Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại còn giá rẻ, có nhiều ở chợ Việt

Giàu protein nhưng không gây tăng cân, nấm bào ngư được đánh giá cao nhờ chứa nhiều vitamin nhóm B cùng chất xơ giúp điều hòa hoạt động trao đổi chất. Nó cũng cung cấp các khoáng chất cần thiết như sắt, kali, selen và ergothioneine có lợi cho việc chống oxy hóa.

Ngoài hỗ trợ chức năng trao đổi chất, nấm còn giúp tăng đề kháng và giảm viêm nhẹ nhàng nhờ cơ chế tự nhiên. Việc sử dụng nấm thường xuyên mang lại lợi ích dài lâu, đặc biệt cho người cao tuổi và trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Tăng cường khả năng miễn dịch: Nấm bào ngư có chất chống ôxy hóa như selen, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại có thể dẫn đến các bệnh mãn tính. Nấm sò có chứa các hợp chất hoạt động như chất điều hòa miễn dịch, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể.

Tăng cường chức năng não: Nấm bào ngư rất giàu niacin (vitamin B3), một chất dinh dưỡng quan trọng đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Giảm viêm: Viêm là phản ứng bình thường của hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Mặt khác, tình trạng viêm mãn tính có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Nấm sò có đặc tính chống viêm mạnh mẽ có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm.

Giảm lượng đường trong máu: Tăng tiêu thụ nấm bào ngư đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nấm sò rất giàu β-glucans, một loại chất xơ hòa tan trong nước có thể giúp cải thiện mức đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đường.

Hạ huyết áp: Hoạt động hạ huyết áp của nấm bào ngư giúp làm giảm huyết áp cao. Sự hiện diện của β-glucans trong nấm sò đã được chứng minh là có ảnh hưởng tốt đến mức huyết áp.

Tác hại của nấm bào ngư khi ăn quá nhiều

Việc sử dụng nấm bào ngư mỗi ngày là điều rất tốt, tuy nhiên nếu không điều chỉnh liều lượng, bạn có thể gặp tình trạng khó tiêu, đặc biệt nếu món ăn được chiên ngập dầu. Sự kết hợp giữa chất xơ cao và dầu béo khiến hệ tiêu hóa hoạt động nhiều, dễ gây cảm giác đầy hơi và không thoải mái.

Ngoài ra, tính mát tự nhiên của nấm nếu được dùng không đúng cách sẽ dễ gây ra cảm giác lạnh trong người, đặc biệt là với những ai cơ thể vốn đã yếu. Vậy nên, dù yêu thích nấm đến đâu, cũng hãy ăn một cách vừa phải để cơ thể được dễ chịu và khỏe mạnh.