4 lưu ý quan trọng khi ăn dâu tây để tận dụng tối đa lợi ích

Ở nước ta, dâu tây được trồng chủ yếu ở Đà Lạt và Mộc Châu - hai khu vực có nền nhiệt thấp quanh năm với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương thích với đặc tính sinh học của loài thực vật nhập nội này. Ngoài ra quả dâu cũng được nhập khẩu về Việt Nam theo nhiều nguồn: Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu, Nam Mỹ,...

Quả dâu khi chín có màu đỏ tươi, căng mọng, hình bầu dục và bên ngoài điểm xuyết nhiều hạt nhỏ li ti. Đây là bộ phận được biết đến nhiều nhất của cây dâu tây, được sử dụng làm thực phẩm và tích hợp rất nhiều dưỡng chất có lợi.

Dâu tây (dâu đất) là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của họ Hoa hồng. Loài thực vật này vốn có xuất xứ từ Châu Mỹ. Cách đây khoảng 200 năm, dâu hoang dã đã được các nhà khoa học Châu Âu dày công nghiên cứu, lai tạo và cho ra mắt giống dâu được trồng phổ biến như ngày nay.

Trong đó đáng chú ý nhất là vitamin C, photpho, canxi, kali, magie, vitamin B9,... Ngoài ra còn tích hợp nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như catechin, anthocyanin, kaempferol, quercetin,...

Ngoài các vi chất thì trong dâu tây còn hàm chứa đầy đủ các chất sống cơ bản: Chất béo, chất đạm, chất xơ và chất đường bột. Lượng calo có trong loại trái cây này không nhiều, chỉ khoảng 32 calo/100g thịt quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy dâu tây nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nhưng để dâu tây phát huy hết công dụng và đảm bảo an toàn, bạn cần ghi nhớ 4 lưu ý quan trọng dưới đây.

4 lưu ý khi ăn dâu tây để tốt cho sức khỏe

Rửa sạch trước khi ăn: Dâu tây là loại trái cây mọc sát đất và có bề mặt không trơn láng. Do đó, rất dễ bám bụi bẩn, vi khuẩn, và dư lượng thuốc trừ sâu. Rửa dâu tây đúng cách là bước vô cùng cần thiết. Bạn nên ngâm dâu tây trong nước muối loãng hoặc dung dịch baking soda khoảng 5-10 phút, sau đó rửa lại nhiều lần dưới vòi nước chảy. Lưu ý, hãy rửa dâu tây trước khi cắt bỏ cuống để tránh nước và vi khuẩn ngấm vào bên trong.

Tránh ăn khi bụng đói: Dâu tây chứa một lượng lớn axit tannic, một chất có khả năng kích thích dạ dày. Nếu ăn dâu tây khi bụng rỗng, axit này có thể làm tăng axit trong dạ dày, gây cảm giác khó chịu, cồn cào và thậm chí là đau bụng. Tốt nhất, bạn nên ăn dâu tây sau bữa ăn khoảng 30 phút hoặc dùng như một món ăn nhẹ lành.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn với liều lượng hợp lý: Mặc dù dâu tây rất tốt, nhưng ăn quá nhiều cũng không phải là điều nên làm. Một số người có thể bị dị ứng với dâu tây, với các triệu chứng như ngứa miệng, phát ban hoặc sưng phù. Hơn nữa, ăn dâu tây với số lượng lớn trong thời gian ngắn có thể gây lạnh bụng và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Một lượng dâu tây vừa phải, khoảng 100-150 gram mỗi ngày, là đủ để cung cấp vitamin và các dưỡng chất cần thiết mà không gây tác dụng phụ.

Chọn dâu tây tươi ngon và sạch: Dâu tây có thể bị hỏng rất nhanh. Khi mua, bạn nên chọn những quả có màu đỏ tươi, đều màu, không bị dập nát, cuống và đài hoa còn xanh. Tránh những quả có dấu hiệu nấm mốc hoặc màu sắc bất thường. Tốt nhất là mua dâu tây từ những nguồn uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách tuân thủ những lưu ý trên, bạn có thể thưởng thức dâu tây một cách trọn vẹn và an toàn, tận dụng tối đa những lợi ích tuyệt vời mà "nữ hoàng trái cây" này mang lại.