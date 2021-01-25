Lợi ích của cần tây! Cách làm nước ép cần tây giảm cân detox

Tạp chí indiatoday đã nói về lợi ích giảm cân và lợi ích sức khỏe của dạng thực phẩm này.

Cần tây không còn là một thực phẩm xa lạ của nhiều người. Với nhiều lợi ích cho sức khỏe đây là một dạng thực phẩm không thể thiếu. Ngoài ra bạn có thể sử dụng nước ép cần tây như một giải pháp giảm cân, chăm sóc sức khỏe và detox vô cùng hiệu quả.

Không để bạn chời lâu, bài viết này tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về lợi ích của cần tây cũng như cách để làm nước ép cần tây giúp giảm cân và detox hiệu quả nhất.

Hay tạp chí Healthline cũng đã có những lời khuyên về lợi ích lành mạnh của cần tây có thể bạn chưa biết.

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1. Thông tin dinh dưỡng của rau cần tây

+ Rau cần tây là gì?

Cần tây là loài cây có thân mọc thẳng, dài tới 1,5m và có nhiều rãnh chạy dọc trên thân. Lá của chúng có hình mắt chim thuôn dài. Hoa có màu xanh nhạt hoặc trắng, mọc thành từng tán. Cây có quả hình trứng, có nhiều vạch lồi trên thân.

Người ta đã biết dùng cần tây để làm món rau trong bữa ăn hàng ngày từ rất lâu. Củ, quả, rễ của loại thực vật này thường được sử dụng để làm gia vị. Ngoài ra, nhiều bộ phận khác của chúng cũng được dùng để làm thuốc trị nhiều loại bệnh.

+ Phân bố

Rau cần tây có xuất xứ từ ven biển Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Nhiều nước châu Âu đã trồng cần tây từ lâu đời để ăn và chữa nhiều bệnh.

Ở nước ta, cần tây thường được trồng nhiều tại Bình Định, Quảng Ngãi,… Đặc biệt, chúng thường được trồng ở những vùng khu vực có nhiều đầm, ruộng, ao hồ,...

+ Thu hái

Cần tây có thể được trồng và thu hoạch suốt 4 mùa. Sau khi thu hái, chúng sẽ được sơ chế sạch sẽ và bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ẩm mốc. Nhiệt độ tốt nhất để bảo quản cần tây lâu hỏng là từ 7 -12 độ C.

Cần tây là loại thực phẩm khá quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình

+ Thành phần hóa học

Trong rau cần tây có đến hơn 90% thành phần là nước. Đồng thời chúng còn chứa một vài loại vi chất có lợi khác như: hợp chất Nitơ, chất béo, Cu, vitamin A, B, C cùng các chất khoáng thiết yếu như Mg, Fe, K, Ca, Cu,...

2.Thành phần dinh dưỡng có trong rau cần tây

Cần tây cung cấp rất đa dạng các dưỡng chất bổ sung nên còn có một tên gọi khác là celery, theo nghĩa Latin là “tác động nhanh”.

Người ta đã xác định trong 100g lá cần tây có chứa 6,2 calo

3,5g Carbohydrate

0,7g Protein

0,2g Chất béo

1,6g Chất xơ

29,6 mcg Vitamin K

36,5 mcg Axit folic

263 mcg Kali

3,1 mg Vitamin C

0,1 mg Mangan

0,1mg Vitamin B6

40,4mg Canxi

0,1 mg Riboflavin

11,1 mg Magie

Có thể thấy trong cần tây có chứa lượng vitamin phong phú giúp tăng cường sự chuyển hóa dinh dưỡng trong cơ thể. Hàm lượng chất xơ có đến 1,6 gram là nguồn bổ sung tốt cho cơ thể con người, giúp thúc đẩy mạnh mẽ và hỗ trợ đắc lực cho quá trình tiêu hóa.

