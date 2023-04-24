Top 8 loại trái cây ngọt giúp bạn thỏa mãn cơn thèm đường một cách tự nhiên!

Tất cả chúng ta đều biết trái cây có vị ngọt, nhưng thay vì đường hạt, đường nâu hoặc đường phong - tất cả đều là các dạng đường bổ sung, thì đường trong trái cây là đường tự nhiên. Và bạn có thể sẽ ngạc nhiên về mức độ mà một miếng trái cây nhỏ có thể thỏa mãn cơn thèm ngọt của bạn đến thế nào đấy. Cụ thể ra sao, hãy cùng khám phá ngay 8 loại trái cây ngọt giúp bạn thỏa mãn cơn thèm đường một cách tự nhiên và đã được các chuyên gia thực phẩm khuyên ăn khi cơn thèm ngọt ập đến ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Quả sung ngọt, đậm đà và đầy hương vị — tất cả những ưu điểm này khiến chúng trở thành một sự thay thế tuyệt vời nếu bạn đang thèm một thứ gì đó hơi đặc như bánh hạt. Đồng thời, chúng cũng là một nguồn chất xơ tuyệt vời. Đối với bữa sáng, bữa trưa, bữa ăn nhẹ hoặc món tráng miệng ngọt, hãy phủ một vài lát bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt yêu thích của bạn rồi thêm một vài quả sung tươi thái lát lên trên để thưởng thức nhé! Đảm bảo sẽ siêu dinh dưỡng mà vẫn vô cùng hấp dẫn, thơm ngon đấy!

Loại trái cây sấy khô ngọt, dai, mềm và có chút khói này là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang thèm một thứ gì đó dẻo và ngọt như bánh hồ đào. Chúng chứa đầy chất xơ, kali và chất chống oxy hóa, đồng thời rất ngọt khi ăn không, hoặc bạn cũng có thể làm một món ăn nhẹ bổ dưỡng hơn bằng cách cắt đôi quả, thêm một thìa cà phê bơ hạt yêu thích của mình.

Quả lê

Trái lê ngon ngọt, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa!

Loại trái cây ngon ngọt, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa này là một lựa chọn phù hợp để thỏa mãn cơn thèm món tráng miệng có vị cam quýt. Đối với một phiên bản giống như món tráng miệng, hãy rắc những lát lê với quế và gừng. Sau đó đặt các lát vào đĩa nướng lớn, đổ 1/4 cốc nước lên trên, đậy bằng giấy bạc và nướng trong lò từ 20 đến 30 phút ở nhiệt độ 375°F cho đến khi mềm, rồi lật một hoặc hai lần trong khi nấu là đã có ngay một món ăn vặt siêu thơm ngon và healthy rồi nhé!

Quả nho đỏ

Nho đỏ mọng nước, ngọt ngon hấp dẫn với nguồn vitamin dồi dào!

Những quả nho đỏ mọng nước, bùng nổ với hương vị chua ngọt, cùng với nguồn vitamin C, K và chất chống oxy hóa vô cùng dồi dào, hoàn toàn là một lựa chọn tuyệt vời cho những cơn thèm ngọt của bạn. Đặc biệt, bạn có thể thưởng thức nho đỏ một cách thú vị và hấp dẫn hơn món kem que nhỏ đông lạnh: bạn chỉ cần rửa sạch nho, cho vào tủ đông và thưởng thức sau khi được làm lạnh kỹ là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Quả dứa (thơm)

Dứa vừa ngọt thơm, giàu chất xơ lại còn giúp tiêu hóa tốt!

Loại trái cây nhiệt đới này chứa nhiều chất xơ, vitamin C và bromelain - một loại enzyme có thể giúp chống viêm và tiêu hóa. Đồng thời hương vị chua ngọt của loại trái cây này cũng vô cùng hấp dẫn. Hãy ăn nó khi bạn đang thèm đồ uống có đường, hoặc bạn cũng có thể đông lạnh dứa hình khối để thưởng thức món ướp lạnh hấp dẫn hơn nhé.

Quả táo

Táo là món ăn nhẹ ngọt ngào, hơi chua, vừa giòn vừa sảng khoái!

Để có một món ăn nhẹ ngọt ngào, hơi chua, vừa giòn vừa sảng khoái, hãy thử một quả táo. Với 4 gam chất xơ khổng lồ và chỉ 100 calo mỗi quả táo cỡ vừa, loại táo này là một lựa chọn ngon miệng và là nguồn cung vitamin C và các chất chống oxy hóa khác. Hãy ăn nó khi bạn đang thèm một thứ gì đó ngọt ngào với độ giòn, bằng cách cắt nhỏ hoặc phủ lên trên với hạt hoặc bơ hạt để tăng thêm protein và vị ngọt.

Quả việt quất dại

Việt quất dại là loại quả mọng mang hương vị hấp dẫn khó cưỡng!

Cùng với hương vị ngọt ngào, loại quả việt quất nhỏ hơn một chút so với loại được trồng trong trang trại này là nguồn cung chất xơ, vitamin A, kali, folate và vitamin C vô dùng dồi dào. Hãy thêm một ít loại quả này vào bát ngũ cốc buổi sáng của bạn khi bạn lên cơn thèm ngọt. Bên cạnh đó, loại trái cây này cũng là một loại đồ ăn kèm tuyệt vời cho ngũ cốc buổi sáng hoặc yến mạch để qua đêm, đồng thời cũng kết hợp tốt với sữa chua nguyên chất để tạo nên một món ăn nhẹ ngọt ngào và béo ngậy.

Quả đào

Quả đào ngọt nước thơm ngon, là cung cấp vitamin A và C vừa phải!

Loại trái cây mọng nước này là một nguồn cung cấp vitamin A và C vừa phải, bản thân nó đã rất ngọt, nhưng nó thậm chí còn trở nên ngon hơn khi được biến thành một phiên bản tốt cho sức khỏe - chính là món galette đào. Để làm như vậy, hãy cắt đôi quả đào và rắc thảo quả và gừng lên trên. Sau đó tiến hành nướng từ 4 đến 5 phút mỗi mặt hoặc cho đến khi đào bắt đầu mềm ra là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Trên đây là tổng hợp 8 loại trái cây ngọt giúp bạn thỏa mãn cơn thèm đường một cách tự nhiên. Thật vậy, thay vì những món ăn vặt chứa đầy đường bổ sung có hại cho sức khỏe, việc chọn lựa những loại trái cây mang vị ngọt tự nhiên lại vô cùng giàu dinh dưỡng này chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng nhất. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới các chị em nhé!