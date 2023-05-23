6 lợi ích tuyệt vời khi ăn cà chua mà bạn cần biết!

Dinh dưỡng 23/05/2023 16:35

Nghiên cứu cho thấy rằng có một danh sách dài các lợi ích của việc ăn cà chua - từ việc cải thiện tâm trạng cho đến giúp ích cho trái tim của bạn.

Nội dung bài viết

Không chỉ là loại thực phẩm tươi ngon trong nhiều món ăn hấp dẫn hay trong món salad, sinh tố dinh dưỡng của bạn, cà chua cũng là nguồn cung cấp năng lượng chống oxy hóa và chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Đặc biệt, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh về 6 lợi ích tuyệt vời khi ăn cà chua mà bạn cần biết. Chi tiết thế nào, hãy cùng khám phá ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 6 lợi ích tuyệt vời từ việc ăn cà chua

Cung cấp một lượng chất chống oxy hóa

6 lợi ích tuyệt vời khi ăn cà chua mà bạn cần biết! - Ảnh 1

Cà chua chứa rất nhiều hợp chất thực vật - là chất chống oxy hóa tự nhiên được tìm thấy trong trái cây và rau quả. Việc bổ sung nhiều chất chống oxy hóa này trong chế độ ăn uống có thể giúp bạn chống lại các gốc tự do - thường được biết đến là nguyên nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa và góp phần gây ra những bệnh như ung thư và bệnh tim cho cơ thể bạn.

Trong đó, chất chống oxy hóa mà cà chua có nhiều nhất được gọi là lycopene, là nguyên nhân tạo nên màu đỏ tươi của loại quả này. Chính vì vậy, hãy đảm bảo rằng mình đang ăn cả vỏ cà chua để nhận được nhiều chất chống oxy hóa này nhất. Ngoài ra, theo Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, ăn một nguồn chất béo cùng với cà chua sẽ giúp cơ thể bạn hấp thụ lycopene tốt hơn.

Là nguồn cung kali dồi dào

6 lợi ích tuyệt vời khi ăn cà chua mà bạn cần biết! - Ảnh 2

Loại quả đa năng này có thể giúp ích cho trái tim của bạn theo nhiều cách. Không chỉ chứa chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim, cà chua còn là nguồn cung cấp kali dồi dào - được biết đến với công dụng giúp hạ huyết áp.

Và theo Tạp chí American Journal of the College of Cardiology, tiêu thụ kali cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch và bệnh mạch vành. Bên cạnh đó, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ nói rằng bạn có thể tận hưởng những lợi ích tốt cho tim mạch này từ cà chua dưới mọi hình thức, từ cà chua nguyên quả đến nước sốt và nước ép cà chua.

Giảm nguy cơ tổn thương da do ánh nắng mặt trời

6 lợi ích tuyệt vời khi ăn cà chua mà bạn cần biết! - Ảnh 3

Theo các chuyên gia, cà chua chứa đầy carotenoid - một loại chất chống oxy hóa đặc biệt giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Scientific Reports cho thấy việc tiêu thụ cà chua thường xuyên có thể ngăn bạn khỏi bị cháy nắng, do đó làm giảm nguy cơ mắc các khối u da do tia UVB.

Hỗ trợ cải thiện tâm trạng

6 lợi ích tuyệt vời khi ăn cà chua mà bạn cần biết! - Ảnh 4

Cà chua không chỉ làm tăng hương vị cho bữa ăn của bạn mà còn có thể cải thiện tâm trạng của bạn về lâu dài. Một nghiên cứu năm 2013 trên Tạp chí Rối loạn cảm xúc cho thấy những người cao tuổi trên 70 tuổi ăn cà chua từ 2 đến 6 lần một tuần có khả năng mắc các triệu chứng trầm cảm nhẹ hoặc nặng thấp hơn 46% so với những người ăn cà chua ít hơn một lần mỗi tuần. Đáng chú ý, các sản phẩm khác được sử dụng trong nghiên cứu cũng không tạo ra tác dụng tương tự như cà chua.

Các nhà nghiên cứu không chắc chất dinh dưỡng nào gây ra hiệu ứng đó, nhưng họ tin rằng đó có thể là chất chống oxy hóa, bao gồm cả lycopene.

Hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn

6 lợi ích tuyệt vời khi ăn cà chua mà bạn cần biết! - Ảnh 5

Bạn có biết rằng một số loại thực phẩm thực sự giúp cơ thể bạn hấp thụ các chất dinh dưỡng khác tốt hơn? Cà chua thực sự là một trong những thực phẩm như vậy. Cụ thể, chúng có thể giúp bạn hấp thụ chất sắt - một khoáng chất đóng vai trò chính trong việc tạo ra huyết sắc tố và myoglobin, là những protein giúp vận chuyển oxy đến các cơ và các cơ quan trong cơ thể bạn.

Cà chua có thể đạt được điều này là nhờ hàm lượng vitamin C của nó. Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia, vitamin C có thể làm tăng lượng sắt mà bạn tiêu thụ bằng cách lưu trữ nó ở dạng mà cơ thể bạn có thể dễ dàng hấp thụ hơn. Tin tốt là khẩu phần một cốc cà chua chứa gần 27% giá trị khuyến nghị hàng ngày của loại vitamin này.

Hỗ trợ vết thương nhanh lành hơn

6 lợi ích tuyệt vời khi ăn cà chua mà bạn cần biết! - Ảnh 6

Theo báo cáo khoa học, vitamin C - chất dinh dưỡng mà cà chua có rất nhiều - thì rất cần thiết để giúp kích thích sự tổng hợp collagen trong da. Điều này làm cà chua trở thành một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho làn da khỏe mạnh trong chế độ ăn uống của bạn.

Cụ thể, vitamin C là cần thiết để tạo ra collagen, một loại protein được tìm thấy trong các mô liên kết giúp chữa lành vết thương. Việc bổ sung đều đặn lượng vitamin C có thể giúp cơ thể bạn hồi phục nhanh hơn khi bạn bị đứt tay, đang hồi phục sau phẫu thuật hoặc có các vết thương tỳ đè do nằm liệt giường.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2016 về các bệnh nhân nằm viện trên Tạp chí Phẫu thuật Quốc tế cho thấy khi các đối tượng này bổ sung vitamin C, họ đã trải qua quá trình chữa lành vết thương "rộng và phức tạp" nhanh hơn và tốt hơn.

Tóm lại, cà chua là một trong những loại thực phẩm dinh dưỡng với vô vàn cách chế biến thơm ngon. Với top 6 lợi ích tuyệt vời khi ăn cà chua mà bạn cần biết trên đây, các chị em còn chần chừ gì mà không đưa ngay cà chua vào top đầu những món ưu tiên trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình thôi nào?!

7 lợi ích bất ngờ từ việc ăn dưa hấu!

7 lợi ích bất ngờ từ việc ăn dưa hấu!

Dưa hấu ngon ngọt không chỉ là món ăn vặt giải nhiệt, ngọt ngào mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   cà chua cà chua có tác dụng gì ăn cà chua có tác dụng gì tác dụng của cà chua công dụng của cà chua

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 50 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin