Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại còn giá rẻ, có nhiều ở chợ Việt

Dinh dưỡng 01/09/2025 17:03

Nấm bào ngư, hay còn gọi là nấm sò, không chỉ là một nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn ngon mà còn là 'siêu thực phẩm' mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Giá trị dinh dưỡng của nấm bào ngư

Giàu protein nhưng không gây tăng cân, nấm bào ngư được đánh giá cao nhờ chứa nhiều vitamin nhóm B cùng chất xơ giúp điều hòa hoạt động trao đổi chất. Nó cũng cung cấp các khoáng chất cần thiết như sắt, kali, selen và ergothioneine có lợi cho việc chống oxy hóa.

Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại còn giá rẻ, có nhiều ở chợ Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài hỗ trợ chức năng trao đổi chất, nấm còn giúp tăng đề kháng và giảm viêm nhẹ nhàng nhờ cơ chế tự nhiên. Việc sử dụng nấm thường xuyên mang lại lợi ích dài lâu, đặc biệt cho người cao tuổi và trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Công dụng của nấm bào ngư

Tăng cường khả năng miễn dịch: Nấm bào ngư có chất chống ôxy hóa như selen, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại có thể dẫn đến các bệnh mãn tính. Nấm sò có chứa các hợp chất hoạt động như chất điều hòa miễn dịch, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể.

Tăng cường chức năng não: Nấm bào ngư rất giàu niacin (vitamin B3), một chất dinh dưỡng quan trọng đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại còn giá rẻ, có nhiều ở chợ Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm viêm: Viêm là phản ứng bình thường của hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Mặt khác, tình trạng viêm mãn tính có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Nấm sò có đặc tính chống viêm mạnh mẽ có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm.

Giảm lượng đường trong máu: Tăng tiêu thụ nấm bào ngư đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nấm sò rất giàu β-glucans, một loại chất xơ hòa tan trong nước có thể giúp cải thiện mức đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đường.

Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại còn giá rẻ, có nhiều ở chợ Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hạ huyết áp: Hoạt động hạ huyết áp của nấm bào ngư giúp làm giảm huyết áp cao. Sự hiện diện của β-glucans trong nấm sò đã được chứng minh là có ảnh hưởng tốt đến mức huyết áp.

Tác hại của nấm bào ngư khi ăn quá nhiều

Việc sử dụng nấm bào ngư mỗi ngày là điều rất tốt, tuy nhiên nếu không điều chỉnh liều lượng, bạn có thể gặp tình trạng khó tiêu, đặc biệt nếu món ăn được chiên ngập dầu. Sự kết hợp giữa chất xơ cao và dầu béo khiến hệ tiêu hóa hoạt động nhiều, dễ gây cảm giác đầy hơi và không thoải mái.

Nấm bào ngư được ví như 'hải sản của đất', bổ đủ đường lại còn giá rẻ, có nhiều ở chợ Việt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tính mát tự nhiên của nấm nếu được dùng không đúng cách sẽ dễ gây ra cảm giác lạnh trong người, đặc biệt là với những ai cơ thể vốn đã yếu. Vậy nên, dù yêu thích nấm đến đâu, cũng hãy ăn một cách vừa phải để cơ thể được dễ chịu và khỏe mạnh.

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại cực sẵn ở chợ Việt

Nấm bào ngư, hay còn gọi là nấm sò, không chỉ là một nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn ngon mà còn là "siêu thực phẩm" mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Với hương vị tinh tế và giá trị dinh dưỡng cao, loại nấm này đang ngày càng được ưa chuộng.

Xem thêm
Từ khóa:   nấm bào ngư lợi ích của nấm bào ngư dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Đời sống 7 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Tin tức giải trí 7 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Video 8 giờ 52 phút trước
Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Video 9 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

Đời sống 9 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên hạn chế ăn

Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên hạn chế ăn

Đây là loại rau gia vị có nhiều lợi ích cho sức khỏe, Việt Nam có nhiều mà ít người biết tận dụng

Đây là loại rau gia vị có nhiều lợi ích cho sức khỏe, Việt Nam có nhiều mà ít người biết tận dụng

Mỗi ngày một cốc nước ép táo vừa khỏe vừa đẹp, chị em thi nhau uống

Mỗi ngày một cốc nước ép táo vừa khỏe vừa đẹp, chị em thi nhau uống

Đậu xanh có tác dụng gì? Ai không nên ăn để ảnh hưởng đến sức khỏe?

Đậu xanh có tác dụng gì? Ai không nên ăn để ảnh hưởng đến sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng có tốt không? Ăn thế nào để không hại cơ thể?

Ăn yến mạch buổi sáng có tốt không? Ăn thế nào để không hại cơ thể?

Lòng trắng trứng gà có công dụng gì​? Lưu ý khi ăn lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng gà có công dụng gì​? Lưu ý khi ăn lòng trắng trứng