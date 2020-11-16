Tìm hiểu cây rau cần tây chữa bệnh gì?

Đời sống 16/11/2020 14:13

Cần tây là loại thực phẩm khá quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Vậy cây rau cần tây chữa được những bệnh gì mà được nhiều người ưa chuộng đến thế?

Rau cần tây chữa bệnh gì là vấn đề được nhiều người quan tâm. Loại rau này rất giàu chất xơ và các thành phần dinh dưỡng. Ngoài ra, chúng còn có thể chữa được nhiều loại bệnh của con người. Hãy cùng tìm hiểu qua đó là những bệnh gì qua bài viết dưới đây!

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Rau cần tây

1. Thông tin dinh dưỡng của rau cần tây

+ Rau cần tây là gì?

Cần tây là loài cây có thân mọc thẳng, dài tới 1,5m và có nhiều rãnh chạy dọc trên thân. Lá của chúng có hình mắt chim thuôn dài. Hoa có màu xanh nhạt hoặc trắng, mọc thành từng tán. Cây có quả hình trứng, có nhiều vạch lồi trên thân.

Người ta đã biết dùng cần tây để làm món rau trong bữa ăn hàng ngày từ rất lâu. Củ, quả, rễ của loại thực vật này thường được sử dụng để làm gia vị. Ngoài ra, nhiều bộ phận khác của chúng cũng được dùng để làm thuốc trị nhiều loại bệnh.

+ Phân bố

Rau cần tây có xuất xứ từ ven biển Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Nhiều nước châu Âu đã trồng cần tây từ lâu đời để ăn và chữa nhiều bệnh.

Ở nước ta, cần tây thường được trồng nhiều tại Bình Định, Quảng Ngãi,… Đặc biệt, chúng thường được trồng ở những vùng khu vực có nhiều đầm, ruộng, ao hồ,...

+ Thu hái

Cần tây có thể được trồng và thu hoạch suốt 4 mùa. Sau khi thu hái, chúng sẽ được sơ chế sạch sẽ và bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ẩm mốc. Nhiệt độ tốt nhất để bảo quản cần tây lâu hỏng là từ 7 -12 độ C.

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Cần tây là loại thực phẩm khá quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình

+ Thành phần hóa học

Trong rau cần tây có đến hơn 90% thành phần là nước. Đồng thời chúng còn chứa một vài loại vi chất có lợi khác như: hợp chất Nitơ, chất béo, Cu, vitamin A, B, C cùng các chất khoáng thiết yếu như Mg, Fe, K, Ca, Cu,...

Thành phần dinh dưỡng có trong rau cần tây

Cần tây cung cấp rất đa dạng các dưỡng chất bổ sung nên  còn có một tên gọi khác là celery, theo nghĩa Latin là “tác động nhanh”.

Người ta đã xác định trong 100g lá cần tây có chứa 6,2 calo

3,5g Carbohydrate

0,7g  Protein

0,2g Chất béo

1,6g Chất xơ 

29,6 mcg Vitamin K 

36,5 mcg Axit folic 

263 mcg  Kali

3,1 mg  Vitamin C

0,1 mg Mangan

0,1mg Vitamin B6

40,4mg Canxi 

0,1 mg Riboflavin 

11,1 mg Magie 

Có thể thấy trong cần tây có chứa lượng vitamin phong phú giúp tăng cường sự chuyển hóa dinh dưỡng trong cơ thể. Hàm lượng chất xơ có đến 1,6 gram là nguồn bổ sung tốt cho cơ thể con người, giúp thúc đẩy mạnh mẽ và hỗ trợ đắc lực cho quá trình tiêu hóa.

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Cần tây cung cấp rất đa dạng các dưỡng chất bổ sung

Trong quả chứa tinh dầu có mùi thơm: limonene và các chất chuyển hóa của salvianolic acid. Bên cạnh đó, trong rau cần tây còn chứa hàm lượng cao chất kích thích tố và tinh dầu nên có mùi thơm đặc trưng và mạnh mẽ. Dùng hạt rau cần tây là cách giúp chống đầy hơi, sình bụng, làm tăng lượng nước tiểu, kích thích sự bài tiết. Đặc biệt, tác dụng của cần tây là có thể làm gia tăng sự ham muốn tình dục.

Không chỉ được dùng làm nguyên liệu chế biến món ăn, cần tây là một trong các loại rau sử dụng ăn hằng ngày chứa rất giàu dược tính tương tự như thuốc chữa bệnh. Trong cần tây có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt, giúp phòng chống một số bệnh nguy hiểm, trong đó đáng lưu tâm là chứng cao huyết áp. 

2. Ăn cần tây có tác dụng gì cho sức khỏe

+ Ngăn chặn gia tăng mỡ trong máu

Khi được hỏi rau cần tây trị bệnh gì thì câu trả lời hàng đầu là làm sạch mỡ máu. Trong loại rau này có chứa nhiều vitamin nhóm B cùng các khoáng chất có lợi cho cơ thể nên khi kết hợp với táo tạo thành nước ép sẽ giúp bạn giảm được lượng mỡ thừa trong máu hiệu quả.

Ngoài ra, lượng sắt và magnesium trong rau cần tây cũng có tác dụng tốt cho máu và hữu ích cho các bệnh nhân bị ung thư hạch.

