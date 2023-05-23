Không chỉ là loại thực phẩm tươi ngon trong nhiều món ăn hấp dẫn hay trong món salad, sinh tố dinh dưỡng của bạn, cà chua cũng là nguồn cung cấp năng lượng chống oxy hóa và chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Đặc biệt, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh về 6 lợi ích tuyệt vời khi ăn cà chua mà bạn cần biết . Chi tiết thế nào, hãy cùng khám phá ngay bài viết dưới đây nhé!

Trong đó, chất chống oxy hóa mà cà chua có nhiều nhất được gọi là lycopene, là nguyên nhân tạo nên màu đỏ tươi của loại quả này. Chính vì vậy, hãy đảm bảo rằng mình đang ăn cả vỏ cà chua để nhận được nhiều chất chống oxy hóa này nhất. Ngoài ra, theo Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, ăn một nguồn chất béo cùng với cà chua sẽ giúp cơ thể bạn hấp thụ lycopene tốt hơn.

Cà chua chứa rất nhiều hợp chất thực vật - là chất chống oxy hóa tự nhiên được tìm thấy trong trái cây và rau quả. Việc bổ sung nhiều chất chống oxy hóa này trong chế độ ăn uống có thể giúp bạn chống lại các gốc tự do - thường được biết đến là nguyên nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa và góp phần gây ra những bệnh như ung thư và bệnh tim cho cơ thể bạn.

Là nguồn cung kali dồi dào

Loại quả đa năng này có thể giúp ích cho trái tim của bạn theo nhiều cách. Không chỉ chứa chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim, cà chua còn là nguồn cung cấp kali dồi dào - được biết đến với công dụng giúp hạ huyết áp.

Và theo Tạp chí American Journal of the College of Cardiology, tiêu thụ kali cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch và bệnh mạch vành. Bên cạnh đó, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ nói rằng bạn có thể tận hưởng những lợi ích tốt cho tim mạch này từ cà chua dưới mọi hình thức, từ cà chua nguyên quả đến nước sốt và nước ép cà chua.

Giảm nguy cơ tổn thương da do ánh nắng mặt trời

Theo các chuyên gia, cà chua chứa đầy carotenoid - một loại chất chống oxy hóa đặc biệt giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Scientific Reports cho thấy việc tiêu thụ cà chua thường xuyên có thể ngăn bạn khỏi bị cháy nắng, do đó làm giảm nguy cơ mắc các khối u da do tia UVB.

Hỗ trợ cải thiện tâm trạng

Cà chua không chỉ làm tăng hương vị cho bữa ăn của bạn mà còn có thể cải thiện tâm trạng của bạn về lâu dài. Một nghiên cứu năm 2013 trên Tạp chí Rối loạn cảm xúc cho thấy những người cao tuổi trên 70 tuổi ăn cà chua từ 2 đến 6 lần một tuần có khả năng mắc các triệu chứng trầm cảm nhẹ hoặc nặng thấp hơn 46% so với những người ăn cà chua ít hơn một lần mỗi tuần. Đáng chú ý, các sản phẩm khác được sử dụng trong nghiên cứu cũng không tạo ra tác dụng tương tự như cà chua.

Các nhà nghiên cứu không chắc chất dinh dưỡng nào gây ra hiệu ứng đó, nhưng họ tin rằng đó có thể là chất chống oxy hóa, bao gồm cả lycopene.

Hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn

Bạn có biết rằng một số loại thực phẩm thực sự giúp cơ thể bạn hấp thụ các chất dinh dưỡng khác tốt hơn? Cà chua thực sự là một trong những thực phẩm như vậy. Cụ thể, chúng có thể giúp bạn hấp thụ chất sắt - một khoáng chất đóng vai trò chính trong việc tạo ra huyết sắc tố và myoglobin, là những protein giúp vận chuyển oxy đến các cơ và các cơ quan trong cơ thể bạn.

Cà chua có thể đạt được điều này là nhờ hàm lượng vitamin C của nó. Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia, vitamin C có thể làm tăng lượng sắt mà bạn tiêu thụ bằng cách lưu trữ nó ở dạng mà cơ thể bạn có thể dễ dàng hấp thụ hơn. Tin tốt là khẩu phần một cốc cà chua chứa gần 27% giá trị khuyến nghị hàng ngày của loại vitamin này.

Hỗ trợ vết thương nhanh lành hơn

Theo báo cáo khoa học, vitamin C - chất dinh dưỡng mà cà chua có rất nhiều - thì rất cần thiết để giúp kích thích sự tổng hợp collagen trong da. Điều này làm cà chua trở thành một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho làn da khỏe mạnh trong chế độ ăn uống của bạn.

Cụ thể, vitamin C là cần thiết để tạo ra collagen, một loại protein được tìm thấy trong các mô liên kết giúp chữa lành vết thương. Việc bổ sung đều đặn lượng vitamin C có thể giúp cơ thể bạn hồi phục nhanh hơn khi bạn bị đứt tay, đang hồi phục sau phẫu thuật hoặc có các vết thương tỳ đè do nằm liệt giường.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2016 về các bệnh nhân nằm viện trên Tạp chí Phẫu thuật Quốc tế cho thấy khi các đối tượng này bổ sung vitamin C, họ đã trải qua quá trình chữa lành vết thương "rộng và phức tạp" nhanh hơn và tốt hơn.

Tóm lại, cà chua là một trong những loại thực phẩm dinh dưỡng với vô vàn cách chế biến thơm ngon. Với top 6 lợi ích tuyệt vời khi ăn cà chua mà bạn cần biết trên đây, các chị em còn chần chừ gì mà không đưa ngay cà chua vào top đầu những món ưu tiên trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình thôi nào?!