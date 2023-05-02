5 cách nhỏ nhưng hiệu quả để làm tan mỡ trong khi ngủ!

Bạn đã thử mọi chế độ ăn kiêng và thói quen tập thể dục nhưng vẫn không thể giảm được số cân thừa đó? Nếu vậy, đã đến lúc bổ sung một chiến lược mới vào quy trình giảm cân của bạn: ngủ. Các chuyên gia đã chia sẻ một số cách nhỏ nhưng hiệu quả để đốt cháy mỡ trong khi ngủ . Cụ thể là những cách nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Hãy thử ăn bữa cuối cùng của bạn vài giờ trước khi đi ngủ và nhịn ăn cho đến bữa sáng ngày hôm sau. (Hoặc tốt hơn là đợi đến giờ ăn trưa.) Điều này có thể giúp cơ thể bạn đốt cháy chất béo thay vì glucose để tạo năng lượng trong đêm, theo một đánh giá năm 2021 được công bố trên tạp chí Nutrients.

Theo Sleep Foundation, giấc ngủ là một yếu tố quan trọng khi nói đến việc giảm cân và việc không ngủ đủ giấc có thể cản trở tiến trình của bạn. Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể tận dụng sức mạnh của giấc ngủ để giúp bạn đốt cháy nhiều chất béo hơn không? Với những cách nhỏ rất dễ thực hiện và đòi hỏi nỗ lực tối thiểu, bạn sẽ sớm thu được hiệu quả giảm cân đáng kinh ngạc đấy.

Cụ thể, nhịn ăn gián đoạn là một phương pháp ăn kiêng liên quan đến việc cân bằng giữa thời gian ăn và nhịn ăn. Trong thời gian nhịn ăn, cơ thể sử dụng chất béo dự trữ làm nguồn năng lượng, dẫn đến giảm mỡ. Còn khi ngủ, cơ thể chúng ta đi vào trạng thái đói một cách tự nhiên. Việc kết hợp điều này với việc nhịn ăn gián đoạn có thể kéo dài thời gian nhịn ăn, giúp giảm béo nhiều hơn trong khi ngủ. Ngoài ra, việc nhịn ăn gián đoạn có thể giúp điều chỉnh các hormone ảnh hưởng đến quá trình giảm cân, chẳng hạn như insulin và hormone tăng trưởng của con người.

Nhìn chung, kết hợp việc nhịn ăn gián đoạn vào lối sống lành mạnh có thể là một cách nhỏ nhưng hiệu quả để thúc đẩy quá trình giảm mỡ trong khi ngủ.

Giữ nhiệt độ phòng mát mẻ trong khi ngủ

Ngủ trong phòng mát có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất!

Theo Viện Y tế Quốc gia, ngủ trong phòng mát có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn và kích hoạt chất béo nâu, giúp đốt cháy calo để sinh nhiệt.

Cụ thể, khi chúng ta ngủ trong một môi trường mát mẻ, cơ thể chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn để duy trì nhiệt độ cơ thể, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng lượng calo bị đốt cháy. Ngoài ra, ngủ trong phòng mát mẻ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó cũng có thể hỗ trợ giảm cân. Ngược lại, giấc ngủ kém có liên quan đến sự mất cân bằng hormone có thể dẫn đến tăng cân. Hơn nữa, một môi trường ngủ mát mẻ có thể làm tăng sản xuất chất béo nâu của cơ thể, giúp đốt cháy calo để tạo ra nhiệt.

Vì vậy, hãy hạ thấp máy điều hòa và để cơ thể bạn làm việc trong khi nghỉ ngơi nhé.

Tập luyện các bài tập thể lực vào buổi tối

Các bài tập thể lực buồi tối giúp tăng tốc độ trao đổi chất của bạn trước khi đi ngủ!

Theo Mayo Clinic, tập luyện sức mạnh có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất của bạn. Điều này có nghĩa là nâng tạ có thể giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn, ngay cả khi bạn ngủ (tức là khi cơ thể bạn nghỉ ngơi), bởi bài tập này giúp kích thích sản xuất hormone tăng trưởng của con người, đóng vai trò giảm mỡ và phát triển cơ bắp. Hãy thử tập luyện sức mạnh nhanh vào buổi tối để tăng tốc độ trao đổi chất của bạn trước khi đi ngủ.

Bên cạnh đó, tập thể dục cũng có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm căng thẳng, giúp bạn có một đêm ngon giấc hơn, hỗ trợ giảm cân.

Tắm nước lạnh

Tắm nước lạnh giúp kích thích đốt mỡ!

Theo các chuyên gia, tắm nước lạnh và tắm nước đá đã được chứng minh là giúp kích thích đốt mỡ, tương tự như ngủ trong phòng mát. Tắm nước lạnh có thể làm tăng sản xuất mỡ nâu trong cơ thể, giúp đốt cháy calo để sinh nhiệt. Thêm vào đó, sốc nước lạnh có thể tăng cường trao đổi chất của bạn và giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong suốt cả ngày. Ngoài ra, chúng cũng có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm viêm, giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn và hỗ trợ giảm cân lành mạnh.

Tránh các bữa ăn trước khi đi ngủ

Tránh ăn ít nhất 2-3 giờ trước khi đi ngủ!

Nghiên cứu cho thấy rằng ăn một bữa ngay trước khi đi ngủ có thể khiến cơ thể bạn tích trữ lượng calo dư thừa dưới dạng chất béo thay vì đốt cháy chúng để lấy năng lượng. Do đó, hãy tránh ăn ít nhất 2-3 giờ trước khi đi ngủ để hệ thống tiêu hóa của bạn làm việc của nó và giúp cơ thể bạn giảm mỡ trong khi ngủ.

Bên cạnh đó, tiêu thụ một lượng lớn thức ăn có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ suốt đêm, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Ngược lại, ăn một bữa ăn nhẹ vài giờ trước khi đi ngủ có thể giúp cơ thể bạn tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn và ngăn ngừa lượng calo dư thừa được lưu trữ dưới dạng chất béo.

Trên đây là tổng hợp 5 cách nhỏ nhưng hiệu quả để làm tan mỡ trong khi ngủ. Với những cách đơn giản mà giúp đánh bay mỡ tuyệt vời như này, các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả như ý nhé!