Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ những loại thực phẩm lành mạnh, ít tinh bột mà bạn nên ăn!

Dinh dưỡng 24/05/2023 16:15

Bạn đang theo đuổi chế độ ăn uống ít tinh bột? Vậy dưới đây là những gì nên ăn cho bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ cân bằng!

Nội dung bài viết

Nếu bạn đang ăn theo chế độ ăn ít tinh bột hoặc chỉ muốn cắt giảm lượng tinh bột, bạn có thể tự hỏi mình có thể ăn những loại thực phẩm nào. Một câu hỏi phổ biến khác mà những người ăn theo chế độ ăn ít tinh bột thường đặt ra là về lượng carb trong một số loại thực phẩm như hạt diêm mạch và bột yến mạch — những loại ngũ cốc nguyên hạt tốt cho sức khỏe vẫn chứa carb nhưng cũng chứa rất nhiều dinh dưỡng. Và bạn có thể ăn loại rau, trái cây và protein nào — và những thực phẩm đó có bao nhiêu carb? Danh sách chi tiết về những loại thực phẩm lành mạnh ít tinh bột mà bạn nên ăn sẽ có ở ngay bài viết dưới đây! Hãy cùng đi vào khám phá chi tiết thôi nào!

Top những thực phẩm lành mạnh ít tinh bột mà bạn nên ăn

Hạt diêm mạch

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ những loại thực phẩm lành mạnh, ít tinh bột mà bạn nên ăn! - Ảnh 1 

1/2 chén hạt diêm mạch nấu chín = 18 g carbohydrate

Theo USDA, hạt diêm mạch là một trong những loại ngũ cốc được ưa chuộng nhất nhờ hàm lượng protein và chất xơ của nó - lần lượt là 8 và 5 gam mỗi cốc. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ vì nó là loại ngũ cốc có hàm lượng protein cao, không có nghĩa là nó cực kỳ ít carbs. Bởi 1/2 chén hạt diêm mạch nấu chín có 18 gam carbohydrate, vì vậy hãy đảm bảo lên kế hoạch cho lượng tinh bột này trong ngày của bạn nhé.

Yến mạch

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ những loại thực phẩm lành mạnh, ít tinh bột mà bạn nên ăn! - Ảnh 2 

1 chén bột yến mạch nấu chín = 27 g carbohydrate

Theo một đánh giá năm 2019 trên tạp chí Chất dinh dưỡng, yến mạch có chứa beta-glucan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và cải thiện mức cholesterol trong máu.

Cho dù bạn đang ăn yến mạch kiểu cũ, nấu nhanh hay yến mạch cắt nhỏ, thì tất cả chúng đều chứa khoảng 27 gam carbs trên 1/2 cốc khô. Hãy chắc chắn rằng bạn mua loại yến mạch đơn giản hơn là loại yến mạch ăn liền có hương vị đi kèm với nhiều đường bổ sung.

Trứng

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ những loại thực phẩm lành mạnh, ít tinh bột mà bạn nên ăn! - Ảnh 3 

Một quả trứng lớn = 0,5 g carbohydrate

Theo USDA, một quả trứng lớn chứa 6 gam protein, 5 gam chất béo và 0 gam carbs. Mặc dù bạn có thể tin rằng tất cả protein trong trứng đều chứa trong lòng trắng trứng, nhưng sự thật là lòng đỏ chứa gần một nửa lượng protein của trứng, theo một đánh giá năm 2022 trên tạp chí Chất dinh dưỡng.

Và nếu bạn lo sợ rằng ăn lòng đỏ trứng sẽ làm tăng mức cholesterol, thì nghiên cứu năm 2019 trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy rằng mặc dù trứng có chứa cholesterol nhưng chúng không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, ngay cả khi bạn có gen nhạy cảm hơn với cholesterol trong chế độ ăn uống. Bên cạnh đó, trứng cũng chứa các chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm vitamin D, lutein và choline.

Tôm

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ những loại thực phẩm lành mạnh, ít tinh bột mà bạn nên ăn! - Ảnh 4 

3 ounce tôm (nấu chín) = 0,17 g carbohydrate

Những loài giáp xác này rất tuyệt vời để thêm vào bữa ăn, đặc biệt nếu bạn đang muốn giảm cân. Theo USDA, 3 ounce tôm cung cấp 20 gam protein khổng lồ nhưng chỉ có 84 calo. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị chúng ở dạng nướng hoặc áp chảo nhẹ—việc tẩm bột và chiên sẽ bổ sung thêm lượng calo không cần thiết.

Bơ đậu phộng

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ những loại thực phẩm lành mạnh, ít tinh bột mà bạn nên ăn! - Ảnh 5 

2 thìa bơ đậu phộng = 7g carbohydrate

Về mặt kỹ thuật, đậu phộng là một loại đậu (cùng họ với đậu), vì vậy chúng có chứa carbohydrate — trong trường hợp này là 7 gam carb mỗi khẩu phần. Nhưng 2 thìa bơ đậu phộng cũng chứa 7 gam protein và 16 gam chất béo no, tốt cho sức khỏe, theo USDA.

Tuy nhiên, nhiều nhãn hiệu bơ đậu phộng có hương vị đường, bao gồm cả mật ong và xi-rô cây phong. Để hạn chế lượng đường (và carbs), hãy chọn những loại chỉ làm từ đậu phộng. Bên cạnh đó, các loại bơ hạt khác như bơ hạnh nhân, bơ hạt điều và bơ quả hồ trăn cũng là những lựa chọn tuyệt vời.

Quả mọng

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ những loại thực phẩm lành mạnh, ít tinh bột mà bạn nên ăn! - Ảnh 6

1 chén quả mọng hỗn hợp = 15 g carbohydrate

Các loại quả mọng là một lựa chọn tuyệt vời vì chúng chứa ít đường nhưng lại giàu chất xơ, vì vậy, chúng giữ cho cơ thể bạn ở trạng thái cân bằng năng lượng. Quả việt quất, dâu đen, dâu tây và mâm xôi đều là những lựa chọn tốt khi bạn thèm ăn trái cây.

Trong đó, một chén quả việt quất cung cấp 86 calo và 22 gam carbs, một chén quả mâm xôi có 65 calo và 14 gam carbs, một chén dâu tây cung cấp 48 calo và 12 gam carbs mỗi cốc và quả mâm xôi có 78 calo và 18 gam carbohydrate trong 1 cốc. Bạn có thể thưởng thức chúng trực tiếp hoặc ăn kèm với các món ăn khác nhé!

Sữa chua Hy Lạp

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ những loại thực phẩm lành mạnh, ít tinh bột mà bạn nên ăn! - Ảnh 7 

1 cốc = 9 g carbohydrate

Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein cao hơn so với sữa chua thông thường. Theo USDA, một cốc sữa chua Hy Lạp không béo cung cấp 25 gam protein và chỉ 9 gam carbs, ngoài ra nó còn giàu canxi giúp duy trì xương.

Trên đây là danh sách những thực phẩm lành mạnh ít tinh bột mà bạn nên ăn. Với những chỉ số dinh dưỡng tuyệt vời và lượng tinh bột thấp như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay những siêu thực phẩm này vào chế độ ăn uống lành mạnh của mình nào!?

5 thức uống tốt nhất khi bạn cần tăng năng lượng!

5 thức uống tốt nhất khi bạn cần tăng năng lượng!

Cà phê chắc chắn nằm trong danh sách này, nhưng có những thức uống khác cung cấp năng lượng khi bạn cần nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   low carb chế độ ăn low carb thực đơn low carb thực phẩm ít tinh bột

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 36 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin