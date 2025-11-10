4 công dụng của nấm hương đối với sức khỏe, bạn không nên bỏ qua

Nấm hương tính bình, vị ngọt, lợi về kinh tỳ, vị, tỳ, có công dụng plugin, ích vị. Chủ trị khí huyết áp hư dẫn tới suy giảm sức đề kháng, Tiến đầu , chóng, mất ngủ, hay quên cùng với bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch cơ tim, xơ gan…

Nấm hương có dạng hình như cái ô (bao gồm nấm và mận gai). Cuống hồng hình trụ nhưng hơi dẹt, phía trên hơi rộng, có lớp phủ như lông. Mũ hình nấm bán cầu, đường kính có thể cao tới 10cm; màu nâu đen và phủ trắng khi còn non, sau đó có màu nâu vàng, rồi chuyển sang màu vàng mật ong; thường hồng càng già thì màu càng nhạt. Khi khô, nấm có mùi thơm nên gọi là “nấm hương”.

Tăng cường miễn dịch: Beta-glucan và polysaccharide trong nấm giúp kích thích sản sinh tế bào miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ cảm cúm và nhiễm trùng.

Bảo vệ tim mạch: Hợp chất eritadenine có tác dụng giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Kali trong nấm giúp ổn định huyết áp, tốt cho người có bệnh lý tim mạch.

Tốt cho xương khớp: Vitamin D tự nhiên trong nấm giúp hấp thu canxi hiệu quả, tăng mật độ xương và phòng loãng xương.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Một số hợp chất trong nấm hương được cho là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào bất thường, song cần thêm nghiên cứu để khẳng định hiệu quả điều trị.

Cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân: Chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giảm táo bón. Nấm ít calo, nhiều dinh dưỡng, mang lại cảm giác no lâu, phù hợp cho người muốn kiểm soát cân nặng.

Chống lão hóa, làm đẹp da: Chất chống oxy hóa trong nấm giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ làn da khỏi tác động môi trường, hỗ trợ sản sinh collagen, giúp da săn chắc và sáng khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều nấm hương có tốt không?

Nhiều người nghĩ món nào có nhiều chất dinh dưỡng cứ ăn thật nhiều vào “không bổ dọc cũng bổ ngang”. Đó là một quan niệm sai lầm. Đối với nấm hương có cả mặt tốt và mặt xấu nếu không biết sử dụng đúng cách. Vậy ăn nhiều nấm hương có tốt không? Mỗi người sẽ có liều lượng khác nhau phụ thuộc vào tuổi tác, sức khỏe… Chưa có thông tin cụ thể về liều lượng sử dụng nấm hương thích hợp. Tuy nhiên, dù là thực phẩm tốt đi chăng nữa thì cũng chỉ nên ăn ở mức vừa phải thì sẽ tốt cho sức khỏe.