Cần tây cung cấp rất đa dạng các dưỡng chất bổ sung

Trong quả chứa tinh dầu có mùi thơm: limonene và các chất chuyển hóa của salvianolic acid. Bên cạnh đó, trong rau cần tây còn chứa hàm lượng cao chất kích thích tố và tinh dầu nên có mùi thơm đặc trưng và mạnh mẽ. Dùng hạt rau cần tây là cách giúp chống đầy hơi, sình bụng, làm tăng lượng nước tiểu, kích thích sự bài tiết. Đặc biệt, tác dụng của cần tây là có thể làm gia tăng sự ham muốn tình dục.

Không chỉ được dùng làm nguyên liệu chế biến món ăn, cần tây là một trong các loại rau sử dụng ăn hằng ngày chứa rất giàu dược tính tương tự như thuốc chữa bệnh. Trong cần tây có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt, giúp phòng chống một số bệnh nguy hiểm, trong đó đáng lưu tâm là chứng cao huyết áp.

3. Ăn cần tây có tác dụng gì cho sức khỏe

+ Ngăn chặn gia tăng mỡ trong máu

Khi được hỏi rau cần tây trị bệnh gì thì câu trả lời hàng đầu là làm sạch mỡ máu. Trong loại rau này có chứa nhiều vitamin nhóm B cùng các khoáng chất có lợi cho cơ thể nên khi kết hợp với táo tạo thành nước ép sẽ giúp bạn giảm được lượng mỡ thừa trong máu hiệu quả.

Ngoài ra, lượng sắt và magnesium trong rau cần tây cũng có tác dụng tốt cho máu và hữu ích cho các bệnh nhân bị ung thư hạch.

Rau cần tây giúp làm sạch mỡ máu

+ Hỗ trợ ngăn chặn các bệnh về răng miệng

Nhờ chứa nhiều các hoạt chất như butyl phthalide selinene và tinh dầu thực vật nên ăn rau cần tây thường xuyên có tác dụng kích thích hệ thần kinh, cải thiện sức khỏe răng miệng. Từ đó, chúng giúp ngăn ngừa các triệu chứng như loét miệng, khàn tiếng, viêm họng rất hiệu quả.

Ăn rau cần tây thường xuyên có tác dụng kích thích hệ thần kinh, cải thiện sức khỏe răng miệng

+ Hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Đối với những người bị chứng cao huyết áp thì việc bổ sung nước ép cần tây đều đặn mỗi ngày sẽ có công dụng hỗ trợ đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

+ Cung cấp dưỡng chất giúp hệ xương chắc khỏe

Nhờ chứa một lượng lớn các khoáng chất như canxi, magie, photpho và vitamin K, do đó rau cần tây có tác dụng giúp xương và răng chắc khỏe. Ngoài ra, chúng còn giúp kháng viêm, giảm đau quanh các khớp xương nhờ hoạt chất polyacetylene dồi dào trong loại thực phẩm này.

Bổ sung nước ép cần tây đều đặn mỗi ngày giúp đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

+ Tác dụng dưỡng ẩm cho da

Trong cần tây có trên 90% là nước, vì thế nên uống nước ép cần tây sẽ giúp bạn bổ sung lượng nước cần thiết và giữ ẩm cho làn da hiệu quả. Nếu bạn đang sở hữu một làn da khô sạm thì hãy nhanh chóng bổ sung loại nước ép này vào cơ thể để giúp da mềm mịn và trắng sáng hơn.

+ Ngăn ngừa các tổn thương da

Nhờ thành phần chính là nước và giàu các chất chống oxy hóa mà nước ép từ cần tây có tác dụng thanh lọc cơ thể, làm sạch da tuyệt vời. Đồng thời, các dưỡng chất này cũng giúp đẩy lùi các gốc tự do gây hại làm tổn thương da.

+ Giúp ngăn ngừa nếp nhăn

Trong rau cần tây có chứa rất nhiều các dưỡng chất như vitamin A, B, C, K, niacin, folate,… Các thành phần này không chỉ giúp chữa lành tổn thương trên làn da, mà chúng còn hỗ trợ thúc đẩy sự sản sinh collagen – một loại protein rất quan trọng trong việc nâng đỡ cấu trúc làn da, giúp giữ da luôn săn chắc và đàn hồi tốt hơn.

