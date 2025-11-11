Ném ớt bột vào mặt chủ tiệm vàng để cướp, người phụ nữ bị tát liên tục 20 cái trước khi đuổi cô ra khỏi cửa hàng

Một vụ ẩu đả kịch tính đã xảy ra bên trong một cửa hàng trang sức ở khu vực Ranip, Ahmedabad, Ấn Độ, sau khi người phụ nữ cố gắng tấn công người thợ kim hoàn bằng cách ném bột ớt vào mắt ông ta để thực hiện vụ cướp.

An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

