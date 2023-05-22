TOP 4 loại trái cây đông lạnh chuyên gia khuyên bạn nên ăn hàng tuần!

Trái cây vốn được xem là siêu thực phẩm có lợi cho tim, đường ruột, não bộ, tuổi thọ, mức năng lượng và hơn thế nữa, đồng thời nó cũng là một thực phẩm bổ sung vị ngọt tự nhiên cho thực đơn của bạn, nên việc bổ sung trái cây vào thực đơn hàng ngày là vô cùng cần thiết. Một trong những cách tốt nhất để việc bổ sung trái cây được tiện lợi hơn mà vẫn đảm bảo về độ tươi ngon và dinh dưỡng đó chính là trái cây đông lạnh. Trong đó, có 4 loại trái cây đông lạnh chuyên gia khuyên bạn nên ăn hàng tuần ! Cụ thể là những loại trái cây đông lạnh nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Khi nói đến trái cây đông lạnh, lượng calo, chất béo, protein, carb và chất xơ đều giống như trái cây tươi. Trừ trường hợp là trái cây đông lạnh được trộn với nước sốt có đường, thì loại nước sốt này sẽ bổ sung thêm calo và đường.

Khi nói đến dinh dưỡng, nhiều nghiên cứu chứng minh rằng trái cây đông lạnh cũng tốt như (và trong một số trường hợp còn tốt hơn) trái cây tươi. Cụ thể, trái cây tươi thường bị mất ít nhiều chất dinh dưỡng ngay từ khi thu hoạch, và khi trái cây phải vận chuyển một quãng đường dài hoặc nằm trên kệ hàng, một số chất dinh dưỡng có thể bị mất đi. Trong khi đó, trái cây đông lạnh thường được đông lạnh ở mức chất lượng cao nhất, khi giá trị dinh dưỡng của chúng cao nhất và việc đông lạnh sẽ bảo toàn hầu hết các chất dinh dưỡng. Do đó, các loại đông lạnh có thể có hàm lượng chất dinh dưỡng nhất định cao hơn.

Vẫn tươi ngon

Ngoài việc là một nguồn dinh dưỡng dồi dào, trái cây đông lạnh để được rất lâu. Theo Trung tâm Bảo quản Thực phẩm Gia đình Quốc gia, tùy thuộc vào loại, trái cây đông lạnh thường được sử dụng tốt nhất trong khoảng 8 đến 12 tháng nếu được bảo quản đúng cách.

Bên cạnh đó, bạn có thể kéo dài thời gian sử dụng của những sản phẩm đang được bảo quản, chẳng hạn như một quả chuối có một số đốm nâu, bằng cách gọt vỏ và cho vào túi hoặc hộp đựng an toàn trong tủ đông. Một mẹo khác là mua nhiều quả mọng tươi (hoặc trái cây khác) khi được giảm giá và đông lạnh chúng để sử dụng trong sinh tố hoặc làm thành món kem ngon nhé!

Ăn bao nhiêu trái cây là đủ cho một ngày?

Mục tiêu tổng thể tốt để đạt được là từ 1 đến 2 cốc trái cây mỗi ngày đối với nữ hoặc 2 đến 3 cốc mỗi ngày đối với nam, tùy thuộc vào nhu cầu năng lượng cá nhân của bạn trong ngày. Hãy thoải mái trộn và kết hợp trái cây tươi và trái cây đông lạnh theo ý muốn nhé.

4 loại trái cây đông lạnh nên ăn hàng tuần

Quả mọng đông lạnh

Các loại quả mọng rất giàu chất chống oxy hóa, chống viêm và chất xơ có lợi cho sức khỏe, mặc dù chúng không có quanh năm. Tuy vậy, bạn có thể chọn mua dâu tây, quả mâm xôi, quả việt quất đông lạnh nhé, chúng vẫn đảm bảo độ thơm ngon, dinh dưỡng và lúc nào cũng có sẵn nữa!

Về cơ bản, các loại quả đông lạnh thường sẽ có giá “mềm” hơn so với quả tươi. Còn chần chừ gì mà không thêm những quả mọng thơm ngon, dinh dưỡng này vào món sinh tố và món kem, chén yến mạch yêu thích của bạn nào?!

Quả anh đào đông lạnh

Cũng giống như quả mọng, anh đào tươi không có quanh năm. Vì vậy, hãy tích trữ chúng trong tủ lạnh của mình để sử dụng khi thèm hương vị ngọt ngào, đậm đà của loại trái cây thơm ngon này nhé!

Không chỉ mang hương vị thơm ngon, anh đào còn được xếp hạng là một trong những loại thực phẩm chống viêm tốt nhất, đồng thời chúng cũng giúp hỗ trợ phục hồi sau khi tập thể dục và ngủ ngon.

Quả bơ đông lạnh

Bạn có thể không nghĩ bơ là một loại trái cây, nhưng thực tế là như vậy! Bơ đông lạnh có thể là một bổ sung tuyệt vời cho sinh tố, súp và thậm chí là cả loại sốt bơ vô cùng hấp dẫn nữa.

Quả dứa đông lạnh

Dứa rất giàu vitamin C, hỗ trợ miễn dịch cũng như chất xơ, chất chống oxy hóa và mangan - một khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen. Có thể nói, đây là một loại trái cây tuyệt vời cho sức khỏe làn da và thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh của bạn.

Hãy thử dùng dứa đông lạnh đã rã đông trong mọi món ăn, từ món salad, xiên nướng, cho tới các món sinh tố nhiệt đới thơm ngon, dinh dưỡng của bạn nhé. Đây chắc chắn sẽ là một cách hiệu quả để tiếp nhiên liệu và phục hồi sau khi tập luyện.

Tóm lại, trái cây đông lạnh là một cách bổ dưỡng, tiện lợi và thân thiện với ngân sách để giúp bạn dễ dàng ăn bổ sung đủ lượng trái cây và dưỡng chất hơn cho sức khỏe tổng thể. Với 4 loại trái cây đông lạnh chuyên gia khuyên bạn nên ăn hàng tuần này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé!