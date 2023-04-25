Nếu bạn đang muốn giảm vòng eo hoặc giảm mỡ thừa trên cơ thể, thì việc đưa ra những lựa chọn lành mạnh vào đầu ngày, sẽ giúp bạn vừa tràn đầy năng lượng vừa giúp quá trình giảm cân nhanh thu được hiệu quả! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 6 thói quen ăn sáng giúp giảm mỡ bụng hiệu quả cho chị em ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo đó, trứng là một thực phẩm ăn sáng tuyệt vời để kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn. Chúng rất giàu protein, chứa tất cả các axit amin thiết yếu và cung cấp nhiều loại chất dinh dưỡng . Đồng thời, trứng cũng có thể giúp kiểm soát khẩu phần ăn do hàm lượng protein cao. Một yếu tố khác góp phần vào việc giảm cân là trứng giúp bạn no trong một thời gian dài.

Một bữa sáng giàu protein chính là vua khi bạn đang cố gắng giảm những phần mỡ cứng đầu. Cụ thể, một nghiên cứu năm 2015 tiết lộ rằng những người tham gia thưởng thức bữa sáng với trứng giàu protein sẽ giảm cân nhiều hơn và cảm thấy no lâu hơn so với những người ăn sáng với bánh mì hấp.

Tóm lại, một bữa sáng giàu protein chắc chắn sẽ là một khởi đầu vững chắc cho quá trình giảm cân của bạn.

Chọn yến mạch làm nguyên liệu chính cho bữa sáng

Nguồn chất xơ hòa tan trong yến mạch sẽ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa!

Yến mạch là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan tốt, được cho là có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa. Một cách tuyệt vời để bắt đầu buổi sáng là kết hợp bột yến mạch với một số loại quả mọng. Bởi các loại quả mọng cũng có chứa một lượng chất xơ tuyệt vời, giúp kiểm soát cân nặng. Thật vậy, hãy tập thói quen ăn sáng với một bát yến mạch, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ chất xơ và protein lành mạnh, giúp bạn no lâu hơn.

Luôn luôn ngồi trong khi ăn

Hãy ngồi xuống và chậm rãi thưởng thức bữa sáng của bạn nhé!

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng việc ngồi ăn có thể ảnh hưởng lớn đến nỗ lực giảm cân của bạn. Theo một nghiên cứu của Đại học Surrey được công bố trên Tạp chí Tâm lý Sức khỏe, những phụ nữ bận rộn thường ăn sớm vào buổi sáng có thể có nguy cơ ăn nhiều hơn vào buổi chiều. Điều này có thể dẫn đến cân nặng không mong muốn. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng việc ăn thức ăn trong khi đi bộ thường dẫn đến ăn nhiều hơn so với việc thưởng thức đồ ăn khi ngồi xuống và trò chuyện với bạn bè.

Cụ thể, việc ăn khi đang di chuyển có thể khiến những người ăn kiêng ăn quá nhiều vào cuối ngày. Điều này có thể là do đi bộ là một hình thức gây xao nhãng mạnh mẽ, làm gián đoạn khả năng xử lý tác động của việc ăn uống đối với cơn đói của chúng ta.

Không còn cần gì phải tranh luận, nếu bạn muốn giảm mỡ bụng nói riêng và giảm cân nói chung, đã đến lúc bạn nên chậm lại và ngồi xuống. Lần tới, khi bạn đang nghĩ đến việc chạy ra khỏi cửa và vừa đi vừa ăn, thì hãy dành ra một chút thời gian để ngồi xuống, thư giãn và thực sự thưởng thức bữa ăn của mình nhé!

Kết hợp chất xơ dưới dạng trái cây tươi

Các loại trái cây chứa nhiều chất xơ, giúp giảm mỡ bụng hiệu quả!

Trái cây có vị ngọt tự nhiên, chứa nhiều chất dinh dưỡng ấn tượng, màu sắc đẹp mắt và tất nhiên, hương vị cũng vô cùng thơm ngon hấp dẫn. Không chỉ vậy, trái cây cũng chứa nhiều chất xơ, có thể giúp bạn giảm mỡ trong cơ thể và đạt được cân nặng lý tưởng.

Có rất nhiều nghiên cứu liên kết trái cây với "tác dụng chống béo phì". Trong đó, một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Tim mạch Đại học Michigan cho thấy việc tiêu thụ quả việt quất có thể giúp bạn thu nhỏ vòng eo. Vì vậy, hãy cân nhắc thêm một số loại trái cây tươi như chuối, bơ, quả mâm xôi, quả việt quất, quả lê hoặc bưởi vào bữa sáng tiếp theo của bạn nhé.

Hạn chế ngũ cốc tinh chế và tập trung vào ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt là một bữa sáng lành mạnh và dinh dưỡng!

Các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế có thể giúp giảm nguy cơ béo phì.

Cụ thể, các chuyên gia khuyên bạn nên nên thay các loại bánh ngọt cho bữa sáng bằng một loại bánh mì nguyên hạt lành mạnh với bơ hạt yêu thích của bạn. Nó vẫn sẽ là một món ngon và giá trị dinh dưỡng lành mạnh thì tuyệt vời khỏi bàn.

Ví dụ, bơ hạt có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nó là một nguồn tuyệt vời của chất béo lành mạnh, protein và chất xơ. Và như đã đề cập trước đây, protein và chất xơ giúp kiểm soát cân nặng và giúp bạn no lâu sau khi ăn sáng xong.

Bổ sung thêm hạt lanh và hạt chia

Hạt lanh và hạt chia có chứa axit béo omega-3, có khả năng hỗ trợ giảm cân!

Cho dù bạn đang muốn thưởng thức một ly sinh tố tươi, hay một món ăn sáng,, hãy thêm một ít hạt lanh và hạt chia vào bữa sáng của bạn. Bởi hạt lanh và hạt chia có chứa axit béo omega-3, có khả năng hỗ trợ giảm cân. Trong đó, hạt lanh cũng chứa cả chất xơ không hòa tan và hòa tan, cả hai đều rất cần thiết cho sức khỏe đường ruột. Chính vì vậy, các chất xơ không hòa tan trong hạt lanh sẽ giúp giảm táo bón và thúc đẩy nhu động ruột của bạn khỏe mạnh.

Trên đây là 6 thói quen ăn sáng giúp giảm mỡ bụng hiệu quả, đã được các chuyên gia nghiên cứu và khuyến khị. Với những thói quen nhỏ mà có võ này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay từ bữa sáng ngày mai nào?!