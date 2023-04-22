Muối có làm bạn tăng cân không?

Muối là một loại gia vị không chứa calo được sử dụng để bảo quản thực phẩm và làm tăng hương vị theo một cách thơm ngon độc đáo. Nhưng mặc dù muối không có chất béo, calo hoặc bất kỳ yếu tố nào khác góp phần làm tăng cân theo truyền thống, nhưng đáng ngạc nhiên là việc tiêu thụ muối có thể liên quan đến tăng cân . Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Người ta đã chứng minh rằng tiêu thụ quá nhiều muối có liên quan đến huyết áp cao. Và, gần đây, nhiều bằng chứng cho thấy lượng muối cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ béo phì.

Thông thường, mọi người tin rằng ăn một món không chứa calo và không có chất béo sẽ là OK cho những người đang cố gắng giảm cân. Và mặc dù ăn muối không trực tiếp gây tăng cân, nhưng có bằng chứng cho thấy rằng tiêu thụ muối quá mức có thể không phải là cách tốt nhất nếu bạn đang tập trung vào việc kiểm soát cân nặng.

Cả hai được liên kết như thế nào? Một lý do cho mối liên hệ này là lượng muối cao khiến mọi người cảm thấy khát hơn, do đó, có thể làm tăng lượng chất lỏng đưa vào cơ thể. Nhưng nó không chỉ đơn giản là bất kỳ chất lỏng nào mà những người ăn mặn uống.

Theo một phân tích tổng hợp năm 2021 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh, những người ăn theo chế độ mặn hơn có xu hướng sử dụng đồ uống có đường để giải tỏa cơn khát. Việc tăng lượng muối ăn vào có liên quan đến việc tăng mức tiêu thụ nước ngọt có đường lên tới 26 gam mỗi ngày ở trẻ em và thanh thiếu niên. Và người ta đã chứng minh rõ ràng rằng việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có liên quan đến việc tăng cân. Bên cạnh đó, thêm muối vào chế độ ăn uống cũng làm tăng cảm giác thèm ăn và khiến bạn hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức cần thiết.

Lượng muối ăn vào cao hơn cũng có liên quan đáng kể đến tình trạng béo bụng!

Đồng thời, theo một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Cell Metabolism, những người ăn nhiều muối cũng có xu hướng ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng calo và muối cao hơn.

Nghiên cứu được công bố vào năm 2018 trên tạp chí Nghiên cứu Dinh dưỡng đã đánh giá về mối liên hệ nào giữa lượng muối ăn vào và bệnh béo phì. Cụ thể, cứ tăng 1 gam muối mỗi ngày có liên quan đến tăng 15% nguy cơ béo phì. Lượng muối ăn vào cao hơn cũng có liên quan đáng kể đến tình trạng béo bụng. Những kết quả này cho thấy rằng lượng muối ăn vào là một yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đối với bệnh béo phì không phụ thuộc vào lượng năng lượng.

Những cách để giảm lượng muối trong chế độ ăn của bạn

Nếu bạn đang tập trung vào việc ăn ít muối để hỗ trợ mục tiêu kiểm soát cân nặng của mình, thì làm như vậy không có nghĩa là phải ăn những món nhạt nhẽo và vô vị. Bằng cách sử dụng một số thủ thuật hợp lý, bạn có thể dễ dàng thưởng thức bữa ăn của mình trong khi vẫn theo dõi được lượng muối nạp vào cơ thể.

Một số cách đơn giản để thêm hương vị thơm ngon cho thức ăn của bạn mà không cần cho quá nhiều muối bao gồm:

- Lựa chọn thịt tươi thay vì thịt đóng gói sẵn và chế biến sẵn.

- Chọn các loại rau đông lạnh hoặc tươi thay vì các loại rau đóng hộp hoặc tìm kiếm các lựa chọn không thêm muối.

- Giữ cho giá đựng gia vị của bạn chứa đầy hương liệu không có muối, chẳng hạn như bột nghệ, bột tỏi và hỗn hợp gia vị Ý.

Đừng tự động rắc muối lên thức ăn của bạn!

- Hãy nếm thử thức ăn của bạn trước khi thêm muối vào và đừng tự động rắc loại gia vị này lên thức ăn của bạn.

Tóm lại, nếu bạn đang cố gắng kiểm soát cân nặng của mình, việc ăn một lượng lớn đồ mặn có thể không mang lại lợi ích gì cho bạn khi đạt được mục tiêu về cân nặng. Mặc dù ăn muối sẽ không trực tiếp khiến bạn tăng cân như ăn quá nhiều calo, nhưng dữ liệu cho thấy những người lắc muối vào thức ăn của họ quá thường xuyên có thể có xu hướng tăng nguy cơ béo phì. Thay vì dựa vào muối để nêm thức ăn, hãy thưởng thức các loại thảo mộc, gia vị và hương liệu khác không chứa natri, như tỏi, húng quế và hạt tiêu đen,... chúng có thể giúp bạn thưởng thức món ăn của mình mà không cần cho quá nhiều muối.

Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây đã phần nào giúp các chị em độc giả trả lời được câu hỏi “Muối có làm bạn tăng cân không?” rồi nhé!