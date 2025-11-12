Lá é và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

12/11/2025

Lá é là nguyên liệu đặc sản của một số tỉnh miền trung nước ta, mang đậm hương vị riêng, giúp tăng giá trị dinh dưỡng của món ăn. Thế nhưng không phải ai cũng biết lá é là lá gì và công dụng của loại lá này đối với sức khỏe.

Lá é là một phần của cây é, một loại cây thân nhỏ, thuộc họ hoa môi, chi húng quế. Thân cây é phân nhánh từ gốc thành bụi cao 0.5 - 1m và có lớp lông xung quanh. Lá có hình trái xoan, góc tròn, đầu nhọn, mép có răng cưa, hai mặt có lông và mọc riêng lẻ, đối chéo nhau. Cây é còn được gọi là é trắng, húng trắng, trà tiên, hương thảo, húng lông hay húng quế lông.

Lá é và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả é có màu xám đen, hình bầu dục, nhỏ, nhẵn, mỗi quả chứa một hạt bên trong, trông giống hạt mè. Khi cho hạt vào nước, hạt é sẽ hút nước và tạo thành lớp màng nhầy màu trắng bên ngoài nên dễ nhầm với hạt chia.

Công dụng của lá é đối với sức khỏe 

Phòng ngừa ung thư

Nhiều nghiên cứu y học đã phát hiện lá é chứa đa dạng và phong phú các nhóm chất chống oxy hóa mạnh, điển hình như chavicol, linalool, flavonoid hay steroid. Các hoạt chất này vô cùng quan trọng cho cơ thể như “lá chắn” bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, góp phần không nhỏ ngăn ngừa mầm bệnh ung thư.

Lá é và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh mạch vành

Bên cạnh phòng ngừa ung thư lá é chứa chất chống oxy hoá còn làm giảm hình thành cục máu đông trong thành mạch máu. Điều này làm tăng lưu lượng máu đến tim, bảo vệ trái tim khỏe mạnh và giảm tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Lá é cũng là thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Công dụng này là nhờ vào các hoạt chất chứa trong lá é có khả năng ức chế hoạt động của men α-glucosidase và α-amylase, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả.

Giảm khó tiêu, đầy bụng

Hiện tượng khó tiêu và đầy hơi làm giảm cảm giác thèm ăn, cản trở sinh hoạt hàng ngày. Lúc này, để cải triệu chứng bạn có thể tham khảo uống thêm nước lá é bằng cách dùng cành lá é phơi khô, rồi hãm nước uống trong ngày, dùng liên tục trong 3 - 5 ngày.

Lá é và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng lá é:

- Không dùng lá é đối với người chuẩn bị phẫu thuật (không dùng ít nhất 1 tuần trước khi phẫu thuật).

- Những người đang bị tiêu chảy hoặc mắc các bệnh lý đường ruột cũng không nên dùng lá é.

- Lá é có thể gây tương tác, ảnh hưởng đến tác động của thuốc điều trị, do đó không nên dùng lá é chung với các loại thuốc.

- Nếu đang dùng thuốc điều trị, bạn không nên tự ý ngừng thuốc và sử dụng lá é để thay thế thuốc điều trị. Lời khuyên cho bạn là nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá é để hạn chế những rủi ro không đáng có.

