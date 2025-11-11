Thấy con trai 2 tuổi rơi xuống hố thang máy, người cha lập tức nhảy xuống giải cứu và cái kết thót tim

Gia đình đang ở tầng trệt của tòa chung cư tại Voronezh, Nga, vào ngày 8/11, thì cậu bé bất ngờ rơi từ độ cao 1,8 mét xuống bóng tối. Thật kỳ diệu, đứa trẻ đã tránh được những chiếc đinh kim loại ở đáy hố thang máy.