+ Làm sáng da

Các khoáng chất có lợi như kali, canxi, selen và magie,... trong rau cần tây sẽ giúp kích thích làm tăng độ sáng cho làn da, từ đó cải thiện vùng da bị xỉn màu hiệu quả.

Các khoáng chất có lợi trong rau cần tây sẽ giúp kích thích làm tăng độ sáng cho làn da

Ngoài ra, chính lượng vitamin K cũng như những chất chống oxy hóa dồi dào trong cần tây sẽ hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, duy trì sự tươi trẻ hồng hào cho da.

+ Tác dụng lợi tiểu

Hiện tượng khó tiểu, tiểu són là nỗi ám ảnh thường gặp của nhiều người. Để cải thiện tình trạng trên, người ta đã nghiên cứu và sử dụng cây rau cần tây.

Nhờ chúng chứa nhiều Kali, Natri nên có tác dụng giúp điều tiết lượng nước thải ra ngoài cơ thể, từ đó giúp loại bỏ cặn ở đường tiết niệu. Do đó, tình trạng khó tiểu, tiểu són sẽ được cải thiện, việc đi tiểu cũng diễn ra thông suốt, thuận lợi hơn.

+ Thanh lọc cơ thể

Muốn cơ thể được khỏe mạnh, tránh cơ thể tích tụ các độc tố gây hại, tái tạo tế bào nhanh chóng để phòng tránh bệnh tật thì không thể bỏ qua việc thải độc, thanh lọc cơ thể thường xuyên. Chất alkalizing có mặt trong rau cần tây sẽ giúp hỗ trợ đào thải chất độc của cơ thể ra ngoài cực kỳ hiệu quả.

Chất alkalizing có mặt trong rau cần tây sẽ giúp hỗ trợ đào thải chất độc của cơ thể ra ngoài cực kỳ hiệu quả

Đặc biệt, nếu bạn là người thường xuyên sử dụng các chất kích thích như bia, rượu, hoặc thuốc kháng sinh thì không nên bỏ qua loại thực phẩm quý giá này. Ăn hoặc uống nước ép cần tây đều đặn sẽ giúp cơ thể bạn được thải độc, giảm bớt nguy cơ mắc nhiều loại bệnh.

+ Hỗ trợ trị bệnh về mắt

Ngoài việc sử dụng làm rau ăn hàng ngày, cần tây còn được chưng cất thành tinh dầu dùng để nhỏ mắt, chúng có tác dụng hỗ trợ trị nhiều bệnh ở mắt. Đồng thời giúp hạn chế mắc phải tình trạng thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, bảo vệ đôi mắt sáng và khỏe mạnh hơn.

+ Hỗ trợ giảm cân

Sử dụng nước ép cần tây là một phương pháp giảm cân an toàn, lành tính đang được nhiều chị em áp dụng hằng ngày. Đặc biệt, chính nhờ lượng chất xơ cao, ít calo mà loại thực phẩm này sẽ hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn diễn ra nhanh chóng hơn.

Sử dụng nước ép cần tây là một phương pháp giảm cân an toàn, lành tính

+ Phòng chống các bệnh hô hấp

Các bệnh lý về đường hô hấp đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng hạt của cây cần tây có khả năng giúp điều hòa nhịp thở đối với những bệnh nhân bị lao, viêm phổi, hen suyễn,.. Từ đó, chúng giúp cải thiện tình trạng bệnh đáng kể.

+ Cải thiện chức năng gan

Nhiều người thắc mắc rằng rau cần tây có nóng không. Câu trả lời là chúng không gây nóng mà còn hỗ trợ làm mát cơ thể, đặc biệt là giúp thải độc gan hiệu quả. Sử dụng loại thực phẩm này thường xuyên sẽ giúp bảo vệ lá gan của bạn tốt hơn.

Sử dụng rau cần tây thường xuyên sẽ giúp bảo vệ lá gan của bạn tốt hơn

+ Điều hòa giấc ngủ

Với những người thường xuyên khó ngủ, ngủ không sâu giấc thì có thể dùng cần tây để cải thiện giấc ngủ. Do loại rau này có khả năng ổn định huyết áp, giúp cơ thể được thải độc nên bạn sẽ dễ ngủ, ngủ ngon hơn. Đồng thời lượng cấp chất xơ được cung cấp còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, từ đó giúp tối ưu giấc ngủ sinh lý hơn.

