TOP 7 loại rau giàu protein tốt nhất!

Rau chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa nhưng không chứa nhiều calo. Chúng cũng chứa chất xơ để thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng lành mạnh đồng thời giúp giảm mức cholesterol xấu. Không chỉ vậy, có những loại rau còn đặc biệt giàu protein , mang đến thêm vô vàn công dụng hữu ích cho cơ thể bạn. Vậy cụ thể là những loại rau nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về 7 loại rau giàu protein tốt nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bởi vì rau không có hàm lượng protein quá cao so với một số sản phẩm từ động vật, hay các loại đậu hoặc ngũ cốc, nên bất kỳ loại rau nào có khoảng 3-5 gam protein trở lên trong một khẩu phần đều được coi là loại rau giàu protein.

Rau không phải là thực phẩm giàu protein tự nhiên, nhưng chúng có thể giúp tăng hàm lượng protein trong bữa ăn, điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với những người không tiêu thụ các sản phẩm từ động vật.

Do thực tế là ngay cả các loại rau giàu protein cũng chỉ có trung bình từ 3 đến 5 gam (với một số ít vượt quá mức này), tốt nhất là bạn vẫn nên kết hợp nhóm thực phẩm này với các loại protein khác để có một bữa ăn cân bằng.

TOP 7 loại rau giàu protein nhất

Bông cải xanh

Bông cải xanh rất giàu protein và chứa nhiều các vitamin quan trọng!

Protein mỗi cốc (nấu chín): 3,72 gam

Cho dù bạn đang thưởng thức nó ở dạng nướng, áp chảo hay hấp, bông cải xanh có thể cung cấp cho bạn một lượng protein dồi dào khoảng 3,7 gam mỗi cốc — và những lợi ích không dừng lại ở đó. Cùng với việc là một loại rau giàu protein, bông cải xanh cũng được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, hỗ trợ sức khỏe của mắt khi bạn già đi và cung cấp các vitamin quan trọng như folate, vitamin C, vitamin K, kali, mangan và sắt.

Bắp cải Brussels (bắp cải tí hon)

Cải Brussels vừa giàu protein lại vừa giàu chất xơ và vitamin!

Protein mỗi cốc (nấu chín): 3,98 gam

Cải Brussels: bạn có thể yêu thích chúng hoặc cực kỳ không thích chúng. Nhưng đối với những người thích thưởng thức loại rau đắng, giàu chất dinh dưỡng và giàu protein này, họ đang mang lại cho cơ thể mình nhiều lợi ích sức khỏe hơn những gì họ có thể nhận ra.

Nhờ thành phần chứa nhiều vitamin C, vitamin K và folate, cải Brussels rất giàu vitamin. Chúng cũng cung cấp khoảng 4 gam chất xơ mỗi cốc, có thể giúp bạn đạt được mục tiêu chất xơ hàng ngày. Trên thực tế, các nghiên cứu chứng minh rằng chế độ ăn nhiều chất xơ rất quan trọng đối với tiêu hóa, sức khỏe tim mạch và còn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ung thư.

Măng tây

Măng tây mang hàm lượng protein và kali cao!

Protein mỗi cốc (nấu chín): 4,32 gam

Măng tây là một lựa chọn lành mạnh do hàm lượng protein cao, cùng một vài công dụng hữu ích khác. Ví dụ, măng tây có chứa kali - hợp chất mà Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho rằng rất quan trọng trong việc duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng phần thân dưới cùng của măng tây - chứa các hợp chất hữu ích và kali - có liên quan đến việc hỗ trợ hạ huyết áp.

Đồng thời, một chén măng tây cũng chứa khoảng 90% giá trị vitamin K hàng ngày của bạn. Loại vitamin này cần thiết cho quá trình đông máu và sản xuất protein lành mạnh trong xương của bạn.

Khoai lang

Khoai lang chứa một lượng protein và chất xơ dồi dào!

Protein mỗi cốc (nấu chín): 4,49 gram

Được cho là một trong những loại thực phẩm đa năng nhất, khoai lang chứa khoảng 4,5 gam protein mỗi cốc. Cho dù bạn đang nướng cả củ khoai, làm khoai lang chiên, sử dụng chúng làm món băm cho bữa sáng hay làm món thịt hầm, bạn đều có thể thưởng thức một lượng protein dồi dào cũng như khoảng 8 gam chất xơ cho mỗi chén khoai lang nấu chín.

Bắp ngọt

Bắp ngọt có chứa tới gần 5 gam protein trên mỗi cốc!

Protein trên mỗi chén: 4,96 gram

Tất cả các loại bắp đều có hàm lượng protein nhất định, nhưng bắp ngọt đặc biệt có gần 5 gam mỗi cốc. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bắp ngọt cũng chính xác như tên gọi của nó: ngọt! Điều này có nghĩa là nó có nhiều đường hơn một chút so với các loại rau khác.

Rau chân vịt

Rau chân vịt giàu chất xơ, protein và còn có khả năng làm giảm tổn thương do stress oxy hóa!

Protein mỗi cốc (đã nấu chín): 5.35 grams

Loại rau lá xanh này không chỉ cung cấp hơn 5 gam protein mỗi cốc mà còn giúp cơ thể bạn tăng cường chất xơ, sắt, canxi, vitamin A, vitamin K và vitamin C. Và, một nghiên cứu nhỏ trên Tạp chí Châu Âu về Dinh dưỡng thậm chí còn phát hiện ra rằng rau chân vịt có khả năng làm giảm tổn thương do stress oxy hóa - có tác động đến tốc độ lão hóa cũng như nguy cơ mắc bệnh của bạn.

Đậu hà lan

Đậu Hà Lan là một trong những loại rau giàu protein nhất!

Protein mỗi cốc: 7,86 gram

Đậu Hà Lan thường bị bỏ qua vì giá trị dinh dưỡng của chúng, nhưng loại rau nhỏ bé này lại có tác dụng rất lớn. Với gần 8 gam protein mỗi cốc, đậu Hà Lan là một trong những loại rau giàu protein nhất mà bạn có thể tìm thấy. Cùng với protein, đậu Hà Lan cũng có nhiều chất xơ và một báo cáo từ Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho biết chất xơ trong đậu Hà Lan có thể giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa của bạn.

Trên đây là tổng hợp 7 loại rau giàu protein tốt nhất. Với những loại rau vừa thơm ngon, giàu chất xơ và protein như này, các chị em còn chần chừ gì mà không bổ sung ngay vào thực đơn của mình nào?! Chúc các chị em áp dụng được một thực đơn lành mạnh và có được một sức khỏe tốt nhất nhé!