Điểm danh 4 loại thực phẩm ăn thường xuyên giúp tăng tuổi thọ

Dinh dưỡng 08/11/2025 05:30

Để có thể sống lâu hơn, con người cần phải chăm sóc cho cơ thể, dưới đây là những loại thực phẩm ăn thường xuyên giúp tăng tuổi thọ.

Thực phẩm bạn ăn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Loại siêu chế biến hay đồ ăn nhiều dầu mỡ có thể gây ra bệnh tật như tim mạch, tiểu đường... Trong khi chế độ ăn lành mạnh giúp kéo dài tuổi thọ. Dưới đây là một số thực phẩm chống lão hóa tốt cho sức khỏe.

Điểm danh 4 loại thực phẩm ăn thường xuyên giúp tăng tuổi thọ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 loại thực phẩm ăn thường xuyên giúp tăng tuổi thọ

Rau lá xanh

Rau lá xanh (ví dụ, rau bina, cải xoăn, cải Thụy Sĩ) là thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa các loại rau giàu dinh dưỡng này với việc cải thiện tình trạng viêm, khả năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch.

Thêm rau lá xanh vào chế độ ăn uống cân bằng, như nhiều người sống đến trăm tuổi vẫn làm, cũng có thể hỗ trợ sức khỏe nhận thức. Rau lá xanh chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất bảo vệ não khác như lutein, folate và beta-carotene. Các hợp chất này giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức liên quan đến lão hóa.

Điểm danh 4 loại thực phẩm ăn thường xuyên giúp tăng tuổi thọ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sô cô la đen

Sô cô la đen có thể làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ nhờ chất polyphenol chống oxy hóa. Hơn nữa, đây là loại thực phẩm còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài ra, sô cô la đen chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Theo các nghiên cứu khoa học, sô cô la đen cũng rất tốt cho não vì chúng giúp thúc đẩy tính dẻo dai của hệ thần kinh, tức là khả năng hình thành các kết nối mới của não bộ. Do đó, sô cô la đen sẽ giúp cải thiện trí nhớ và tâm trạng tốt.

Dầu ô liu chất lượng cao

Dầu ô liu ép lạnh rất giàu axit béo không bão hòa, chất chống oxy hóa và polyphenol. Đây là những chất tốt cho sức khỏe thường được tìm thấy trong vỏ trái cây và rau quả. Ngoài ra, chiết xuất lá ô liu là oleuropein có tác dụng chống viêm và chống ung thư. Chỉ cần dùng nửa thìa cà phê ô liu mỗi ngày là đủ để dầu ô liu phát huy tác dụng và giúp tăng cường tuổi thọ.

Cà chua

Cà chua cung cấp chất chống oxy hóa lycopene dồi dào, chống lại các gốc tự do ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch cùng cấu trúc tế bào. Vitamin, kali cùng các chất dinh dưỡng khác trong cà chua có thể ngăn ngừa các bệnh về ruột, tuyến tụy, miệng, cổ họng, cổ tử cung, vú. Loại quả màu đỏ này còn tăng cường sức khỏe tim mạch, tốt cho mắt, chức năng phổi.

Điểm danh 4 loại thực phẩm ăn thường xuyên giúp tăng tuổi thọ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc ăn uống lành mạnh thì chúng ta cũng phải rèn luyện cho mình lối sống khoa học. Cuộc sống hiện đại bận rộn dễ dẫn tới thói quen thường xuyên thức khuya, làm ca đêm, đồng hồ sinh học rối loạn, tăng nguy cơ mất ngủ của một số người.Cuộc sống hiện đại bận rộn dễ dẫn tới thói quen thường xuyên thức khuya, làm ca đêm, đồng hồ sinh học rối loạn, tăng nguy cơ mất ngủ của một số người.

Đồng hồ sinh học vận hành tốt khi mọi người hoạt động theo ánh sáng, thức dậy khi mặt trời mọc và ngủ nhanh trong môi trường tối. Đồng hồ sinh học rối loạn sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, béo phì, cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường.

Vì vậy, nên đi ngủ đúng giờ giúp khỏe mạnh và sống thọ hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy từ 21 giờ là thời điểm cơ thể bắt đầu cần được nghỉ ngơi, thư giãn để có giấc ngủ chất lượng vào 1 - 2 giờ sau đó. Duy trì giờ đi ngủ một cách đều đặn, khoa học sẽ giúp các bộ phận trong cơ thể và hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả nhất.

Như vậy, có thể thấy rằng 22 - 23 giờ là thời điểm tốt nhất để cơ thể cần có giấc ngủ say, điều này sẽ giúp các chức năng được phục hồi, cải thiện sức khỏe hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe gan, tim mạch, ngăn ngừa lão hóa.