+ Bảo vệ cơ thể khỏi ung thư

Cần tây, cà rốt, thì là, ngò tây và củ cải đều là những loại rau củ chống ung thư hiệu quả. Trong các loại cây này đều có chứa hợp chất ngăn ngừa tổn thương tế bào gọi là polyacetylene. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy polyacetylene giúp giảm độc tố và chống lại các nguyên nhân hình thành ung thư.

4.Bao nhiêu cần tây được coi là một trong 5 bữa ăn mỗi ngày của bạn?

80g cần tây được tính cho một trong năm ngày của bạn, đó là khoảng ba cọng cần tây.

Cần tây có 95% là nước, chứa không đáng kể protein và chất béo, và chỉ 1,4g carbohydrate (tất cả đều là đường tự nhiên) trên 100g cần tây sống. Nó là một loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp chỉ với 9 calo trên 100g. Nó là một nguồn chất xơ tốt với 1,5g trên 100g.

5. Vài lưu ý khi sử dụng rau cần tây

+ Do trong rau cần tây có chứa hoạt chất làm hạ huyết áp nên những người mắc chứng huyết áp thấp khi sử dụng quá nhiều có thể bị hoa mắt, choáng váng hoặc ngất.

Người mắc chứng huyết áp thấp khi sử dụng quá nhiều rau cần tây có thể bị hoa mắt, choáng váng hoặc ngất

+ Ngoài ra, khi bảo quản cần tây bạn cũng phải chú ý để chúng ở nơi thoáng mát. Tuy nhiên, không nên cất trong tủ lạnh quá 2 tuần, vì hàm lượng furanocoumarin – một chất gây ung thư ở người có thể tăng lên ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

+ Cần tây có vị ngọt, tính mát, hơi đắng và xung khắc với dưa chuột. Do đó, bạn không nên ăn 2 loại thực phẩm này cùng thời điểm để tránh gây đau bụng, nôn mửa.

+ Không sử dụng cần tây chung với các loại hải sản có tính hàn như hàu, sò lông. Vì cần tây có tính mát nên nếu kết hợp chúng cùng với các loại thực phẩm trên có thể làm cơ thể bị lạnh, dễ nhiễm bệnh hơn.

1. Giảm khả năng sinh sản ở nam giới

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trong cần tây có chứa apigenin, là hoạt chất có thể khiến xuất tinh trùng ở nam giới hỏng. Nếu dùng với liều lượng cao có nguy cơ giảm khả năng sinh sản.

Trong cần tây có chứa hoạt chất có thể khiến xuất tinh trùng ở nam giới hỏng

2. Dễ gây dị ứng thực phẩm

Vẫn có một số trường hợp cơ thể bị dị ứng với cần tây. Những triệu chứng kèm theo gồm phát ban ngứa hoặc sưng, đau bụng, tiêu chảy, tim đập loạn nhịp, huyết áp thấp, chóng mặt hoặc ngất xỉu khó thở, thắt chặt trong cổ họng, buồn nôn.

3. Không tốt cho người huyết áp thấp

Vì cần tây có tác dụng hạ huyết áp. Do đó, nên hạn chế dùng loại rau này với những người bị huyết áp thấp để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Hạn chế dùng cần tây với những người bị huyết áp thấp

4. Làn da bị nhạy cảm hơn khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời

Trong cần tây có chứa hóa chất gây phản ứng với ánh nắng mặt trời. Tiêu thụ nhiều cần tây có thể khiến làn da tăng độ nhạy cảm với tia cực tím. Tăng nguy cơ viêm da và khiến da dễ bị cháy nắng.

5. Nguy cơ gây bệnh bướu cổ

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, thường xuyên tiêu thụ với số lượng cần tây được nấu chín sẽ dẫn đến bệnh bướu cổ. Nguyên nhân bởi chất goitrogen trong cần tây làm tăng nguy cơ thiếu hụt i-ốt và gây bướu cổ.

