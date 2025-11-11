Xót xa cô gái rơi từ tầng 2 xuống đất tử vong thương tâm, bạn trai bị bắt vì có bằng chứng khó cãi

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc Matilda López Sanzetenea, 18 tuổi, rơi từ cửa sổ tầng hai ở khu San Telmo, Buenos Aires, Buenos Aires. Đoạn clip đã trở thành bằng chứng quan trọng trong cuộc điều tra và chỉ ra một vụ giết người có thể xảy ra.

Video 1 giờ 28 phút trước 1 giờ 28 phút trước Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-co-gai-roi-tu-tang-2-xuong-at-tu-vong-thuong-tam-ban-trai-bi-bat-vi-co-bang-chung-kho-cai-746186.html