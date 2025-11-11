Bánh mì, món ăn sáng quen thuộc của nhiều người nhưng những người này chớ dại ăn nhiều

Những người không nên ăn bánh mì

Bánh mì là món ăn phổ biến cũng như là niềm tự hào trong ẩm thực bình dân Việt. Với nước ta, món bánh mì kẹp với đa dạng nhân được xem như món ăn sáng mà bất kỳ ai cũng có thể thưởng thức. Tuy chúng ngon và cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể nhưng với một số người thì nên hạn chế ăn.

Trong thành phần của bánh mì có gluten gây khó tiêu cho con người. Chính vì vậy nếu bạn tiêu hóa kém hoặc đang táo bón thì không nên ăn nhiều bánh mì. Đặc biệt là với trẻ nhỏ hoặc người già thì càng không nên ăn nhiều bánh mì, bởi thường gây rối loạn tiêu hóa không tốt cho sức khẻo về sau. Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên thay đổi khẩu vị trong món ăn.

Người bị tim mạch, tiểu đường

Trong thành phần dinh dưỡng của bánh mì có chứa một loại cholesterol xấu và hàm lượng tinh bột cao khiến cơ thể dễ tích tụ nhiều mỡ thừa và khiến cho đường huyết tăng cao.

Người bị thừa cân, béo phì

Mặc dù bánh mì gần như không có chất dinh dưỡng nhưng nó lại tiềm ẩn khả năng gây tăng cân ở những người béo phì. Chỉ với 2 lát bánh mì sandwich đã chứa xấp xỉ 400 calo. Vì vậy, nếu bạn đang muốn giảm cân, ăn kiêng thì hãy loại bánh mì ra khỏi chế độ ăn hàng ngày.

Người mắc bệnh tim, cao huyết áp

Trong bánh mì có chứa một loại cholesterol xấu và hàm lượng tinh bột cao khiến cơ thể dễ tích tụ nhiều mỡ thừa không cần thiết làm ảnh hưởng đến tim mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Vậy nên, để đảm bảo sức khỏe của mình, những người có tiền sử bệnh về tim và cao huyết áp tuyệt đối không nên ăn bánh mì.

Người bị bệnh thận

Trên thực tế, hầu hết các loại bánh mì, đặc biệt là các loại đóng gói từ siêu thị, chứa rất nhiều muối. Nhất là các loại bánh mì dưới dạng hamburger, pizza hay sandwich có nghĩa là bạn đang nạp một lượng muối vượt mức vào cơ thể bạn.

Lưu ý quan trọng cần nhớ khi ăn bánh mì

Để đảm bảo sức khỏe, khi ăn bánh mì bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

Hạn chế ăn bánh mì trắng;

Không nên ăn quá nhiều bánh mì trong 1 ngày;

Nên ăn bánh mì vào bữa sáng từ 7 đến 8 giờ sáng;

Không nên ăn các loại bánh mì chứa nhiều muối, bơ, sữa,...