6. Nguy cơ gây sảy thai cao

Với những chị em đang mang thai hoặc khó thụ thai, tuyệt đối cần tránh xa cần tây bởi cần tây có thể dẫn đến xuất hiện một số dấu hiệu sảy thai. Đây là loại rau kích thích tử cung co lại, gây bất lợi với cả mẹ và con.

Với những chị em đang mang thai hoặc khó thụ thai, tuyệt đối cần tránh xa cần tây

7. Người đang mắc bệnh ngoài da

Arachidonic là một chất xúc tác cho phản ứng viêm tấy trong cần tây có ảnh hưởng xấu đối với những người đang mắc bệnh ngoài da. Do đó, cần tây là không phải là loại rau phù hợp cho những người đang bị ngứa da, lở loét hoặc mắc bệnh vẩy nến.

8. Người có thể trạng yếu

Cần tây là loại rau có tính mát nên khi ăn vào có thể gây nhiều tổn thương xấu đến hệ tiêu hóa cũng như sức khỏe. Những người có thể trạng yếu với những dấu hiệu như mặt vàng, uể oải, ăn uống kém ngon miệng, đau bụng trên, chướng bụng, nôn chua, phân nát, lưỡi nhạt vị... cần tránh dùng loại rau này.

9. Phụ nữ mang thai ở thai kỳ đầu

Đối với những người đang mang thai, cần tây hoàn toàn không phải là loại rau tốt và phù hợp. Lý do bởi vì nó có thể gây kích thích tử cung co lại, từ đó gây bất lợi cho việc sinh nở về sau. Cần tuyệt đối tránh xa loại rau này với những người khó thụ thai hoặc thai phụ xuất hiện một số triệu chứng sảy thai.

Cần tây có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, trong đó có chất xơ, các vitamin A, B, C và khoáng chất vi lượng

6. Cách làm nước ép cần tây giảm đơn giản tại nhà

Cách làm nước ép cần tây giảm cân là chủ đề được nhiều phụ nữ đang theo đuổi phương pháp giảm cân nhanh quan tâm. Theo các chuyên gia, đây là loại nguyên liệu giúp làm đẹp da và giúp giữ dáng hiệu quả. Cần tây có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, trong đó có chất xơ, các vitamin A, B, C và khoáng chất vi lượng.

+ Nước ép cần tây với dứa

Nếu muốn sở hữu một làn da trắng mịn cùng vóc dáng thon gọn thì đây chính là công thức hiệu quả ngoài mong đợi mà bạn nên lựa chọn.

* Chuẩn bị nguyên liệu:

- 5 nhánh cần tây

- 1/2 quả dứa

- 1 muỗng cà phê mật ong

- Dụng cụ hỗ trợ: Máy ép trái cây, muỗng, ly,...

Cần tây kết hợp với dứa là công thức hiệu quả ngoài mong đợi mà bạn nên lựa chọn

* Cách thực hiện:

- Đem rửa sạch cần tây, cắt bỏ lá lấy cọng và cắt thành khúc nhỏ.

- Dứa cũng đem rửa sạch, gọt bỏ mắt và cắt thành miếng nhỏ.

- Cho 2 nguyên liệu trên vào máy xay rồi ép lấy nước, bỏ bã.

- Cuối cùng đổ thành phẩm ra ly, thêm một chút mật ong vào và thưởng thức.

Nước ép cần tây với dứa

+ Nước ép cần tây với táo

Sự kết hợp giữa cần tây và táo xanh sẽ tạo nên một loại nước uống có hương vị thơm ngon, phảng phất mùi của cần tây và khi uống sẽ mang lại vị chua ngọt nhẹ của táo.

* Chuẩn bị nguyên liệu:

- 6 nhánh cần tây

- 3 quả táo xanh

- 1/2 quả dứa

- 1 củ gừng

- 1 muỗng Mật ong

- Dụng cụ hỗ trợ: máy ép trái cây, ly, muỗng...

* Cách thực hiện:

- Cần tây mang đi rửa sạch, dùng dao cắt thành từng khúc nhỏ.

- Dứa đem rửa sạch, cắt làm đôi.

- Táo đem rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ.

- Mang gừng đi cạo sạch vỏ, rửa sạch và cắt nhỏ.

- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 - 10 phút rồi lấy ra.

- Tiếp đến bỏ cần tây, dứa, táo xanh và gừng vào máy rồi ép lấy nước.

- Cuối cùng, đ nước ép ra ly, thêm một chút mật ong vào, khuấy đều và thưởng thức.

Nước uống có hương vị thơm ngon, phảng phất mùi của cần tây và khi uống sẽ mang lại vị chua ngọt nhẹ của táo

+ Nước ép cần tây và dưa chuột

Nước ép cần tây dưa chuột có cách thực hiện rất đơn giản, dễ làm nhưng lại đem đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Hãy cùng tham khảo công thức làm ngay sau đây.

* Chuẩn bị nguyên liệu:

- 5 nhánh cần tây

- 1 quả dưa chuột

- 1 muỗng mật ong

- 100ml nước lọc

- Dụng cụ hỗ trợ: máy xay sinh tố, ly, rây lọc, muỗng,...

* Cách thực hiện:

- Đem rửa sạch cần tây, cắt bỏ lá, phần cọng thái thành khúc nhỏ.

- Rửa sạch dưa chuột, thái miếng nhỏ.

Thái dưa chuột thành miếng nhỏ

- Cho 2 nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố cùng một chút nước vào xay nhuyễn.

- Dùng rây lọc lọc sạch bã, đổ nước ép ra ly, thêm một chút mật ong và thưởng thức.

Nước ép cần tây dưa chuột có cách thực hiện rất đơn giản, dễ làm

7. Làm sao để uống nước ép cần tây đúng cách?

+ Thời điểm tốt nhất uống nước ép cần tây

Tốt nhất bạn nên uống loại nước ép này vào buổi sáng, ngay khi vừa ngủ dậy và chưa ăn bất cứ thứ gì. Nếu sợ lạnh bụng, chúng ta có thể uống trước một cốc nước chanh ấm, đợi tầm 15 phút thì tiếp tục uống nước cần tây.

Không nên dùng nước ép cần tây để thay thế bữa ăn sáng. Bạn vẫn nên ăn sáng sau khi đã uống nước ép cần tây, nhưng thời gian cách nhau ít nhất là 30 phút, điều này sẽ giúp các chất dinh dưỡng trong nước ép cần tây thẩm thấu tốt nhất vào cơ thể.

Nên uống loại nước ép cần tây vào buổi sáng, ngay khi vừa ngủ dậy và chưa ăn bất cứ thứ gì

Những ai không có nhiều thời gian cho bữa sáng có thể ăn nhẹ rồi uống cần tây khoảng 1 giờ sau đó. Nếu đã ăn sáng no thì nên đợi sau 2 giờ. Ngoài bữa sáng, chúng ta có thể thưởng thức 1 ly nước ép cần tây vào cuối buổi chiều hoặc trước bữa ăn tối.

+ Lượng nước ép cần tây khuyến nghị nên dùng mỗi ngày

Tốt nhất chỉ nên nạp vào cơ thể tối đa 500ml nước ép cần tây mỗi ngày, chia làm 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều, hoặc buổi tối trước khi ăn cơm.

Nạp vào cơ thể tối đa 500ml nước ép cần tây mỗi ngày

Lượng nước ép cần tây cần uống 1 ngày với những người trị bệnh mãn tính có thể tăng lên 700ml. Khi đó tác dụng của loại nước uống này sẽ phát huy một cách tốt nhất.

Liệu trình uống nước ép cần tây tốt nhất chỉ nên diễn ra trong 14 ngày hoặc có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng.

+ Uống nước ép cần tây bao lâu thì có tác dụng?

