Vậy tiêu thụ càng nhiều hạt chia càng tốt? Và liệu ăn quá nhiều hạt chia có hại cho sức khỏe không? Câu trả lời chi tiết về liều lượng khoa học nhất sẽ được giải đáp chi tiết ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Hạt Chia chắc hẳn đã chẳng còn xa lạ khi thường xuất hiện trong những món ăn chính, ăn vặt tới chế độ ăn kiêng của nhiều chị em. Theo Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, những hạt nhỏ nhưng có sức mạnh này đến từ cây Salvia hispanica, và chúng chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe . Ví dụ, hạt chia chứa chất xơ hòa tan, protein và axit béo omega-3 tốt cho tim mạch.

Bên cạnh đó, hạt chia cũng chứa nhiều chất xơ rất tốt cho tiêu hóa, tạo cảm giác no, cân bằng lượng đường trong máu và giảm cholesterol, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2 và một số bệnh ung thư.

Hạt Chia cung cấp một loạt các giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe. Theo một đánh giá năm 2020 được công bố trên Molecules, hạt chia là nguồn giàu chất béo omega-3 lành mạnh, carbohydrate, protein, vitamin (A, B1, B2 và B3), khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Không chỉ vậy, hạt chia còn là nguồn thực vật chứa một số vi chất dinh dưỡng quan trọng, chẳng hạn như sắt, kẽm và canxi. Những chất này giúp cơ thể hoạt động tối ưu bằng cách cải thiện khả năng miễn dịch, lưu lượng máu, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và hình thành xương.

Theo USDA, 1 ounce (khoảng 2 muỗng canh) hạt chia có chứa:

Calo: 138

Chất đạm: 5 gam

Tổng chất béo: 9 gam

Carbohydrate: 12 gam

Chất xơ: 10 gam

Canxi: 179 mg

Sắt: 2 gam

Kẽm: 1,3 mg

Những tác hại của việc ăn quá nhiều hạt chia

Hạt chia rất nhỏ và rất dễ dàng để thêm vào thức ăn của bạn. Tuy nhiên, cái gì nhiều quá cũng không tốt và có thể dẫn đến các tác dụng phụ sau:

Bạn có thể gặp vấn đề về tiêu hóa

Tiêu thụ quá nhiều chất xơ trong hạt chia có thể làm bạn bị đầy bụng!

Khoảng 2 thìa hạt chia chứa gần 10 gam chất xơ. Và mặc dù chất xơ là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe đường ruột, nhưng tác dụng phụ của chất xơ là đầy hơi và chướng bụng. Chính vì vậy, bạn sẽ có thể gặp một vài vấn đề về tiêu hóa để hấp thụ quá nhiều chất xơ trong hạt chia, đặc biệt, những triệu chứng này có thể trở nên trầm trọng hơn nếu bạn không uống đủ nước.

Có thể tăng nguy cơ bị nghẹn

Khi ăn hạt chia nguyên hạt, hãy nhai và nuốt chúng cẩn thận. Một bài báo năm 2019 trên tạp chí Nutrients chỉ ra rằng hạt Chia có thể hấp thụ nước gấp 12 lần khối lượng của chúng, khiến chúng đông lại thành một chất giống như gel, điều này thì có thể gây khó chịu cho một số người khi nuốt. Theo Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (MSKCC), rủi ro lớn nhất là nếu bạn có các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn gây khó nuốt. Tuy nhiên, nếu bạn đang tiêu thụ hạt chia dạng bột trong công thức sinh tố hoặc nước sốt, thì không cần phải lo lắng về nguy cơ mắc nghẹn.

Hạt chia có thể tương tác với một số loại thuốc

Hạt chia có thể ảnh hưởng tới tác dụng của một vài loại thuốc nhất định!

Nếu bạn đang dùng thuốc điều trị huyết áp cao, hạt chia có thể làm giảm huyết áp của bạn hơn nữa. Nếu bạn bị tăng huyết áp và đang kiểm soát tình trạng này bằng thuốc, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi thêm hạt chia vào chế độ ăn uống của bạn. Ngoài ra, chia cũng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, cũng như ảnh hưởng đến quá trình chảy máu và đông máu. Nếu bạn bị tiểu đường hoặc rối loạn đông máu, bạn cũng nên nói chuyện với bác sĩ.

Bạn có thể ăn bao nhiêu gam hạt chia hàng ngày?

Hạt chia là một nguồn chất xơ tuyệt vời và bạn có thể sử dụng chúng để bổ sung chất xơ trong chế độ ăn uống nhằm đạt được hàm lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày. Theo Viện Y tế Quốc gia, đàn ông và phụ nữ nên nhận được tương ứng khoảng 38 và 25 gam chất xơ mỗi ngày. Vượt xa các mức đó có thể gây ra một số tác dụng phụ được đề cập ở trên, phổ biến nhất là các vấn đề về tiêu hóa. Mỗi người sẽ có một ngưỡng khác nhau.Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ tiêu thụ 14 gam chất xơ mỗi ngày.

Bạn không nên tiêu thụ quá 2 muỗng hạt chia mỗi ngày nhé!

Hơn nữa, hạt chia là cũng là nguồn cung calo đáng kể. Nên các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn chỉ nên ăn không quá một vài muỗng hạt chia mỗi ngày.

Tóm lại, hạt chia là một siêu thực phẩm bổ dưỡng có nhiều chất xơ hòa tan, protein và axit béo omega-3, giúp giảm cholesterol, tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ phát triển bệnh mãn tính. Tuy nhiên, bởi vì hạt chia chứa nhiều chất xơ và giàu calo, nên bạn chỉ được khuyên dùng không quá hai muỗng canh hạt chia mỗi ngày thôi nhé! Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây đã phần nào giúp chị em có câu trả lời cho câu hỏi “Ăn quá nhiều hạt Chia có gây hại cho sức khỏe không?” rồi nhé!