Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Tôm là một trong những loại hải sản được tiêu thụ phổ biến. Nhờ giàu dưỡng chất, tôm được xem là nguồn thực phẩm bổ sung đạm và khoáng chất... nhưng ăn thế nào thì tốt cho sức khỏe.

Tôm là một loại hải sản được nhiều gia đình lựa chọn trong thực đơn phổ biến và là nguồn protein nạc. Tôm có lượng calo thấp nhưng số lượng các chất dinh dưỡng quan trọng lại cao. Những chất dinh dưỡng này bao gồm vitamin B12, giúp hình thành các tế bào hồng cầu, duy trì chức năng của hệ thần kinh và selen, một loại khoáng chất giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại.

Những lợi ích của món tôm

Tốt cho tim mạch: Dù chứa lượng cholesterol cao, song nhiều nghiên cứu cho thấy, tôm có thể làm tăng cholesterol HDL “tốt” và giảm chất béo trung tính - hai yếu tố giúp giảm nguy cơ bệnh tim.

Chứa chất chống oxy hóa: Tôm giàu astaxanthin - một loại carotenoid có trong tảo, giúp chống viêm, ngăn gốc tự do, bảo vệ tim mạch và cải thiện sức khỏe não bộ, hạn chế nguy cơ thoái hóa thần kinh.

Nguồn đạm dồi dào: Với hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo, tôm là lựa chọn lý tưởng cho chế độ ăn lành mạnh, hỗ trợ phát triển cơ bắp và duy trì cân nặng hợp lý.

Ăn tôm nhiều có tốt không?

Dù là thực phẩm có nhiều dinh dưỡng thì tần suất cũng như chế độ ăn cũng ảnh hưởng đến lợi ích ban đầu của món ăn. Nếu nạp quá nhiều tôm vào cơ thể, thay vì nhận hàng loạt chất dinh dưỡng có trong tôm, các bạn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Nhiều người có thói quen ăn nhiều tôm vì nghĩ đây là loại thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên trên thực tế, các chất dinh dưỡng có trong tôm như photpho, đạm, acid béo, canxi và các khoáng chất,… nếu hấp thụ quá nhiều sẽ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, khó tiêu, chướng bụng thậm chí dẫn đến tiêu chảy.

Theo nghiên cứu, người lớn chỉ nên ăn tối đa 100g tôm mỗi ngày và trẻ em dưới 4 tuổi chỉ nên ăn hạn chế ở mức 20 - 50g thịt tôm tùy từng lứa tuổi.

Cách ăn tôm an toàn

Lựa chọn tôm tươi, chỉ mua tôm còn tươi sống hoặc tôm được làm lạnh, trưng bày trên lớp đá tươi dày, tốt nhất là để trong hộp hoặc có mái che. Tôm phải có màu trong như ngọc trai và ít hoặc không có mùi ươn khác lạ.

Hãy nhớ rằng tôm đông lạnh có thể bị hỏng nếu rã đông trong quá trình vận chuyển hoặc để ở nhiệt độ ấm quá lâu trước khi nấu.

Để tối đa hóa lợi ích cho tim, tránh ăn tôm chiên rán. Thêm tôm hấp hoặc luộc vào nhiều món ăn, chẳng hạn như súp, salad, bánh tét và khoai tây chiên. Nướng hoặc xào tôm bằng dầu bơ tốt cho tim mạch. Sau đó, kết hợp nó với một lượng lớn rau và carb có lợi cho sức khỏe, như gạo lứt hoặc gạo hoang, ngô hoặc khoai lang. Tôm rất linh hoạt, vì vậy nó có thể được nêm bằng một số loại thảo mộc và gia vị, bao gồm chanh, hạt tiêu, ớt, chanh, tỏi, ớt bột, thì là, rau mùi, bạc hà, gừng.

Tôm là mặt hàng thực phẩm dễ bị bơm hóa chất hay tạp chất nhằm tăng trọng lượng, giữ tươi lâu. Vì thế người nội trợ phải biết những đặc điểm này để phát hiện tôm chứa tạp chất.

