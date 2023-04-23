Các chuyên gia dinh dưỡng mách bạn 6 loại cây “xấu” mà bạn nên ăn!

Cho dù bạn muốn giảm cân, theo dõi lượng đường trong máu hay chỉ đơn giản là quan tâm đến sức khỏe của mình, bạn có thể có một danh sách các loại thực phẩm không nên ăn trong đầu. Trong khi nhiều người cố gắng ăn nhiều trái cây hơn để cải thiện sức khỏe, một số người có thể bỏ qua một số loại nhất định vì sợ rằng chúng sẽ phá hoại mục tiêu sức khỏe của họ - đặc biệt là các loại trái cây nhiều đường. Tuy vậy, có 6 loại trái cây “xấu” mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn . Cụ thể là các loại trái cây nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Hơn nữa, nghiên cứu được công bố vào năm 2021 trên tạp chí Chất dinh dưỡng cho thấy rằng việc ăn đường trái cây không có gì đáng lo ngại, ngay cả đối với những người mắc bệnh tiểu đường.

Mọi người đều biết rằng lượng đường bổ sung có thể gây hại nếu sử dụng quá nhiều. Tuy nhiên, trái cây tự nhiên có chứa đường được gọi là fructose, và có sự khác biệt với đường bổ sung. Cụ thể, trái cây rất giàu chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong đó, chất xơ, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, polyphenol và chất dinh dưỡng thực vật mang lại cho chúng sức mạnh giúp chống lại chứng viêm và bệnh tật, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, tăng cường sức khỏe tinh thần và tăng cường hệ miễn dịch.

6 loại trái cây “xấu” mà bạn nên ăn

Dưa hấu

Dưa hấu chứa đầy chất chống oxy hóa như lycopene, giúp chống lại bệnh tim mạch và tiểu đường!

Là một trong những loại trái cây nặng nhất hiện có, loại trái cây mùa hè này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Cụ thể, dưa hấu chứa đầy chất chống oxy hóa như lycopene - chất tạo nên màu đỏ hồng của dưa hấu. Trong đó, Lycopene là một loại caroten mà cơ thể bạn không thể tự tạo ra được, mà phải lấy từ thực phẩm. Hơn nữa, theo một bài báo năm 2020 trên tạp chí Chất dinh dưỡng, lycopene là một trong những chất dinh dưỡng chống viêm mạnh nhất, giúp chống lại các bệnh đang phát triển. Đồng thời, các nghiên cứu còn cho thấy lycopene giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim mạch và tiểu đường hiệu quả.

Không chỉ vậy, kali và canxi cũng được tìm thấy với lượng vừa phải trong dưa hấu. Và nếu bạn cần thêm một lý do để ăn nó, thì 1 cốc dưa hấu thái hạt lựu sẽ cung cấp nửa cốc nước cho bạn đấy nhé.

Cam

Cam là nguồn cung vitamin C và chất xơ tuyệt vời!

Cam vốn nổi tiếng là nguồn cung cấp vitamin C, và đúng như vậy, một quả cam trung bình cung cấp gần 100% lượng vitamin C mà cơ thể bạn cần mỗi ngày.

Trong đó, Vitamin C không chỉ là một loại vitamin mà còn là một chất chống oxy hóa, đóng vai trò như một chất bảo vệ hệ miễn dịch trên nhiều mặt, bao gồm bảo vệ chống lại mầm bệnh có hại bằng cách củng cố hàng rào tự nhiên của da và bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm - những thứ có thể tàn phá sức khỏe của bạn.

Hơn nữa, loại trái cây mọng nước ngọt ngào này là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào giúp bạn no lâu hơn, đồng thời còn chứa vitamin A để hỗ trợ sức khỏe thị lực và là nguồn folate tự nhiên cho sức khỏe của não và thần kinh. Hãy chọn ăn cam nguyên quả thay vì nước cam để thu được toàn bộ lợi ích về chất xơ của loại trái cây này bạn nhé.

