Nếu bạn đã từng đi đến tủ lạnh để lấy một túi rau xanh cho món salad yêu thích của mình và không tìm thấy gì ngoài một mớ hỗn độn, hư héo thì bạn sẽ biết rau xanh có thể hỏng nhanh như thế nào. Trong khi hương vị tươi mát của rau xà lách là một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho hầu hết mọi bữa ăn, thì rau diếp và các loại rau xanh mỏng manh khác có xu hướng héo nhanh chóng. Vậy làm thế nào để giữ salad tươi lâu hơn? Hãy cùng khám phá ngay các mẹo đơn giản dưới đây nhé!

Khi bạn từ cửa hàng tạp hóa về nhà, cách bạn bảo quản sản phẩm sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong thời gian sắp tới. Trước khi bảo quản rau xanh, hãy mở bao bì và trải rau xanh ra khăn giấy khô hoặc khăn sạch. Tiếp đó, nhặt bất kỳ chiếc lá héo nào mà bạn tìm thấy, điều này sẽ giúp ngăn ngừa hư hỏng lan rộng.

Nếu thời tiết nơi bạn sống ấm áp, nhiệm vụ của bạn là giữ cho túi rau xà lách tươi lâu hơn trước khi rời khỏi cửa hàng tạp hóa. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách mang theo một chiếc túi làm mát cách nhiệt để giữ cho rau xanh của bạn ở nhiệt độ thích hợp trên suốt quãng đường về nhà.

Giữ cho rau xanh khô ráo

Hãy đảm bảo rau đã được khô hoàn toàn trước khi đem bảo quản trong tủ lạnh nhé!

Ngay cả rau xà lách đóng gói sẵn vẫn có thể có độ ẩm dư thừa trên lá. Độ ẩm đó có thể chứa vi khuẩn thúc đẩy quá trình phân hủy, vì vậy bạn cần loại bỏ càng nhiều độ ẩm càng tốt. Nếu rau của bạn đặc biệt ẩm ướt, bạn có thể muốn quay nhanh chúng bằng máy trộn salad trước khi bảo quản, đảm bảo rằng chúng càng khô càng tốt. Bạn không có máy trộn salad? Hãy đặt rau xanh trong áo gối hoặc gấp chúng trong một chiếc khăn bếp lớn và quay vài vòng để loại bỏ từng giọt nước cuối cùng nhé.

Cân nhắc việc chuyển rau xanh sang một thùng chứa mới

Bạn cũng không cần để nguyên rau xanh ở trong những bọc ni lông. Thay vào đó, bạn có thể muốn chuyển chúng sang hộp đựng có mặt cứng, kín khí để có thể đảm bảo được độ tươi ngon tinh tế hơn. Hãy bắt đầu bằng cách lót đáy hộp bằng khăn, giấy hoặc vải, sau đó đặt lá vào bên trong và thêm một chiếc khăn khác lên trên.

Thêm một chiếc khăn để hút ẩm

Dùng khăn để thấm nước là một trong những cách đơn giản nhất để giữ độ tươi cho rau!

Cung cấp cho rau xanh một chiếc giường thấm nước ấm cúng sẽ giúp chúng luôn tươi và sắc nét. Bạn có thể cuộn lỏng chúng trong một chiếc khăn giấy, hoặc thậm chí nhét ngay một tờ khăn giấy vào túi cùng với chúng. Nếu bạn muốn đưa ra lựa chọn thân thiện với Trái đất hơn, hãy cân nhắc sử dụng khăn bông để thay thế. Đóng chặt túi bằng kẹp chip. Nếu việc giữ cho rau xanh tươi đáng để bạn nỗ lực thêm một chút, hãy thay chiếc khăn này hàng ngày nhé.

Bảo quản rau xanh trong ngăn đựng rau của tủ lạnh

Hãy chắc chắn bảo quản rau xanh trong ngăn rau của tủ lạnh, đây là môi trường tốt nhất có thể cho món salad của bạn, vì những ngăn này được thiết kế để giải phóng khí và hơi ẩm có thể làm tăng tốc độ hư hỏng. Bên cạnh đó, nói về tủ lạnh, bạn cũng nên kiểm tra xem nó có được đặt ở nhiệt độ 40℉ trở xuống hay không, đây là khuyến nghị của FDA về bảo quản thực phẩm an toàn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp những cách giữ tươi rau xà lách, từ đó giúp bạn tiết kiệm tiền, cắt giảm lãng phí thực phẩm và giữ cho tủ lạnh của bạn luôn đầy ắp những món rau xanh hấp dẫn, ngon miệng mà bạn có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau—trong nhiều ngày hơn bao giờ hết. Các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay các tip thông minh này nào?!