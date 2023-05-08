Giảm cân có thể là một quá trình đầy mệt mỏi và khó khăn. Điều đó đặc biệt đúng khi cân nặng vẫn tăng lên mặc dù bạn dường như đang làm mọi thứ đúng. Đây có thể là hệ quả của một số thói quen khá bất ngờ có thể dẫn đến tăng cân nhanh chóng. Thật vậy, có một số việc bạn đang làm có vẻ "lành mạnh", nhưng thực ra chúng đang làm bạn chệch hướng khỏi quá trình giảm cân . Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 8 thói quen khiến bạn tăng cân chóng mặt ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thông thường, sau khi ăn nhiều sushi, bạn sẽ thường đói ngay sau đó và bắt đầu ăn nhiều thức ăn có hàm lượng calo cao hơn. Bên cạnh đó, ăn nhiều sushi cũng là cách dễ dàng để hấp thụ quá nhiều thủy ngân từ các loại cá như cá ngừ và cá thu vua vào cơ thể, dẫn đến lượng thủy ngân cao, gây ra viêm nhiễm. Và chính tình trạng viêm nhiễm này sẽ làm cho việc tăng cân diễn ra nhanh hơn và khó giảm cân hơn.

Thành thật mà nói: Sushi rất ngon. Nó cũng được nhiều người coi là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe . Nhưng thật khó để nạp đủ rau, chất xơ ức chế cảm giác thèm ăn và protein thỏa mãn khi bạn ăn sushi cuộn.

Bạn đang quá thận trọng về những gì bạn ăn

Chú ý đến những gì bạn đưa vào cơ thể khi ăn kiêng là điều tốt, nhưng hãy cẩn thận vì bạn có thể quá thận trọng và hạn chế quá mức. Điều này có thể dẫn đến việc tiêu thụ ít calo hơn nhiều so với nhu cầu cơ thể bạn thực sự cần. The Nutrition Twins giải thích: “Cơ thể phản ứng bằng cách làm chậm quá trình trao đổi chất và đốt cháy ít calo hơn để thích ứng với tình trạng thâm hụt calo đang diễn ra. Nếu bạn cảm thấy mình tăng cân nhanh chóng hoặc tăng cân đột ngột, có khả năng bạn đang gặp phải tình trạng trao đổi chất bị chậm lại."

Bạn đang sử dụng sản phẩm có hương liệu

Đây là một thói quen cực kỳ phổ biến mà bạn có thể sẽ không liên tưởng đến việc tăng cân. Nhưng The Nutrition Twins cảnh báo rằng các loại kem dưỡng thể có mùi thơm yêu thích, các sản phẩm chăm sóc tóc và thậm chí cả chất tẩy rửa có chứa hương thơm trong danh sách thành phần cũng có thể chứa phthalates - "một loại hóa chất" làm rối loạn nội tiết tố của bạn và thúc đẩy béo phì.

Những chất hóa học này được gọi là obesogens. Thông thường, khi cân nặng dường như tăng đột ngột, nguyên nhân là do tình trạng quá tải độc tố. Tin tốt là hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các sản phẩm có chứa hương liệu đều không cần thiết và thay vào đó, bạn có thể mua các loại kem, bột giặt và sản phẩm tẩy rửa không chứa hương liệu.

Thói quen ngủ của bạn thay đổi

Ngủ đủ giấc là một phần quan trọng trong nỗ lực giảm cân của bạn. Nếu thói quen ngủ của bạn hoàn toàn thay đổi—bạn thức dậy sớm hơn, ngủ chung giường với bạn đời hoặc em cún lắm lông, hoặc chuyển đến phòng ngủ mới không tối lắm—chất lượng giấc ngủ của bạn có thể bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo The Nutrition Twins, "Tình trạng thiếu ngủ này dẫn đến việc cơ thể bạn thèm năng lượng và bạn phản ứng lại bằng cách tìm đến thức ăn—và thường là cách nhanh nhất bạn có thể tìm thấy. Đường và carbs tinh chế mang lại cho cơ thể sự hài lòng tức thì nhưng lại chứa nhiều calo đậm đặc và dễ ăn quá nhiều—đặc biệt là khi bạn mệt mỏi và không có quyết tâm như thường lệ. Sau khi lượng đường cao, năng lượng bắt đầu cạn kiệt và bạn thèm ăn thêm một lần nữa, do đó, chu kỳ thèm đường luẩn quẩn và bắt đầu tăng cân nhanh chóng.”

