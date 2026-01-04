Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không' này để tránh đường huyết tăng vọt

Dinh dưỡng 04/01/2026 11:30

Để tránh làm đường huyết tăng nhanh khi ăn khoai lang, bạn nên ghi nhớ và thực hiện nguyên tắc “3 không”.

Khoai lang là một nguồn ít chất béo chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Đặc biệt giàu vitamin, đặc biệt là vitamin A, chất xơ và chất chống oxy hóa, khoai lang nên được coi là một bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống của bạn.

Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không' này để tránh đường huyết tăng vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loại củ này chứa nhiều tinh bột và carbohydrate, chất xơ. Nếu ăn không đúng cách, nó sẽ làm tăng đường huyết sau ăn, dưới đây là “3 không” bạn nên lưu ý khi ăn khoai lang để tránh đường huyết tăng quá cao.

Không nên bỏ vỏ khi ăn

Muốn ăn khoai lang mà không lo đường huyết tăng vọt, bí quyết đơn giản nhất chính là ăn cả vỏ. Lớp vỏ mỏng manh này thực chất là kho lưu trữ chất xơ và tinh bột kháng tuyệt vời, giúp cơ thể bạn giữ được mức đường ổn định và tràn đầy năng lượng hơn.

Không ăn khoai riêng lẻ

Khi chuẩn bị một bữa ăn với khoai lang, việc bổ sung thêm nguồn đạm và nhiều rau không tinh bột là vô cùng quan trọng. Sự kết hợp này đảm bảo cân bằng giữa tinh bột, chất đạm và chất xơ để điều chỉnh lượng đường trong máu một cách tối ưu. Các loại đạm nạc như thịt gà và cá hồi là những lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch và giúp cân bằng đường huyết.

Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không' này để tránh đường huyết tăng vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn thay cơm

Bạn nên tránh ăn khoai lang khi bụng đói để ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng vọt. Dù là thực phẩm lành mạnh, khoai lang vẫn thuộc nhóm tinh bột. Việc thay thế hoàn toàn cơm bằng khoai lang hoặc ăn quá nhiều mỗi bữa sẽ khiến cơ thể nạp dư thừa carbohydrate.

Để tối ưu lợi ích sức khỏe, bạn hãy luôn kết hợp khoai cùng rau xanh và đạm (thịt, cá) nhằm tận dụng chất xơ và protein làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu.

Nên ăn khoai lang như thế nào cho bữa sáng đủ chất và tiện lợi?

Để biến khoai lang thành bữa sáng điểm 10 cho sức khỏe, bạn cần kết hợp nó với các nhóm thực phẩm giàu đạm và chất béo tốt. Dưới đây là 3 công thức kết hợp với khoai lang giúp bữa sáng cân bằng dinh dưỡng:

Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không' này để tránh đường huyết tăng vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang + trứng luộc: Trứng là thực phẩm giàu protein, ít chất béo, rất phù hợp để dùng vào bữa sáng. Trứng cung cấp lượng protein và chất béo lành mạnh mà khoai lang còn thiếu. Sự kết hợp này giúp bạn no lâu hơn, duy trì đường huyết ổn định và cung cấp đủ năng lượng cho não bộ làm việc.

Tuy nhiên, có một số thông tin cho rằng không nên ăn trứng cùng khoai lang. Việc trứng và khoai lang có thể kết hợp được với nhau hay không còn phụ thuộc vào từng đối tượng. Những người có nhu động và hệ tiêu hóa hoạt động tốt thì tiêu thụ 2 món này cùng một lúc sẽ không gây hại gì. Với người mắc chứng khó tiêu, dạ dày cần thời gian để tiêu hóa hết protein có trong trứng thì nên hạn chế ăn khoai lang kèm trứng vì sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa. Tốt nhất nên ăn trứng và khoai lang cách nhau khoảng 1 giờ.

Khoai lang + sữa chua: Sữa chua bổ sung protein và hàng tỷ lợi khuẩn (probiotics). Các lợi khuẩn này sẽ hỗ trợ dạ dày tiêu hóa tinh bột trong khoai lang dễ dàng hơn, giảm thiểu tình trạng đầy bụng hay nóng ruột, là lựa chọn tuyệt vời cho người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không' này để tránh đường huyết tăng vọt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang + các loại hạt hoặc sữa hạt: Nếu bạn ăn chay, hãy ăn khoai lang kèm với một nắm hạt óc chó, hạnh nhân hoặc một ly sữa đậu nành. Chất béo thực vật và đạm từ hạt sẽ giúp cân bằng lại khẩu phần ăn, giúp bữa sáng trở nên trọn vẹn.

Ăn khoai lang lúc nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn khoai lang lúc nào để tốt cho sức khỏe?

Khoai lang là một nguồn ít chất béo chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Đặc biệt giàu vitamin, đặc biệt là vitamin A, chất xơ và chất chống oxy hóa, khoai lang nên được coi là một bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   khoai lang công dụng của khoai lang dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Kết hôn 3 năm, chồng chiều tôi như công chúa để che giấu một bí mật khiến tôi chết lặng khi phát hiện

Kết hôn 3 năm, chồng chiều tôi như công chúa để che giấu một bí mật khiến tôi chết lặng khi phát hiện

Tâm sự 59 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 5/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 5/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Điểm danh 3 con giáp tụ Hỷ tụ Tài liên tiếp các ngày 5, 6, 7, 8, 9/1/2026, vận trình bừng sáng, được Quý Nhân săn đón như người nổi tiếng

Điểm danh 3 con giáp tụ Hỷ tụ Tài liên tiếp các ngày 5, 6, 7, 8, 9/1/2026, vận trình bừng sáng, được Quý Nhân săn đón như người nổi tiếng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi sau vụ chìm tàu cá, người mẹ gào khóc bên bờ biển

Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi sau vụ chìm tàu cá, người mẹ gào khóc bên bờ biển

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Không khí lạnh mở rộng, Bắc Bộ rét buốt, vùng núi có nơi dưới 7°C

Không khí lạnh mở rộng, Bắc Bộ rét buốt, vùng núi có nơi dưới 7°C

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Tại sao giới nhà giàu thường treo tranh “cửu ngư quần hội” ở phòng khách?

Tại sao giới nhà giàu thường treo tranh “cửu ngư quần hội” ở phòng khách?

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không" này để tránh đường huyết tăng vọt

Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không" này để tránh đường huyết tăng vọt

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh

Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Lấy chồng gia trưởng, tôi rơi nước mắt nhiều lần nhưng bất ngờ hành động của anh khiến tôi bị sốc

Lấy chồng gia trưởng, tôi rơi nước mắt nhiều lần nhưng bất ngờ hành động của anh khiến tôi bị sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Xe ô tô mất lái lao xuống biển, nam tài xế mắc kẹt bên trong tử vong thương tâm

Xe ô tô mất lái lao xuống biển, nam tài xế mắc kẹt bên trong tử vong thương tâm

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng thứ bỏ đi, không ngờ vỏ chanh có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Tưởng thứ bỏ đi, không ngờ vỏ chanh có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Thường xuyên ăn hành lá, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ

Thường xuyên ăn hành lá, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ

Không chỉ ngon miệng, cá trắm đen còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không chỉ ngon miệng, cá trắm đen còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không chỉ giàu Omega-3 hơn cá hồi, cá thu còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Không chỉ giàu Omega-3 hơn cá hồi, cá thu còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Củ sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng những người không nên ăn thường xuyên

Củ sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng những người không nên ăn thường xuyên

Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa?

Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa?