Cách làm món mực xào cần tây thơm ngon cho bữa cơm gia đình

Mực xào cần tây là món ăn đơn giản, dễ thực hiện lại vô cùng bắt cơm. Mực được sơ chế kỹ nên không còn mùi tanh, giữ được vị ngọt và độ giòn tự nhiên, cần tây vừa chín tới còn màu xanh tươi mát cùng hương thơm đặc trưng. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết chọn món ngon gì cho dịp quây quần cuối tuần này, thì đây có thể là một sự lựa chọn lý tưởng đấy nhé! Hãy cùng khám phá ngay cách làm mực xào cần tây tươi ngon, hấp dẫn, chuẩn hao cơm này thôi nào!

Loại hải sản này cũng có giá trị kinh tế cao và rất được ưa chuộng nhờ vào hương vị tươi ngon khi chế biến và thành phần dinh dưỡng chứa nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể người.

Mực ống là một loài động vật thân mềm, sống chủ yếu ngoài biển khơi, tại Việt Nam, loại mực này thường được đánh bắt ở các vùng biển có độ mặn vừa phải như Cửa Lò, Nhật Lệ, Phan Thiết,...

Cụ thể, trong 100g mực ống có chứa:

Chất béo 1.38g 2%

Chất béo bão hòa 0.358g 2%

Polyunsaturated Fat 0.524g

Không bão hòa đơn béo 0.107g

Cholesterol 233mg 78%

Sodium 44mg 2%

246mg kali

Carbohydrate 3.08g 1%

15.58g protein

Một chỉ số dinh dưỡng rất lý tưởng để bổ sung dưỡng chất và nâng cao sức khỏe cho người tiêu thụ. Đặc biệt, lượng protein chiếm 30% trong mực còn rất quan trọng để giúp da, tóc, cơ bắp của chúng ta có được độ khỏe mạnh và dẻo dai.

Không chỉ có vậy, mực ống còn được đánh giá cao do mang lại những công dụng hữu ích khác như: ngăn ngừa viêm khớp, hỗ trợ hình thành hồng cầu, tốt cho xương và răng, giảm chứng đau nửa đầu, tốt cho tim mạch, giúp thư giãn thần kinh và giảm huyết áp,...

Đặc biệt, theo các nghiên cứu ống nghiệm, mực có thể làm giảm kích thước khối u và sự lan rộng của các tế bào ung thư, nhờ vào mối liên hệ mật thiết với các chất chống oxy hóa có trong mực ống.

Bên cạnh những thông tin hữu ích đến từ mực ống, chúng ta cũng không thể không đề cập đến những công dụng tuyệt vời đến từ cần tây!

2. Cần tây

Cần tây là một phần của họ Hoa tán (Apiaceae): bao gồm củ cải, cà rốt, mùi tây. Thân cây giòn ngọt làm cho loại rau này trở thành một món ăn nhẹ phổ biến của nhiều người, chúng chứa nhiều nước, ít calo và mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Cần tây giàu nước, ít calo, mang nhiều lợi ích cho sức khỏe!

Theo các chuyên gia sức khỏe, trong 100g cần tây chứa gần 95% nước cùng nhiều vitamin, protein và chất khoáng có công dụng giúp đẹp da và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tây còn mang lại rất nhiều lợi ích hữu dụng khác như: giảm viêm, phòng ngừa và chữa trị bệnh cao huyết áp, giúp bảo vệ gan, giúp kháng viêm, gúp lợi tiểu – giải độc, trị chứng mất ngủ và còn có công dụng ngừa ung thư bệnh bạch cầu nữa. Quả là một "thần dược" giúp các chị em khỏe đẹp phải không nào?!!!

Thật là một bất ngờ lớn phải không nào? Không chỉ là sự kết hợp tươi ngon, hấp dẫn về nguyên liệu, mà món mực xào cần tây còn là một món ăn vô cùng dinh dưỡng cho sức khỏe người dùng nữa! Đến đây thì các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay vào chế biến ngay món ngon siêu bổ dưỡng này thôi nào!

Cách làm mực xào cần tây chuẩn vị và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1-2 con mực ống

- 2-3 cây cần tây

- 1-2 cây tỏi tây

- 1 củ tỏi

- 1/2 củ hành tây

- 1 quả ớt sừng

- 1 chút bột nêm

- 1 chút muối

- 1 chút tiêu

- 1 chút nước mắm

- Dầu ăn

Các bước tiến hành thực hiện

Bước 1: Sơ chế và chần sơ qua mực ống

- Đầu tiên, mực ống mua về, bạn tiến hành rửa sạch rồi rút phần đầu và râu mực ra khỏi thân, sau đó dùng dao cắt bỏ mắt và răng của mực.

- Tiếp đó, bạn dùng một ít muối để chà xát lên phần thân mực, rồi đem rửa sạch lại với nước và để ráo.

- Sau đó, khi mực đã ráo nước, bạn chỉ cần đem thái thành khoanh tròn, hoặc dùng kéo cắt chúng thành hình bông hoa hoặc có thể khứa vảy rồng tùy thích.

- Cuối cùng, tiến hành bắc 1 nồi nước lên bếp, đun sôi cùng một chút muối, rồi đổ mực đã được chuẩn bị vào chần sơ qua và vớt ra để cho ráo nước.

Đổ mực vào chần sơ qua rồi vớt ra để cho ráo nước!

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sơ chế nguyên liệu

- Cần tây bỏ bớt lá, rửa sạch rồi thái thành các khúc vừa ăn.

- Hành tây lột bỏ vỏ, rửa sạch và bổ múi cau.

- Tỏi tây lột vỏ và thái miếng vát chéo.

- Tỏi ta băm nhỏ và ớt sừng cũng thái miếng vát chéo là đã hoàn thành xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Xào mực

- Ở công đoạn này, bạn đặt 1 chiếc chảo lên bếp cùng 1 thìa dầu ăn.

- Tiếp đến cho tỏi băm vào phi đến khi thơm lên thì cho mực vào xào sơ qua.

- Sau đó lần lượt nêm thêm chút nước mắm, bột nêm, tiêu rồi đảo đều và đổ mực xào ra đĩa là được nhé.

Cho mực vào xào sơ qua

Bước 4: Xào mực cùng cần tây

- Vẫn trên chiếc chảo đó, bạn thêm vào 1 thìa dầu ăn rồi cho tỏi vào phi thơm lên.

- Kế đó, cho hành tây cắt múi cau vào xào sơ qua, rồi cho thêm cần tây, tỏi tây, ớt vào xào với lửa lớn.

- Tiến hành nêm thêm chút muối, bột nêm và đảo đều cho các nguyên liệu chín tái là được.

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho hết phần mực đã xào vào chảo nguyên liệu và đảo đều, nêm nếm lại cho vừa miệng là có thể tắt bếp và thưởng thức ngay rồi đấy nhé!

Công đoạn xào mực và cần tây trên lửa lớn!

Mẹo để món mực xào cần tây ngon đúng điệu

- Sau khi mua mực về hãy ngâm chúng với nước muối trong 5 phút để mực được giòn và dai hơn.

- Thêm vào mực một chút dầu hào khi ướp để giúp món ăn thơm ngon hơn.

- Khi nấu hãy chỉnh lửa lớn để làm cho mực và cần tây nhanh chín mà không bị mất nước.

Món mực xào cần tây thơm ngon nức mũi và siêu bắt cơm!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua mực ống tươi ngon

- Mực ống tươi sẽ có màu sắc sáng bóng, phần màu nâu sẽ có màu nâu sậm, còn phần thân mực sẽ trắng đục như sữa. Khi sờ tay vào thân mực, sẽ cảm thấy được phần thịt mực săn chắc và có độ đàn hồi cao.

- Đặc biệt, đối với mực tươi, bạn nên chọn những con mực có màu mắt trong veo và không bị lồi ra ngoài. Ngược lại, mực không còn tươi sẽ có màu mắt đục hơn và đôi khi còn chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý chọn những con mực có phần đầu và các xúc tu, râu mực dịch chặt vào thân, không bị mềm nhũn, rơi rụng hay rời rạc.

Mẹo chọn mua cần tây tươi ngon

- Bạn nên chọn những cây cần tây có lá to đều, màu xanh sáng, có cọng rau non trắng và tròn đều nhau.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những bó cần tây to vì nó sẽ giúp cho thức uống có vị thanh, mùi đỡ nồng hơn so với những bó cần tây nhỏ.

- Tránh chọn những cây cần tây có lá bị héo úa hay dập úng.

Trên đây là chi tiết công thức làm món mực xào cần tây tươi ngon, thơm nức mũi tại nhà. Với món ngon vừa dinh dưỡng lại chuẩn hao cơm như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào thực đơn của gia đình nào!?Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!