Xoài

Xoài mang hương vị thơm ngon và chứa nhiều hợp chất dinh dưỡng thiết yếu!

Được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" và được trồng và thưởng thức trên toàn thế giới, xoài rất giàu vitamin A và C, kali, folate và chất xơ. Ngoài ra, bạn cũng sẽ thu được một lượng polyphenol ấn tượng, cùng hợp chất tự nhiên có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe bằng cách cải thiện huyết áp, viêm nhiễm, sức khỏe tim mạch và kháng insulin.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều caroten, bao gồm beta carotene và lutein - hợp chất giúp xoài có màu vàng cam rực rỡ.

Dứa (Thơm)

Dứa có thể phù hợp với bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào!

Một số người có thể lầm tưởng rằng nên tránh ăn dứa vì vị ngọt của nó. Tuy nhiên, dứa rất bổ dưỡng vì chúng mọng nước và có thể phù hợp với bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào (miễn là bạn không bị dị ứng).

Giống như xoài, dứa chứa một lượng polyphenol ấn tượng giúp bảo vệ chống viêm. Ngoài ra, dứa không chỉ chứa nhiều chất chống oxy hóa mà còn chứa folate, kali và canxi. Một lợi ích khác của dứa là chúng có chứa một loại enzyme gọi là bromelain, giúp đường ruột của bạn tiêu hóa hiệu quả hơn.

Chuối

Chuối giàu các hợp chất hoạt tính sinh học, giúp chống lại nhiều bệnh ung thư!

Thường bị lo sợ về lượng carb, chuối là một loại trái cây thơm ngon, có quanh năm và rất linh hoạt. Đây là lý do tại sao bạn nên ăn chuối không chỉ vì hàm lượng kali cao: Theo một đánh giá năm 2021 trên tạp chí Frontiers in Oncology, chuối cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học—bao gồm carotenoid, phenolics và phytosterol, có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật. Các nghiên cứu trong báo cáo đánh giá này cho thấy các thành phần hoạt tính sinh học này giúp chuối có lợi thế chống lại nhiều loại ung thư và có thể cho thấy tiềm năng ngăn ngừa và điều trị ung thư.

Ngoài ra, chuối chưa chín còn là một nguồn tinh bột kháng tuyệt vời, một loại chất xơ prebiotic nuôi dưỡng vi khuẩn lành mạnh trong ruột của bạn để có sức khỏe tiêu hóa tốt hơn.

Nho

Nho chứa các hợp chất làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch!

Nho thường bị chê bai vì hàm lượng đường cao, nhưng loại trái cây này hoàn toàn là lựa chọn nên có trong thực đơn của bạn nhé. Trên thực tế, nếu bạn bỏ qua việc ăn nho, bạn có khả năng bỏ lỡ các lợi ích sức khỏe tuyệt vời đến từ hàm lượng vitamin K và kali có trong quả nho.

Thêm vào đó, nho có quercetin và resveratrol, có thể làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch - một tình trạng khi mảng bám tích tụ trong động mạch của bạn, làm gián đoạn lưu lượng máu.

Cuối cùng, nho có chứa một lượng nhỏ lutein và zeaxanthin, những loại carotenoid giúp bảo vệ thị lực của bạn. Trong khi nho xanh cung cấp dinh dưỡng tốt, thì nho đỏ và nho có màu sẫm lại có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất do anthocyanin mang lại cho chúng sắc tố đậm.

Tóm lại, trừ khi bạn bị dị ứng với trái cây, nhìn chung không cần thiết phải tránh ăn một số loại nhất định. Không còn nghi ngờ gì nữa, những loại trái cây "xấu" duy nhất tồn tại là những loại trái cây thối rữa nên được vứt bỏ. Mỗi loại trong số sáu loại trái cây này có thể tạo nên một phần ngọt ngào của chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh của bạn. Hy vọng những thông tin về 6 loại trái cây “xấu” nên ăn mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!