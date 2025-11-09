Được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài ốc, ốc hương có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Ốc hương là loại hải sản nổi tiếng với hương vị thơm ngon, vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng cao. Không chỉ là món ăn khoái khẩu, ốc hương còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe nếu được chế biến đúng cách.

Ốc hương (tên khoa học Babylonia areolata) là một loài ốc biển thuộc họ Buccinidae, phân bố chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới. Ở Việt Nam, ốc hương được nuôi nhiều tại Khánh Hòa, Bình Thuận và Phú Yên - những nơi có điều kiện nước biển trong và sạch.

Ốc hương là gì? Nguồn gốc và đặc điểm nhận biết

Tên gọi “ốc hương” xuất phát từ mùi thơm tự nhiên đặc trưng khi nấu chín. Vỏ ốc hương có màu vàng nâu xen kẽ với các đốm trắng nhỏ, thân hình thuôn dài, dễ nhận biết. Trong tự nhiên, ốc hương sống ở vùng đáy cát hoặc bùn, độ sâu 5 - 20 mét, và ăn sinh vật phù du cùng các mảnh vụn hữu cơ.

Ốc hương có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nhiều canxi, các loại vitamin B, calo cùng vô số dưỡng chất khác như: chất đạm, chất béo, sắt, vitamin A, C, B2, PP,…. Đặc biệt, ốc hương còn là loại thực phẩm rất tốt cho hệ thần kinh và não bộ. Ngoài ra, ốc hương không chứa cholesterol nên hoàn toàn tốt cho tim mạch, là món ăn rất dễ tiêu hoá, không sợ tăng cân và không có tác hại như 1 số loại ốc khác.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của ốc hương

Tăng cường miễn dịch: Ốc hương chứa nhiều kẽm - vi chất cần thiết giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sản xuất tế bào bạch cầu và enzyme chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus.

Tốt cho tim mạch: Hàm lượng omega-3 và kali trong ốc hương có tác dụng điều hòa huyết áp, giảm cholesterol xấu, góp phần bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ xương và cơ bắp: Nguồn canxi và magie giúp duy trì cấu trúc xương chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương. Lượng protein dễ hấp thu hỗ trợ phát triển cơ bắp, đặc biệt tốt cho người cao tuổi hoặc người tập thể hình.

Kiểm soát cân nặng: Ốc hương giàu dinh dưỡng nhưng ít calo, giúp no lâu, hạn chế thèm ăn vặt. Khi chế biến bằng cách hấp, luộc hoặc nướng, món ăn vừa ngon miệng vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho da và quá trình trao đổi chất: Vitamin nhóm B và E trong ốc hương giúp tăng cường trao đổi chất, làm chậm quá trình lão hóa và duy trì làn da khỏe mạnh.

Những món ngon từ ốc hương

Dưới đây là một số món ngon từ ốc hương mà bạn có thể thử làm:

Ốc hương hấp sả: Ốc hương được hấp chín với sả, giữ nguyên được hương vị tự nhiên của ốc.

Ốc hương rang muối: Món ốc hương được rang với muối cho lớp vỏ cay cay, mặn mặn, rất kích thích vị giác.

Ảnh minh họa: Internet

Ốc hương xào me: Ốc hương được xào với nước sốt me chua ngọt, thêm chút ớt để làm món ăn thêm hấp dẫn.

Ốc hương xào tỏi bơ: Món ốc hương được xào với tỏi phi thơm và bơ béo, mang đến hương vị đậm đà.

Ốc hương sốt trứng muối: Ốc hương chế biến với sốt trứng muối, thêm một chút tỏi ớt để tạo ra món ăn ngon miệng.

Ốc hương xào sả ớt: Món ốc hương được xào với sả và ớt tạo nên một món ăn cay cay thơm ngon.

Ốc hương xào bắp: Ốc hương được xào với bắp, làm món ăn thêm giàu dinh dưỡng và hấp dẫn.

Ốc hương cháy tỏi: Ốc hương chiên giòn với tỏi phi, lá chanh, tạo nên một món ăn vừa đơn giản vừa ngon miệng.