Dựa vào cơ địa, tình trạng sức khỏe của mỗi người mà chúng ta có thể biết được trong bao lâu thì nước ép cần tây pháp huy tác dụng. Những n có thể trạng sức khỏe tốt, khả năng hấp thu dinh dưỡng cao thì tác dụng của cần tây sẽ phát huy nhanh hơn so với người gặp tình trạng bệnh lý, hệ tiêu hóa kém, lượng độc tố trong cơ thể tích tụ nhiều,…

Ngoài ra, việc uống nước ép cần tây đúng cách về liều lượng, thời điểm và liệu trình sẽ phát huy hiệu quả nhanh chóng, tối đa. Nếu uống nước cần tây đều đặn mỗi ngày thì thông thường với liều được chỉ định như trên thì chỉ sau khoảng 1 tuần sẽ thấy được hiệu quả tích cực.

+ Không nên thêm đá vào sinh tố cần tây

Uống nước ép cần tây đúng cách là không nên cho thêm đá vào. Nếu có sở thích uống lạnh, chúng ta nên cho sinh tố cần tây vào tủ lạnh, sau đó lấy ra uống.

Uống nước ép cần tây đúng cách là không nên cho thêm đá vào

Không chỉ nước cần tây mà với các loại nước ép rau củ, hoa quả tươi nói chung thì các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên rằng không nên cho đá vào để uống, mà hãy uống chúng nguyên chất nhất. Cách này vừa giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, vừa giúp vị giác cảm nhận được hương vị nguyên chất của sản phẩm thiên nhiên.

+ Dùng nước ép, bột sinh tố cần tây thay vì ăn sống

Nếu sử dụng rau cần tây sống chúng sẽ rất khó ăn, chưa kể với những người không hợp với mùi cần tây thì việc này là rất khó thực hiện.

Bên cạnh đó, với lượng trung bình 300-500g rau cần tây tươi để ăn một lúc mỗi sáng thì rất mất thời gian lại mau ngán. Trong khi đó, việc uống một cốc nước ép hay cốc sinh tố bột cần tây sẽ giúp người dùng không ngán, uống được nhiều cần tây hơn.

Dùng nước ép, bột sinh tố cần tây thay vì ăn sống

Điều quan trọng là ở khi cần tây ở dạng sinh tố, nước ép thì nó sẽ dễ hấp thụ vào cơ thể và cho hiệu quả tốt hơn, giảm áp lực làm việc cho dạ dày hơn. Các vitamins, khoáng chất từ đó cũng được hấp thụ nhanh chóng, các dược tính của sản phẩm được phát huy tối đa.

+ Phụ nữ mang thai và cho con bú có nên dùng nước ép cần tây?

Nước ép cần tây hay bột sinh tố cần tây có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Trong loại rau này có chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu, tốt cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, với phụ nữ mang thai, tốt nhất chị em nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để uống nước ép cần tây đúng cách và tốt cho thai nhi nhất.

Với các mẹ bỉm sữa đang cho con bú, uống nước cần tây đúng cách sẽ giúp làm sạch và giải độc sữa để em bé bú được sữa mẹ tinh khiết nhất có thể.

+ Trẻ em có nên uống nước ép cần tây không?

Các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể cho con em của mình sử dụng nước ép rau cần tây nguyên chất hoặc bột sinh tố cần tây. Cách dùng tốt nhất là pha chung với đường, sữa đặc, sữa chua hay nước dừa. Nhưng lưu ý độ tuổi tốt nhất của bé từ 6 tháng tuổi trở lên.

Bên cạnh đó, chị em ũng cần đảm bảo nguồn nguyên liệu rau cần tây nạp vào cơ thể phải sạch, an toàn, nếu là bột cần tây thì cần đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, từ thương hiệu, nhà bán hàng uy tín.

Về liệu trình, thời gian để chúng ta uống nước ép cần tây tốt nhất là liên tục trong vòng 14 ngày, lúc này nước ép sẽ phát huy được tối đa tác dụng. Uống nước ép cần tây giúp sức khỏe, làn da được cải thiện rõ rệt, đặc biệt nếu bạn uống nước ép cần giảm cân đúng cách thì cân nặng sẽ cải thiện đáng kể.

Hy vọng bài viết trên đã giúp độc giả biết được cách làm nước ép cần tây đơn giản, thơm ngon ngay tại nhà để có được vóc dáng lý tưởng cùng sức khỏe tốt nhất.