Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 6 loại thực phẩm giàu protein nhất!

Nếu mục tiêu của bạn là cảm giác hài lòng sau khi ăn, hỗ trợ sự phát triển cơ bắp, giúp xương chắc khỏe và tăng cường sức khỏe miễn dịch, thì protein chắc chắn cần phải là một phần trong thực đơn của bạn. Vậy đâu là những nguồn cung protein dồi dào nhất? Hãy cùng khám phá chi tiết về 6 loại thực phẩm giàu protein nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Khi nói đến protein, có thể nhiều người sẽ nghĩ ngay đến công dụng tạo dựng cơ cho các vận động viên và những người tập thể hình. Nhưng không chỉ có thế - Protein - hay đúng hơn là các axit amin tạo nên protein, đóng nhiều vai trò thiết yếu trong cơ thể, bao gồm:

- Có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh huyết áp cao

- Hỗ trợ phục hồi chấn thương

- Giảm nguy cơ phát triển thiểu cơ (mất cơ xương do tuổi tác)

- Giúp duy trì hoạt động của hệ thống miễn dịch

Bạn cần bao nhiêu protein mỗi ngày?

Hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh cần 0,8 gam protein cho mỗi kg cân nặng!

Mặc dù protein là một chất dinh dưỡng quan trọng để ăn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên ăn thật nhiều chất đạm mỗi ngày. Lượng protein bạn cần phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cân nặng, tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe.

Nói chung, hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh cần 0,8 gam protein cho mỗi kg cân nặng. Điều này có nghĩa là 55g protein mỗi ngày đối với một người đàn ông ít vận động có cân nặng trung bình và 45g protein mỗi ngày đối với một phụ nữ ít vận động có cân nặng trung bình. Bên cạnh đó, bạn có thể cần tăng mức tiêu thụ protein nếu bạn có tham gia các hoạt động thể chất tích cực, đang mang thai hoặc cho con bú, hoặc nếu bạn đang hồi phục sau một số chấn thương hoặc sau phẫu thuật.

TOP 6 thực phẩm giàu protein nhất

Protein có trong nhiều loại thực phẩm mà bạn có thể đã thưởng thức. Mặc dù chất dinh dưỡng đa lượng này có thể được tìm thấy với số lượng nhỏ hơn trong các loại thực phẩm như rau và gạo, nhưng có những loại thực phẩm khác là nguồn cung cấp protein quan trọng và có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn khi được đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể.

Thịt bò nạc

Khẩu phần 90g thịt bò nạc chứa 22g protein!

Bao gồm thịt bò trong chế độ ăn uống của bạn không chỉ cung cấp cho cơ thể một loại protein chất lượng cao, mà còn cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn với các chất dinh dưỡng quan trọng khác như kẽm (có vai trò trong khả năng miễn dịch) và sắt (giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể bạn).

Thịt gà

Khẩu phần 90g ức gà không da chứa 27g protein!

Là một món ăn chính thường xuyên trong bữa tối của nhiều gia đình, thịt gà đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp protein. Một món gà nướng chanh tiêu đơn giản hoặc gà nấm tỏi cũng đủ là một bữa tối dễ dàng, thơm ngon và vô cùng dinh dưỡng rồi.

Cá hồi

Khẩu phần 90g cá hồi chứa 19g protein!

Cá hồi thường được biết đến với chất béo lành mạnh hỗ trợ sức khỏe tim mạch, nhưng thực phẩm này cũng chứa một lượng lớn protein. Ăn cá ít nhất hai lần một tuần cũng làm đa dạng hóa quá trình luân chuyển protein hàng tuần của bạn.

Trứng

1 quả trứng lớn chứa khoảng 6g protein!

Ăn trứng là một cách thuận tiện để bổ sung một số loại protein chất lượng cao. Bạn có thể thưởng thức chúng ở dạng chiên, luộc kỹ hoặc đưa chúng vào các công thức nấu ăn như Trứng tráng rau bina và Salad trứng,...

Bơ đậu phộng

2 muỗng canh bơ đậu phộng chứa 7g protein!

Đối với một nguồn protein từ thực vật được nhiều người yêu thích, bơ đậu phộng tự nhiên là cách tốt nhất. Bạn có thể thưởng thức nó với một chiếc bánh sandwich, một sự kết hợp cổ điển không bao giờ khiến bạn thất vọng, hoặc kết hợp với nhiều món ăn khác nhé. Không chỉ vậy, nếu bạn không phải là một fan hâm mộ của đậu phộng hoặc đang tìm kiếm các lựa chọn khác, thì bơ từ các hạt khác cũng cung cấp lượng protein tương đương nhé.

Đậu lăng

1 chén đậu lăng nấu chín chứa 18g protein!

Để có loại protein thực vật tốt nhất, hãy chuyển sang các món hấp dẫn từ đậu lăng. Chúng không chỉ chứa nhiều protein mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Từ món súp đậu lăng thuần chay thơm ngon đến bát đậu lăng với trứng chiên và rau xanh, thưởng thức đậu lăng có thể là một cách ngon miệng để bổ sung protein vào chế độ ăn uống của bạn.

Trên đây là tổng hợp 6 loại thực phẩm giàu protein nhất. Nếu bạn đang cần tìm một nguồn protein dồi dào để bổ trợ cho sức khỏe tổng thể của mình thì hãy bổ sung ngay những loại thực phẩm thơm ngon và dinh dưỡng ngày vào thực đơn hàng ngày. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé!