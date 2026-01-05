Rau cần nước và loạt công dụng bất ngờ không phải ai cũng biết

Đôi nét về đặc điểm của loại rau này như sau:

Rau cần nước là một loại rau dễ trồng, có những tên gọi khác như rau cần ta, hồ cần, hương cần, cần ống, cần cơm,... Loại rau này thuộc họ Hoa tán (Apiaceae) và tên khoa học của nó là Oenanthe javanica (Blume).

Giải độc, thanh lọc cơ thể: Rau cần nước chứa albumin và nhiều hợp chất có tác dụng hỗ trợ giải độc, thanh lọc cơ thể. Việc sử dụng rau cần nước, đặc biệt là nước ép rau cần ta cả rễ, được cho là có thể giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ tiêu trừ mụn nhọt và các biểu hiện nóng trong.

Hỗ trợ giảm cân: Nhờ hàm lượng chất xơ cao, rau cần nước giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Đây là loại thực phẩm phù hợp để bổ sung vào thực đơn của những người đang có nhu cầu kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ hạ huyết áp: Rau cần nước được đánh giá là có lợi cho người bị tăng huyết áp. Việc thường xuyên bổ sung rau cần ta vào bữa ăn, như xào, nấu canh hoặc nấu cháo rau cần từ 2-3 bữa mỗi tuần, có thể góp phần giúp huyết áp ổn định hơn nếu duy trì đều đặn.

Giúp cải thiện tình trạng thiếu máu: Loại rau này chứa nhiều sắt và photpho - những khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu. Người bị thiếu máu có thể sử dụng rau cần nước như một thực phẩm hỗ trợ giúp cải thiện tình trạng thiếu máu.

Hỗ trợ phòng chống ung thư: Trong rau cần nước có chứa các hoạt chất chống oxy hóa và chống độc, có khả năng ức chế một số tác nhân gây tổn thương tế bào. Nhờ đó, rau cần nước được cho là có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ ung thư.

Nên lưu ý những điều gì khi sử dụng rau cần nước?

Đây là một loại rau dễ chế biến, có thể đem xào, nấu canh hay làm món rau cần nước muối chua. Khi sử dụng loại rau này, bạn cần lưu ý đến một số điều sau:

- Đối tượng không nên sử dụng rau cần ta để chữa bệnh là những người bị nhiễm giun sán hoặc bị bệnh vảy nến, huyết áp thấp.

- Khi sử dụng rau cần ta ở dạng tươi, bạn nên tiến hành rửa thật sạch nhiều lần với nước, rồi đem ngâm với nước muối pha loãng hoặc đem nhúng qua nước sôi. Sau đó, mới dùng để chế biến và sử dụng trong bữa ăn của bản thân và gia đình. Việc này sẽ giúp tiêu diệt trứng giun sán bởi loại rau này sống ở hầu hết là những vùng ao, ruộng, sông, hồ, nên dễ nhiễm trứng giun sán.

- Vì cơ địa của mỗi người không giống nhau, nên khi bạn sử dụng loại rau này trong điều trị bệnh lý có thể sẽ không đạt được hiệu quả như những người khác.