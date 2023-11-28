Tết Nguyên Đán đang đến gần, chị em đã biết cách chọn miến, măng, mộc nhĩ, nấm hương vừa ngon vừa an toàn chưa? Lưu ngay mẹo hay để ai cũng khen đảm đang

Nhưng cuối năm cũng là lúc mà hàng giả thật lẫn lộn, nhu cầu dùng tăng cao. Thế nên người nội trợ cần tinh ý để tránh chọn phải hàng kém chất lượng mà có thể gây ngộ độc và ăn kém ngon, khiến bữa tiệc vui của gia đình lại thành thảm họa.

Ngày xưa miến, măng, mộc nhĩ, nấm hương chỉ xuất hiện trong bữa tiệc, hoặc dịp cuối năm. Bây giờ thì chúng được nhiều gia đình thường xuyên dùng hơn. Tuy nhiên dịp cuối năm vẫn là lúc chúng được "sủng ái" trong mâm cơm gia đình bởi chúng mang hương vị truyền thống không thể thiếu được.

Hơn nữa có khả năng gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc cho người dùng rất cao khi thực phẩm bị mốc, ôi thiu… Các gia đình nên mua vừa phải, mỗi thứ một chút vì sau Tết 1 - 2 ngày là các chợ đã bày bán rất nhiều. Tốt nhất chỉ nên mua đủ trong 1 - 2 ngày rồi phân loại, đóng hộp từng loại riêng, cho vào tủ lạnh.

Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống đưa tin, ThS.BS Doãn Thị Tường Vy – nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện 198) cho hay, các gia đình không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm vì khi chưa dùng hết, đồ ăn dễ bị hỏng, vừa không ngon vừa lãng phí. Việc tích trữ thực phẩm trong thời gian dài ngày sẽ khiến hàm lượng dinh dưỡng của thực phẩm bị giảm.

Dưới đây là cách chọn miến, măng, mộc nhĩ, nấm hương vừa ngon vừa an toàn cho ngày Tết:

Cách chọn miến khô

Theo kinh nghiệm truyền thống thì miến được xem là ngon khi vắt miến có màu trắng trong, sáng, miến nguyên vẹn, không vụn nát, khô giòn,dai, các sợi miến tơi rời, không dính vào nhau, dày đều.

Ảnh minh họa: Internet

Miến phải được bó chắc chắn cột chặt hoặc đóng túi có thương hiệu rõ ràng. Miến không tẩy là loại có màu xám nhưng trong. Miến có màu trắng tinh, vàng ươm là miến tẩy nhuộm.

Ngửi mùi thấy miến thơm không có mùi lạ ẩm mốc. Miến dong thì màu phải xám đen và trông trong không lợn cợn chỗ đục đốm

Bạn có thể chọn miến ngon ở các siêu thị được đóng gói bảo quản cẩn thận hoặc nhờ người quen để có được miến ưng ý.

Cách chọn măng khô

Để chọn măng khô ngon, người ta dựa vào nhiều yếu tố như màu sắc, mùi vị và đôi khi là cả thương hiệu.

Măng khô ngon là măng có màu vàng đất nhạt, còn lưu giữ mùi hương đặc trưng, có đường vân tỉ mỉ, bề thịt rộng dày, sờ vào không có cảm giác ẩm tay, có thể bẻ gãy được. Nên chọn măng búp có màu đều nhau, đốt ngắn, không có xơ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngửi mùi thấy măng có mùi của tre nứa, còn nếu có mùi hắc muốn xổng lên mũi là măng chứa lưu huỳnh. Tránh mua măng đã xé nhỏ vì sẽ lẫn nhiều sợi già dai và khó phân biệt.

Dù là măng gì thì khi chế biến phải ngâm luộc qua nhiều lần nước ăn mới an toàn. Tránh ngâm nước nóng rồi chế biến vội, đặc biệt nếu có người già trẻ nhỏ. Chỉ nên mua măng khô được bảo quản trong túi nilon có nhãn mác, có địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Cách chọn Mộc nhĩ khô

Mộc nhĩ có 2 loại: Đen và trắng. Mộc nhĩ thật có bông nhĩ to, vành nhĩ hơi mỏng, bề mặt có màu đen ánh bóng, mặt sau có màu xám. Khi mua, dùng tay nắm vài cái, sau khi bỏ tay ra, viền mộc nhĩ có tính đàn hồi nhanh chóng duỗi ra, có nghĩa là hàm lượng nước ít thì đấy là loại mộc nhĩ tốt. Khi nhấm thử thì thấy có vị thơm mát.

Mộc nhĩ trắng khô thường có màu trắng, có đôi khi pha lẫn chút màu vàng. Khi mua, nên chọn bông nhĩ to, mập và dày. Khi sờ có cảm giác dẻo rắn.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên chọn loại mộc nhĩ xù xì vì loại này chỉ cần ngâm vào nước ấm đã bị nhũn. Mộc nhĩ không ngon thường có vết đen hay màu đỏ cam. Khi ngâm nước, mộc nhĩ có màu vàng nhạt. Nếu mộc nhĩ có nhúng lưu huỳnh, khi ăn có vị hơi tê hoặc cay đầu lưỡi.

Khi mua bạn nên chọn mua các loại của hàng quen uy tín tránh mua hàng lưu động ngoài chợ. Những món ăn này thuộc đặc sản vùng miền nên bạn cũng có thể lưu tâm tới những cửa hàng chuyên đặc sản vùng miền thì sẽ mua được hàng ngon hơn.

Cách chọn nấm hương khô

Nếu nấm hương có màu vàng bóng là loại nấm hương có hơi sương và được phơi nắng nên ăn rất thơm, giòn. Bạn nên chọn loại nấm “cúc áo” dầy, có cánh nhỏ, đường kính nấm từ khoảng 1 – 1,5cm, cúp chặt, chân nấm nhỏ và ngắn. Dưới ô nấm có có những ngăn màu trắng được xếp sít với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Nấm hương có vết nứt to hoặc quá nhỏ thường nhạt. Nấm dày và ngửi thấy mùi thơm sẽ ngon. Nấm vừa tay không quá to, nhìn màu sắc nấm đậm không nhợt nhạt. Nấm không bị ẩm mềm, không bị vỡ vụn. Khi ngâm nước (trong khoảng 10 phút), nấm nở đều nhưng vẫn dai, không bị bở. Nước ngâm nấm có màu hanh vàng và có mùi thơm dịu. Không nên chọn những cây nấm ẩm ướt, mốc hay có mùi lạ.