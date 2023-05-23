Được mệnh danh là loại kẹo của tự nhiên, tất cả các loại dưa đều mang lại sức mạnh dinh dưỡng riêng. Trong đó, dưa hấu chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin A và C, cùng nhiều chất dinh dưỡng tuyệt vời khác. Vậy việc ăn loại trái cây ngọt mát, mọng nước này sẽ mang lợi những ích lợi gì cho chúng ta? Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết của 7 lợi ích bất ngờ từ việc ăn dưa hấu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Vậy với những chỉ số dinh dưỡng tuyệt vời này, cơ thể chúng ta sẽ thu được những ích lợi gì khi ăn loại trái cây ngọt thơm này?!

TOP 7 lợi ích bất ngờ từ việc ăn dưa hấu

Tăng cường sức khỏe miễn dịch

Chiếm hơn 25% giá trị vitamin C hàng ngày của bạn, khả năng củng cố hệ thống miễn dịch của dưa hấu là hoàn hảo không thể phủ nhận. Nhiều nghiên cứu đã liên kết loại vitamin thiết yếu này với khả năng phòng vệ miễn dịch chất lượng. Đặc biệt, trong trường hợp trái cây, nghiên cứu cho thấy rằng việc hấp thụ vitamin C của bạn thông qua dưa hấu có thể giúp thúc đẩy sản xuất collagen - điều quan trọng để hỗ trợ cấu trúc tế bào và sức khỏe miễn dịch.

Cung cấp nước cho cơ thể

Khi nói đến các loại thực phẩm có thể cung cấp nước cho cơ thể bạn, dưa hấu đứng ở vị trí vượt trội so với phần còn lại. Bao gồm 92% là nước, nó là một trong những loại thực phẩm có hàm lượng nước cao nhất trên hành tinh. Trong khi đó, giữ đủ nước là điều cần thiết để tất cả các chức năng cơ thể của bạn hoạt động lành mạnh; nó ngăn ngừa sự mệt mỏi và duy trì năng lượng của bạn, giảm đau đầu, hỗ trợ đào thải chất thải ra khỏi cơ thể, cải thiện màu da và độ đàn hồi để giúp bạn giữ được vẻ ngoài trẻ trung.

Vì vậy, lần tới khi bạn đang muốn giải tỏa cơn khát của mình trong một ngày nắng nóng nhưng cũng muốn đánh thức vị giác của mình bằng một chút ngọt ngào, hãy cân nhắc đến việc chọn một quả dưa hấu nhé!

Hỗ trợ quá trình phục hồi sau luyện tập tốt hơn

Một thách thức đối với việc tuân thủ một lịch tập thể dục nhất quán là những cơn đau nhức có thể sớm xảy ra sau khi tập luyện chăm chỉ, đặc biệt nếu bạn đang quay trở lại chế độ tập luyện thể chất sau một thời gian gián đoạn tạm thời.

Một nghiên cứu nhỏ năm 2013 được công bố trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm tiết lộ rằng các vận động viên uống nước ép dưa hấu trong khi tập thể dục đã báo cáo là cảm thấy ít đau nhức và nhịp tim chậm hơn 24 giờ sau khi tập luyện. Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này là do hàm lượng L-citrulline trong dưa hấu, một axit amin hữu cơ cho phép các động mạch của bạn thư giãn và cải thiện lưu lượng máu.

Có thể giúp trung hòa tế bào ung thư

Dưa hấu chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, nếu không được kiểm soát, các gốc tự do có khả năng hình thành các tế bào ung thư. Nhưng làm thế nào mà dưa hấu lại có khả năng làm được điều này? Giống như các loại trái cây có màu đỏ được yêu thích vào mùa hè khác, dưa hấu chứa lượng lycopene cao, một chất chống oxy hóa mạnh có đặc tính ngăn ngừa ung thư.

Cụ thể, các chất chống oxy hóa như lycopene giúp chống ung thư, thúc đẩy quá trình chống lão hóa và sửa chữa các tế bào bị tổn thương trong cơ thể. Mặc dù cà chua có thể được ghi nhận là cung cấp nguồn lycopene tốt, nhưng dưa hấu thực sự cung cấp lượng lycopene nhiều hơn gần 40% so với cà chua sống!

Bảo vệ thị lực

Carotenoid như lycopene có liên quan đến việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, võng mạc bị hao mòn do tuổi tác, nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở những người trên 60 tuổi. Trong đó, dưa hấu rất giàu cả lycopene và vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác, rất tốt cho sức khỏe thị lực của bạn.

Trong Nghiên cứu về bệnh mắt liên quan đến tuổi tác đối với 5.000 người trong độ tuổi từ 55 đến 89, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người bị thoái hóa điểm vàng ở mức độ trung bình đã làm chậm quá trình tiến triển của bệnh sau khi dùng các chất bổ sung hàng ngày có chứa beta-carotene, vitamin C, vitamin E và kẽm.

Hỗ trợ làm giảm huyết áp

Theo USDA, một cốc dưa hấu cắt miếng chứa 170 miligam kali - chất điện giải và khoáng chất thiết yếu này rất hữu ích trong việc làm giảm tác dụng của natri đối với huyết áp và cũng rất quan trọng đối với chức năng của hệ thần kinh.

Và trên thực tế, một nghiên cứu nhỏ trên 13 người đàn ông và phụ nữ béo phì trung niên bị tăng huyết áp tại Đại học Bang Florida đã phát hiện ra rằng dưa hấu có thể làm giảm huyết áp cả khi nghỉ ngơi và khi mọi người bị căng thẳng. Phó giáo sư Arturo Figueroa, tác giả của nghiên cứu cho biết: “Áp lực lên động mạch chủ và tim giảm sau khi tiêu thụ chiết xuất từ dưa hấu.”

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Một hợp chất trong dưa hấu đã được chứng minh là làm giảm mức cholesterol và giảm lượng mảng bám gây tắc động mạch trong một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Purdue và Đại học Kentucky vào năm 2014.

Trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã cho hai nhóm chuột ăn chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Các nhà nghiên cứu đã cho một nhóm uống nước có chứa nước ép dưa hấu và nhóm còn lại uống nước có chứa dung dịch phù hợp với hàm lượng carbohydrate trong nước ép dưa hấu. Những con chuột uống nước ép dưa hấu có ít hơn 50% LDL, cái gọi là cholesterol "xấu", trong máu và cũng giảm 50% mảng bám trong động mạch.

Hơn nữa, nhóm chuột thí nghiệm uống nước ép dưa hấu tăng cân ít hơn 30% so với nhóm đối chứng. Các nhà nghiên cứu cho rằng citrulline, một hợp chất trong dưa hấu, có thể là nguyên nhân dẫn đến kết quả tích cực.

Trên đây là tổng hợp 7 lợi ích bất ngờ từ việc ăn dưa hấu. Với loại trái cây giải nhiệt cho mùa hè, ngọt thơm mọng nước và còn mang đến rất nhiều công dụng như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!