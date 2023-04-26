6 thói quen tồi tệ khiến bạn thường xuyên bị táo bón!

Sức khỏe 26/04/2023 14:30

Hãy từ bỏ những thói quen xấu này để chiếc bụng nhỏ của bạn luôn nhẹ nhàng và thoải mái nhé!

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Đối phó với chứng táo bón có thể vô cùng khó chịu. Theo Cleveland Clinic, táo bón có thể phát sinh khi bạn đi đại tiện ít thường xuyên hơn, bạn thực sự gặp khó khăn khi đi vệ sinh và phân của bạn trở nên khô, cứng. Từ những thay đổi thói quen hàng ngày hoặc chế độ ăn uống, đi du lịch và không tiêu thụ đủ chất xơ, tất cả đều có thể dẫn đến táo bón. Trong đó, chứng táo bón thường là hậu quả của những thói quen sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta vô tình không để ý. Vậy đó là những thói quen nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 6 thói quen tồi tệ khiến bạn thường xuyên bị táo bón và cách tránh các thói quen này ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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 Táo bón có thể gây ảnh hưởng tới cuộc sống ở mọi độ tuổi!

Táo bón có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng có một số nhóm người có nguy cơ đối mặt với vấn đề này thường xuyên hơn: thường là những người lớn tuổi có lối sống tập thể dục ít hơn và giảm thể lực do co cơ gần đường tiêu hóa. Ngoài ra, phụ nữ trước và sau khi sinh phải đối mặt với những thay đổi nội tiết tố cũng có khả năng bị táo bón. Nhưng dù ở độ tuổi nào, thì chính lối sinh hoạt của chúng ta sẽ đóng vai trò quan trọng về vấn đề nói chung và chứng táo bón nói riêng này.

TOP 6 thói quen tồi tệ khiến bạn thường xuyên bị táo bón

Không uống đủ nước

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 Uống không đủ nước là nguyên nhân hàng đầu của chứng táo bón mãn tính!

Theo báo cáo của WebMD, một thủ phạm cực kỳ phổ biến đằng sau chứng táo bón mãn tính là mất nước. Khi cơ thể bạn không có đủ nước, ruột già sẽ hấp thụ nước trong chất thải thực phẩm của bạn. Điều này dẫn đến tình trạng phân cứng và khó tống ra ngoài.

Điều quan trọng là bạn phải chú ý đến những gì cơ thể đang nói với bạn và luôn kiểm soát lượng nước nạp vào cơ thể. WebMD khuyên bạn nên tăng lượng nước uống khi bạn đang tập thể dục và khi trời nóng. Và đối với mục tiêu hàng ngày của bạn, các chuyên gia khuyên bạn nên uống ít nhất 6 cốc nước để cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể.

Không ăn đủ trái cây và rau củ

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 Bạn cần bổ sung lượng chất xơ vào thực đơn hàng ngày!

Ăn thực phẩm giàu chất xơ là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh. Mayo Clinic giải thích: Đặc biệt, chất xơ ăn kiêng mà bạn tìm thấy trong ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, trái cây và rau có thể làm dịu chứng táo bón hoặc giúp bạn tránh hoàn toàn chứng táo bón. Vì vậy, hãy cố gắng ăn ít nhất hai phần trái cây (còn vỏ để tăng lượng chất xơ) và ít nhất hai phần rau mỗi ngày. Và tất nhiên, điều quan trọng là phải uống đủ nước khi bạn đang bổ sung nhiều chất xơ vào thực đơn của mình.

Bạn đang bị căng thẳng quá mức

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 Căng thẳng quá mức sẽ làm ảnh hưởng đến nhu động ruột của bạn!

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng căng thẳng có thể ảnh hưởng lớn đến nhu động ruột của bạn. Theo Viện Căng thẳng Hoa Kỳ, cách các hormone căng thẳng tác động đến cơ thể bạn có thể dẫn đến táo bón. Và khi bạn căng thẳng, bạn có thể có những thói quen xấu như ăn uống căng thẳng, lựa chọn thực phẩm không lành mạnh, không tập thể dục nhiều và không uống đủ nước. Những thói quen này đều có thể khiến bạn bị táo bón.

Các chuyên gia khuyến nghị bạn nên hạn chế căng thẳng và tìm một thói quen nhẹ nhàng thực sự giúp bạn giảm căng thẳng. Nhu động ruột của bạn phụ thuộc vào điều này!

Không đi đại tiện theo lịch trình

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 Hãy tập thói quen đi đại tiện vào 1 khung giờ mỗi ngày!

Bạn có biết rằng việc đi đại tiện của bạn có thể được lên lịch? Các chuyên gia khuyên bạn nên lên lịch đi đại tiện trước khi thức dậy, hoặc sau khi ăn sáng,...và chỉ nên vào cùng một thời điểm mỗi ngày, do đó hãy lập một "thời gian biểu".

Theo Trung tâm Rối loạn chức năng GI & Vận động của UNC, lịch trình đại tiện có nghĩa là thiết lập thời gian đi vệ sinh liên tục mỗi ngày trong khoảng 15 phút. Nếu bạn không thể đi đại tiện trong khoảng thời gian đó, hãy nhớ đừng quá căng thẳng và tiếp tục ngày mới của bạn đã nhé.

Thói quen ngủ không tốt

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Ngủ quá ít hay quá nhiều đều có tác động tiêu cực đến nhu động ruột!

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ngủ quá ít và ngủ quá nhiều đều có thể tác động tiêu cực đến nhu động ruột của bạn. Cụ thể, một nghiên cứu quan sát được công bố trên Frontiers in Neurology cho thấy tác động trái ngược của "thời gian ngủ không lành mạnh" đối với chứng táo bón ở phụ nữ và nam giới. Trong đó, nghiên cứu cho thấy nam giới có nguy cơ bị táo bón cao hơn nếu họ ngủ quá ít (5-6 tiếng) và phụ nữ ngủ quá nhiều (hơn 9 tiếng) rất dễ bị táo bón.

Theo đó, các chuyên gia khuyên bạn nên tập trung vào các thói quen thúc đẩy một giấc ngủ tốt và đảm bảo ngủ đủ bảy tiếng mỗi đêm.

Ăn quá nhiều thực phẩm dễ khiến táo bón

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 Hãy thay thế các loại đồ ăn nhanh, đồ chiên,...bằng những thực phẩm tốt hơn cho đường ruột của bạn!

Giống như có những loại thực phẩm giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, cũng có những loại thực phẩm cần tránh xa nếu bạn muốn đi tiêu đều đặn. Theo WebMD, bạn nên đánh giá lại chế độ ăn uống của mình và loại bỏ bất kỳ loại thực phẩm nào có thể gây táo bón. Ví dụ bao gồm thức ăn nhanh, thịt mềm, đồ chiên, bánh mì trắng, bánh nướng nhỏ, trứng và thậm chí cả rượu hoặc ly cocktail yêu thích của bạn. Đồng thời, hãy cân nhắc bổ sung các loại thực phẩm có men vi sinh vào chế độ ăn uống như sữa chua, kombucha, dưa cải bắp, pho mát mềm và kefir vào bữa ăn của bạn, để giúp hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh nhé.

Trên đây là tổng hợp 6 thói quen tồi tệ khiến bạn thường xuyên bị táo bón. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ biết loại bỏ những thói quen xấu này và có những điều chỉnh để giúp đường ruột của bạn hoạt động khỏe mạnh nhé!

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