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng việc giảm thời lượng giấc ngủ sâu (REM) hoặc thiếu ngủ hoàn toàn có thể cản trở sự phát triển của cơ bắp. Nếu bạn không có nhiều cơ nạc, cơ thể bạn sẽ không cần nhiều calo và bạn sẽ có nhiều khả năng tăng cân vượt mức.

Bạn đang dùng những chiếc đĩa mới

Bạn đã nghe đúng đó! Bộ bát đĩa mới dễ thương của bạn có thể là nguyên nhân khiến bạn tăng cân nhanh chóng đấy. Thật vậy, nếu bạn đã mua đĩa hoặc ly mới và đột nhiên tăng cân, thì bạn không hề đơn độc đâu nhé. Theo bản chất, nếu bạn luôn đổ đầy đĩa của mình hoặc đổ đầy một nửa đĩa của mình, thì bạn sẽ tiếp tục làm như vậy. Và nếu đĩa và ly mới to hơn, đột nhiên, sẽ có sự gia tăng lượng thức ăn và lượng calo dẫn đến tăng cân nhanh chóng — đặc biệt nếu bạn đang ăn tất cả các bữa ăn ở nhà từ những chiếc đĩa lớn hơn này.

Bạn đang dùng thuốc giảm đau

Một tác dụng phụ thường gặp của việc dùng thuốc giảm đau là đối phó với táo bón. The Nutrition Twins cho biết, việc không thể đi tiêu có thể dẫn đến tăng cân nhanh chóng, vì tất cả thực phẩm bạn đã tiêu thụ trong vài ngày qua đều được tính vào con số cân nặng.Việc tăng cân nhanh chóng khó chịu này thường cảm thấy rõ nhất ở vùng bụng vì đó là nơi dự phòng đang diễn ra và không có gì lạ khi tăng một vài kích cỡ thắt lưng. Tin tốt là bạn có thể giảm cân nhanh như vậy, một khi bạn đi tiêu được.

Bạn đang ăn quá nhiều chất béo lành mạnh

Việc nạp đầy chất béo lành mạnh là rất quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chất béo lành mạnh bao gồm chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa giúp giảm viêm, tăng mức cholesterol và kiểm soát lượng đường trong máu. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không bao giờ là điều tốt.

Nếu bạn ăn quá nhiều chất béo lành mạnh, điều này có thể gây tăng cân. Bởi chất béo chứa nhiều calo trên mỗi gam hơn so với protein hoặc carbohydrate, do đó lượng calo hấp thụ cao hơn đối với chất béo. Hãy nhớ rằng tiêu thụ chất béo lành mạnh trong chừng mực mới là rất tốt nhất.

Bạn bỏ bữa

Mặc dù bạn có thể có ấn tượng rằng việc bỏ bữa có thể giúp bạn giảm được số cân thừa vì bạn đang cắt giảm lượng calo trong cả bữa ăn, nhưng bạn đã nhầm. Ngược lại, bỏ bữa thực sự có thể gây tăng cân. Điều này là do bạn trở nên đói hơn vào cuối ngày vì đã bỏ qua một bữa ăn quan trọng và khiến bạn ăn nhiều hơn, nạp 1 lượng calo lớn trong 1 bữa, từ đó dễ dẫn đến dư thừa calo và gây tăng cân.

Trên đây là tổng hợp 8 thói quen khiến bạn tăng cân "chóng mặt". Nếu lỡ có những thói quen này thì các chị em độc giả đang có ý định giảm cân hãy thay đổi từ ngay hôm nay nhé! Chúc liệu trình giảm cân của chị em sớm thành công!