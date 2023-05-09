TOP 7 loại rau củ tốt nhất cho người bị bệnh tiểu đường!

Sức khỏe 09/05/2023 13:45

Bạn đừng bỏ lỡ các loại rau đặc biệt hữu ích cho việc quản lý lượng đường trong máu và sức khỏe tổng thể này nhé!

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Ăn đủ trái cây và rau quả là nền tảng của một chế độ ăn uống lành mạnh—và thậm chí có thể giúp bạn sống lâu hơn. Và nếu bạn đang kiểm soát bệnh tiểu đường, việc ăn nhiều rau giàu chất xơ, giàu chất dinh dưỡng có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và kiểm soát bệnh tiểu đường lâu dài. Vậy đâu là những loại rau phù hợp nhất cho chế độ ăn uống kiểm soát lượng đường trong máu? Hãy cùng khám phá chi tiết về top 7 loại rau củ tốt nhất cho người bị bệnh tiểu đường ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 7 loại rau giúp kiểm soát bệnh tiểu đường tốt nhất

Cà rốt

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Chất xơ trong rau không chứa tinh bột giúp chúng ta cảm thấy no và không làm lượng đường trong máu bị tăng đột biến. Trong đó, cà rốt là một loại rau đặc biệt giàu chất xơ. Đồng thời, cà rốt cũng chứa nhiều vitamin A, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và đôi mắt sáng khỏe hơn.

Bông cải xanh

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Ngoài tác dụng giúp no, chất xơ trong rau hoạt động như một prebiotic. Cụ thể, các chất xơ prebiotic được lên men bởi vi khuẩn đường ruột của chúng ta, giúp chúng phát triển mạnh. Trong một số trường hợp, điều này giúp ích cho quá trình chuyển hóa glucose và cholesterol. Và bông cải xanh chính là một lựa chọn tuyệt vời cho việc này, cũng như các loại rau họ cải khác.

Quả bí

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Theo một đánh giá năm 2017 về Chất dinh dưỡng, bí xanh đặc biệt chứa nhiều carotenoid, hợp chất hỗ trợ sức khỏe tim mạch và có thể bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư. Không chỉ vậy, các chuyên gia dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng, bí xanh cũng chứa ít calo và rất giàu chất xơ.

Rau chân vịt

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Giống như tất cả các loại rau lá xanh, rau chân vịt giàu chất dinh dưỡng và rất ít calo. Nó cũng giàu chất sắt, là chìa khóa giúp lưu lượng máu khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, rau chân vịt cũng chứa màng gọi là thylakoids, chứa các chất có thể giúp tăng độ nhạy insulin. Bạn có thể thêm rau chân vịt vào món súp hoặc món hầm, cho một ít vào món trứng buổi sáng hoặc xào để làm món ăn kèm đơn giản mà thơm ngon dinh dưỡng nhé.

Cà chua

TOP 7 loại rau củ tốt nhất cho người bị bệnh tiểu đường! - Ảnh 5 

Các chuyên gia dinh dưỡng gợi ý nên thêm cà chua vào lát bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt của bạn. Ngoài việc thêm màu sắc cho bánh sandwich và các món ăn của bạn, cà chua còn chứa nhiều lycopene. Theo đó, từ một đánh giá năm 2020 trên tạp chí Chất chống oxy hóa, lycopene là một hợp chất có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số bệnh ung thư, cũng như hỗ trợ lượng đường trong máu.

Dưa chuột

TOP 7 loại rau củ tốt nhất cho người bị bệnh tiểu đường! - Ảnh 6

Dưa chuột là loại rau chứa nhiều nước, có thể giúp bạn giữ nước và tạo cảm giác no. Theo một đánh giá năm 2022 trên tạp chí Molecules cho thấy các loại rau thuộc họ Bầu bí, bao gồm cả dưa chuột, có thể làm giảm và kiểm soát lượng đường trong máu, đồng thời giảm viêm khắp cơ thể.

Rau diếp

TOP 7 loại rau củ tốt nhất cho người bị bệnh tiểu đường! - Ảnh 7

Các loại rau diếp khác nhau chứa các chất dinh dưỡng khác nhau, nhưng tất cả đều giàu chất xơ và nước. Đặc biệt, chỉ cần 1 chén rau diếp lá đỏ cung cấp 33% nhu cầu vitamin K hàng ngày của bạn, theo USDA. Trong đó, Vitamin K rất quan trọng đối với quá trình đông máu và sức khỏe của xương.

Không chỉ vậy, việc kết hợp rau diếp với các loại thực phẩm khác cũng có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ các thực phẩm này, góp phần hơn nữa vào việc kiểm soát lượng đường trong máu. Ví dụ, sử dụng rau diếp thay cho vỏ bánh pizza hoặc bánh ngô là một cách tuyệt vời để giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến nhưng vẫn có đủ hương vị khi bạn thèm những món ăn yêu thích của mình.

Trên đây là tổng hợp top 7 loại rau củ tốt nhất cho người bị bệnh tiểu đường. Nếu bạn đang cần kiểm soát lượng đường trong máu thì hãy tham khảo ngay những loại rau củ vừa thơm ngon lại hữu ích này nhé! Chúc các chị em luôn vui khỏe và tươi trẻ mỗi ngày!

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