách đưa táo vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe để ngăn ngừa và điều trị các bệnh do viêm nhiễm. Cụ thể là những lợi ích tuyệt vời nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 5 lợi ích sức khỏe từ việc ăn táo ở ngay bài viết dưới đấy nhé!

Táo có hàm lượng nước cao—khoảng 85% là nước—và giàu chất xơ (một quả táo trung bình chứa 4 gam hoặc khoảng 16% giá trị hàng ngày của bạn), hai thứ bạn cần để cảm thấy no. Bên cạnh đó, táo cũng có chỉ số đường huyết thấp, có nghĩa là lượng đường trong máu của bạn không tăng đột biến khi bạn ăn chúng.

Giá trị dinh dưỡng có thể thay đổi một chút giữa các giống táo khác nhau, nhưng nhìn chung 1 quả táo vừa thường sẽ chứa:

Và bởi vì táo vừa ngọt vừa no nên ăn vặt một quả táo có thể là một cách thông minh để đáp ứng cảm giác thèm ăn. Bạn chỉ cần đảm bảo ăn cả quả và vỏ, vì vỏ của chúng cũng chứa rất nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Thực phẩm cho thấy vỏ táo đóng góp tới 41% tổng hàm lượng flavonoid và 31% hàm lượng phenolic của toàn bộ quả táo (flavonoid và phenol có đặc tính chống oxy hóa).

5 lợi ích sức khỏe từ việc ăn táo

Bảo vệ trái tim của bạn

Ăn táo giúp giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về tim mạch!

Nhiều nghiên cứu cho thấy táo tốt cho tim của bạn theo nhiều cách. Trong một bài đánh giá lớn năm 2020 trên tạp chí Đánh giá quan trọng về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, các nhà nghiên cứu đã tổng hợp 16 nghiên cứu xem xét việc tiêu thụ táo và nguy cơ mắc bệnh tim mạch (CVD). Các chuyên gia phát hiện ra rằng ăn cả quả táo có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, bệnh tim thiếu máu cục bộ, đột quỵ, vôi hóa động mạch chủ bụng nghiêm trọng, cũng như tử vong rất hiệu quả.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu này phát hiện ra rằng tiêu thụ cả quả táo làm giảm cholesterol toàn phần, cholesterol LDL (cholesterol "xấu"), huyết áp tâm thu, huyết áp và các cytokine gây viêm huyết tương. Đổi lại, tiêu thụ táo có thể làm tăng cholesterol HDL, dạng cholesterol có lợi. Các nhà nghiên cứu này tuyên bố rằng những phát hiện này dựa trên lượng tiêu thụ táo từ 100g đến 150g mỗi ngày, tương đương với hai quả táo cỡ vừa.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Các thành phần trong trái táo, đặc biệt là chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer!

Trong một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Nutrients, các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã theo dõi 2.000 người trong 6 năm và phát hiện ra rằng những người áp dụng chế độ ăn kiêng được gọi là Chế độ ăn uống thận trọng của người Bắc Âu (NPDP) có chức năng nhận thức tốt hơn những người ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nhiều chất béo. Trong số những thứ khác, NPDP kêu gọi ăn nhiều rau không phải củ, cùng với lê, đào và táo.

Trong một nghiên cứu năm 2022 về Nghiên cứu và Trị liệu bệnh Alzheimer, những người lớn tuổi theo chế độ ăn kiêng MIND—sự kết hợp giữa chế độ ăn Địa Trung Hải và chế độ ăn DASH, cả hai chế độ ăn này đều khuyến khích ăn trái cây và rau tươi—có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn.

Xem xét cụ thể hơn các thành phần trong thực phẩm như táo, nghiên cứu năm 2020 trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy những người ăn ít thực phẩm có hàm lượng cao các thành phần giống như chất chống oxy hóa có tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer (AD) cao hơn. Cụ thể, một lượng thấp các thành phần được gọi là polyme flavonoid, được tìm thấy trong táo, có liên quan đến nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer.

Hỗ trợ giảm cân

Các hợp chất trong táo cũng giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột!

Một quả táo cỡ vừa có thể giúp bạn no với dưới 100 calo, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi táo có thể giúp giảm cân. Một đánh giá năm 2018 trên Tạp chí của Đại học Dinh dưỡng Hoa Kỳ đã cho thấy nhiều mối liên hệ giữa việc tiêu thụ táo và giảm cân.

Các hợp chất trong táo cũng giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số vấn đề liên quan đến béo phì. Cụ thể, Prebiotics trong táo đã được chứng minh là nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột tốt.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Thường xuyên ăn táo giúp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2!

Một phân tích tổng hợp năm 2019 được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition bao gồm tổng cộng 339.383 người tham gia trong một số nghiên cứu, cho thấy rằng thường xuyên ăn táo, lê hoặc kết hợp cả hai loại này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Một nghiên cứu thú vị năm 2022 trên tạp chí Thực phẩm cho thấy rằng ăn một quả táo trước bữa ăn có thể làm giảm lượng đường trong máu sau khi ăn ở những người bị rối loạn dung nạp glucose (tiền tiểu đường). Và một đánh giá năm 2017 về Thực phẩm & Chức năng cho thấy rằng ăn táo và lê có thể làm giảm 18% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Đặc biệt, ngay cả khi chỉ ăn một quả táo hoặc lê mỗi tuần thì cũng giúp giảm 3% nguy cơ.

Chống lại ung thư

Các chất phytochemical trong táo cũng có thể giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh ung thư!

Bao gồm táo trong chế độ ăn uống của bạn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Cụ thể, một đánh giá năm 2021 trên tạp chí Chất dinh dưỡng đã xem xét các nghiên cứu và phát hiện ra rằng việc tiêu thụ táo dường như có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư phổi, bàng quang, vú, tuyến tụy, đại trực tràng, hầu họng, thực quản, buồng trứng, thận và tuyến tiền liệt,...quả là rất nhiều công dụng hữu hiệu chỉ trong một loại trái cây phải không nào?

Không chỉ vậy, ngoài việc ngăn ngừa ung thư, các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng các chất phytochemical trong táo cũng có thể giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh ung thư. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đang ăn cả quả và không bỏ vỏ - đó là nơi chứa nhiều chất chống oxy hóa chống ung thư nhất đấy nhé.

Tóm lại, giống như bất kỳ loại thực phẩm nào khác, táo không phải là thần dược chữa được bách bệnh. Nhưng thường xuyên đưa loại trái cây này vào chế độ ăn uống của bạn, cùng với các loại trái cây và rau quả khác, có thể cho phép bạn gặt hái nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời đấy nhé. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc!