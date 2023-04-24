Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn socola mỗi ngày?

Dinh dưỡng 24/04/2023 15:25

Có rất nhiều người yêu thích hương vị ngọt thơm hấp dẫn xen chút vị đắng của socola, nhưng vẫn có nhiều sự nhầm lẫn về tác động của món ăn được yêu thích này đối với sức khỏe.

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Với vô vàn những loại socola đa dạng hương vị như socola đen, socola sữa, socola trắng,...chẳng lạ gì khi món ăn vặt này lại chiếm trọn sự yêu thích của mọi độ tuổi. Nhưng ăn socola thường xuyên có mang lại những lợi ích cụ thể nào cho sức khỏe không? Hãy cùng chúng tôi khám phá câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn socola mỗi ngày?” ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Những lợi ích của việc ăn socola mỗi ngày

Cải thiện sức khỏe tim mạch

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Thành phần cacao trong socola là chất chất chống oxy, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch!

Socola đen và socola sữa chứa chất rắn cacao, mặc dù với số lượng khác nhau. Trong đó, cacao chứa flavonoid - chất chống oxy hóa được tìm thấy trong một số loại thực phẩm như trà, quả mọng, rau lá và rượu vang. Flavonoid có nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, bao gồm cải thiện sức khỏe tim mạch. Vì socola đen có tỷ lệ chất rắn cacao cao hơn theo thể tích, nên nó cũng giàu flavonoid hơn các loại socola khác.

Một bài đánh giá năm 2018 trên tạp chí Reviews in Cardiovascular Medicine đã cho thấy một số hứa hẹn trong việc cải thiện các bảng lipid và huyết áp khi tiêu thụ một lượng vừa phải socola đen cứ sau một đến hai ngày. Tuy nhiên, nghiên cứu này và các nghiên cứu khác đã cho kết quả khác nhau và cần nghiên cứu thêm để xác nhận những lợi ích sức khỏe tiềm năng này.

Giảm đau bụng kinh

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 Magie trong socola giúp thư giãn cơ bắp, bao gồm cả niêm mạc tử cung!

Theo USDA, 50 gam socola đen chứa 114 miligam magie, chiếm khoảng 35% khẩu phần ăn được khuyến nghị cho phụ nữ trưởng thành. Còn socola sữa chứa khoảng 31 miligam magie trong 50 gam, chiếm khoảng 16% khẩu phần ăn được khuyến nghị cho phụ nữ hàng ngày. Cụ thể, magie đã được chứng minh là giúp thư giãn cơ bắp, bao gồm cả niêm mạc tử cung. Điều này có thể giúp giảm bớt chứng đau bụng kinh, có khả năng khiến nhiều người đang có kinh nguyệt thèm ăn socola trong kỳ kinh nguyệt, theo một bài báo năm 2020 được đăng trên tạp chí Nutrients.

 

Cải thiện chức năng nhận thức

Trong một nghiên cứu năm 2019 về Chất dinh dưỡng, lượng socola đen hàng ngày trong 30 ngày đã cải thiện chức năng nhận thức ở những người tham gia. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này là do methylxanthines trong socola đen, bao gồm theobromine và caffeine. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận những phát hiện này và hiểu thêm về cơ chế dẫn đến cải thiện nhận thức.

Bổ sung sắt

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 Socola đen là một nguồn bổ sung chất sắt rất hữu hiệu!

Theo một nghiên cứu năm 2021 trên Tạp chí Dinh dưỡng, tình trạng thiếu máu do thiếu sắt đang gia tăng. Nó có thể dẫn đến các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, yếu và móng dễ gãy. Nhưng đối với những người yêu thích socola, chúng tôi có một tin tốt! Socola đen là một nguồn chất sắt tốt.

Cụ thể, một khẩu phần socola đen 50 gam chứa 6 miligam sắt. Nói cách khác,  theo Viện Y tế Quốc gia, phụ nữ từ 19 đến 50 tuổi cần 18 miligam sắt mỗi ngày và nam giới trưởng thành cần 8 miligam mỗi ngày. Chính vì vậy,  socola đen có thể là một cách ngon miệng để tăng lượng sắt hấp thụ, đặc biệt đối với những người có nguy cơ bị thiếu máu do thiếu sắt, như người mới sinh và đang có kinh nguyệt, người lớn tuổi và trẻ em - những người cần lượng sắt cao hơn.

Để hấp thụ tốt hơn, socola đen có thể được kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C, như quả mọng, để có một bữa ăn nhẹ ngọt ngào và giàu chất dinh dưỡng.

Có thể làm tăng nguy cơ nâng mức cholesterol

Mặc dù có một số lợi ích sức khỏe tiềm năng, nhưng cũng có một số hậu quả tiêu cực có thể xảy ra khi bạn ăn socola thường xuyên. Cụ thể, socola trắng và socola sữa có nhiều chất béo bão hòa và đường bổ sung. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa và đường bổ sung có liên quan đến cholesterol cao và nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. 

Có thể vượt quá mức tiêu thụ kim loại nặng an toàn

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 Hãy hạn chế cho trẻ ăn socola đen nhé!

Mặc dù socola đen có thể có những tác động tích cực đến sức khỏe của bạn, nhưng một nghiên cứu năm 2022 của Consumer Reports cho thấy rằng ăn socola đen hàng ngày có thể gây hại cho người lớn, trẻ em và người mang thai. Họ đã thử nghiệm 28 nhãn hiệu socola đen phổ biến và phát hiện ra rằng 23 nhãn hiệu chứa hàm lượng chì và cadmium có thể gây nguy hiểm khi tiêu thụ hàng ngày. 

Việc tiêu thụ những kim loại nặng này có thể dẫn đến các vấn đề về phát triển như suy giảm hệ thống miễn dịch, tăng huyết áp và tổn thương thận ở người lớn và trẻ em. Để giảm thiểu nguy cơ tiêu thụ lượng chì và cadmium dư thừa thông qua socola đen, hãy lưu ý về tần suất và lượng socola ăn mỗi lần và tránh cho trẻ ăn socola đen.

Tóm lại, socola có những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe tim mạch, chức năng nhận thức và tình trạng thiếu sắt, vì đây là loại socola giàu flavonoid, methylxanthines, magiê và sắt nhất. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ hơn về lợi ích sức khỏe của socola và cơ chế dẫn đến các kết quả sức khỏe khác nhau, cũng như cần lưu ý hơn về lượng socola tiêu thụ mỗi lần nhé. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích tới các chị em nhé!

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