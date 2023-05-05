6 lý do khiến bạn không thể “đi nặng”!

Sức khỏe 05/05/2023 16:50

Đâu là lý do khiến bụng bạn khó chịu và phải đối mặt với chứng táo bón?!

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Táo bón xảy ra khi phân khó đi ngoài và bạn không đi vệ sinh thường xuyên như bình thường. Số lần đi đại tiện bình thường của mỗi người là khác nhau—một số người có thể đi vài lần mỗi ngày và những người khác chỉ có thể đi một hoặc hai lần mỗi tuần. Nhưng bất kể số lần bạn đi, thì thời gian trôi qua càng lâu trước khi bạn đi vệ sinh, thì phân sẽ càng khó thoát ra khỏi cơ thể bạn và dẫn đến chứng táo bón khó chịu. Vậy đâu là nguyên do dẫn đến tình trạng này? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 6 lý do khiến bạn không thể “đi nặng” ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 6 lý do khiến bạn bị táo bón

Bạn tập thể dục chưa đủ

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 Tập thể dục vừa phải hàng ngày giúp giảm táo bón!

Tập thể dục vừa phải hàng ngày rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn—và nó giúp giảm táo bón! Theo WebMD, tập thể dục làm giảm thời gian thức ăn bạn tiêu thụ đi qua ruột già. Điều này làm giảm lượng nước mà cơ thể bạn hấp thụ từ phân. 

Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên thực hiện bất kỳ bài tập thể dục cường độ cao nào một giờ sau khi ăn một bữa ăn thịnh soạn. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thêm nhiều hoạt động thể chất vào thói quen của bạn. Thậm chí chỉ 10 đến 15 phút cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn!

Bạn không ăn đủ thực phẩm giàu chất xơ

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 Chất xơ là người bạn tốt nhất của bạn nếu bạn đang tìm cách giảm táo bón!

Miễn là bạn uống đủ nước, chất xơ sẽ là người bạn tốt nhất của bạn nếu bạn đang tìm cách giảm táo bón. Bởi hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống và lối sống, chính vì vậy điều quan trọng là cần cung cấp cho cơ thể lượng chất xơ phù hợp (trung bình khoảng 25 đến 28 gam chất xơ hàng ngày) và đa dạng hóa vi khuẩn.

Hãy chọn những món ăn nhẹ lành mạnh với men vi sinh và chất xơ thay vì những món ăn có nhiều muối, đường và chất béo.

Bạn đang ăn quá nhiều thực phẩm gây kích thích đường ruột

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 Hãy loại bỏ hoặc hạn chế các loại thực phẩm và đồ uống gây kích thích đường ruột!

Những gì bạn đưa vào cơ thể có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đường ruột và nhu động ruột của bạn. Bạn nên loại bỏ hoặc hạn chế bất kỳ loại thực phẩm và đồ uống nào gây kích thích đường ruột như thực phẩm có gia vị, rượu, soda, sữa, đồ uống có chứa caffein và gluten nhé.

Bạn không uống đủ nước trong ngày

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 Mất nước là nguyên nhân điển hình nhất gây táo bón!

Một chất dinh dưỡng hàng ngày cực kỳ quan trọng nhưng đơn giản thường bị bỏ qua là nước! Các chuyên gia giải thích rằng mất nước là nguyên nhân điển hình nhất gây táo bón, vì vậy cần đảm bảo rằng bạn đang tiêu thụ một lượng chất lỏng vừa đủ mỗi ngày (tức là nửa gallon/ngày) nếu bạn muốn đi tiêu đều đặn.

Ngoài nước lọc, các loại trái cây như dưa hấu, nho, cam, bưởi không chỉ giàu chất xơ mà còn là nguồn cung cấp nước tuyệt vời mà bạn có thể chọn để bổ sung đủ nước hàng ngày.

Bạn đang bị căng thẳng quá mức

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Căng thẳng cũng có thể là thủ phạm khiến bạn bị táo bón!

Căng thẳng vốn đã rất không tốt cho cơ thể của bạn, nhưng bạn có biết rằng căng thẳng cũng có thể là thủ phạm khiến bạn bị táo bón? Các chuyên gia giải thích rằng bất cứ điều gì mà bộ não của bạn phân loại là "căng thẳng" cũng được ruột của bạn nhìn nhận theo cách đó. Thật vậy, căng thẳng thực sự có thể làm thay đổi quá trình bài tiết và hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh trong ruột, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ruột và dẫn đến táo bón.

Nếu bạn đang bị căng thẳng kéo dài dẫn đến táo bón, hãy thực hiện thiền định, và các bài tập thở sâu, tập yoga,...và thực hiện những việc bạn yêu thích để giải tỏa được mức stress này nhé.

Bạn đang đối phó với một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn

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 Tình trạng không thể đi nặng của bạn có thể liên quan tới một vài bệnh lý!

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong danh sách các lý do khiến bạn không thể đi đại tiện là bạn có thể đang phải đối phó với một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn. Cụ thể, hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc tuyến giáp hoạt động kém/hoạt động kém (suy giáp) đều có thể gây táo bón. Bạn nên liên hệ với các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để xác định chính xác điều gì đang xảy ra và có  hướng điều trị phù hợp nhất nhé.

Trên đây là tổng hợp 6 lý do khiến bạn không thể “đi nặng”. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ biết điều chỉnh lối sống và thói quen ăn uống của mình, để nhanh chóng tạm biệt được chứng táo bón khó chịu này!

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