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Rau cần tây giúp làm sạch mỡ máu

+ Hỗ trợ ngăn chặn các bệnh về răng miệng

Nhờ chứa nhiều các hoạt chất như butyl phthalide selinene và tinh dầu thực vật nên ăn rau cần tây thường xuyên có tác dụng kích thích hệ thần kinh, cải thiện sức khỏe răng miệng. Từ đó, chúng giúp ngăn ngừa các triệu chứng như loét miệng, khàn tiếng, viêm họng rất hiệu quả.

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Ăn rau cần tây thường xuyên có tác dụng kích thích hệ thần kinh, cải thiện sức khỏe răng miệng

+ Hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Đối với những người bị chứng cao huyết áp thì việc bổ sung nước ép cần tây đều đặn mỗi ngày sẽ có công dụng hỗ trợ đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

+ Cung cấp dưỡng chất giúp hệ xương chắc khỏe

Nhờ chứa một lượng lớn các khoáng chất như canxi, magie, photpho và vitamin K, do đó rau cần tây có tác dụng giúp xương và răng chắc khỏe. Ngoài ra, chúng còn giúp kháng viêm, giảm đau quanh các khớp xương nhờ hoạt chất polyacetylene dồi dào trong loại thực phẩm này.

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Bổ sung nước ép cần tây đều đặn mỗi ngày giúp đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

+ Tác dụng dưỡng ẩm cho da

Trong cần tây có trên 90% là nước, vì thế nên uống nước ép cần tây sẽ giúp bạn bổ sung lượng nước cần thiết và giữ ẩm cho làn da hiệu quả. Nếu bạn đang sở hữu một làn da khô sạm thì hãy nhanh chóng bổ sung loại nước ép này vào cơ thể để giúp da mềm mịn và trắng sáng hơn.

+ Ngăn ngừa các tổn thương da

Nhờ thành phần chính là nước và giàu các chất chống oxy hóa mà nước ép từ cần tây có tác dụng thanh lọc cơ thể, làm sạch da tuyệt vời. Đồng thời, các dưỡng chất này cũng giúp đẩy lùi các gốc tự do gây hại làm tổn thương da.

+ Giúp ngăn ngừa nếp nhăn

Trong rau cần tây có chứa rất nhiều các dưỡng chất như vitamin A, B, C, K, niacin, folate,… Các thành phần này không chỉ giúp chữa lành tổn thương trên làn da, mà chúng còn hỗ trợ thúc đẩy sự sản sinh collagen – một loại protein rất quan trọng trong việc nâng đỡ cấu trúc làn da, giúp giữ da luôn săn chắc và đàn hồi tốt hơn.

+ Làm sáng da

Các khoáng chất có lợi như kali, canxi, selen và magie,... trong rau cần tây sẽ giúp kích thích làm tăng độ sáng cho làn da, từ đó cải thiện vùng da bị xỉn màu hiệu quả.

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Các khoáng chất có lợi trong rau cần tây sẽ giúp kích thích làm tăng độ sáng cho làn da

Ngoài ra, chính lượng vitamin K cũng như những chất chống oxy hóa dồi dào trong cần tây sẽ hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, duy trì sự tươi trẻ hồng hào cho da.

+ Tác dụng lợi tiểu

Hiện tượng khó tiểu, tiểu són là nỗi ám ảnh thường gặp của nhiều người. Để cải thiện tình trạng trên, người ta đã nghiên cứu và sử dụng cây rau cần tây.

Nhờ chúng chứa nhiều Kali, Natri nên có tác dụng giúp điều tiết lượng nước thải ra ngoài cơ thể, từ đó giúp loại bỏ cặn ở đường tiết niệu. Do đó, tình trạng khó tiểu, tiểu són sẽ được cải thiện, việc đi tiểu cũng diễn ra thông suốt, thuận lợi hơn.

+ Thanh lọc cơ thể

Muốn cơ thể được khỏe mạnh, tránh cơ thể tích tụ các độc tố gây hại, tái tạo tế bào nhanh chóng để phòng tránh bệnh tật thì không thể bỏ qua việc thải độc, thanh lọc cơ thể thường xuyên. Chất alkalizing có mặt trong rau cần tây sẽ giúp hỗ trợ đào thải chất độc của cơ thể ra ngoài cực kỳ hiệu quả.

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Chất alkalizing có mặt trong rau cần tây sẽ giúp hỗ trợ đào thải chất độc của cơ thể ra ngoài cực kỳ hiệu quả

Đặc biệt, nếu bạn là người thường xuyên sử dụng các chất kích thích như bia, rượu, hoặc thuốc kháng sinh thì không nên bỏ qua loại thực phẩm quý giá này.  Ăn hoặc uống nước ép cần tây đều đặn sẽ giúp cơ thể bạn được thải độc, giảm bớt nguy cơ mắc nhiều loại bệnh.

+ Hỗ trợ trị bệnh về mắt

Ngoài việc sử dụng làm rau ăn hàng ngày, cần tây còn được chưng cất thành tinh dầu dùng để nhỏ mắt, chúng có tác dụng hỗ trợ trị nhiều bệnh ở mắt. Đồng thời giúp hạn chế mắc phải tình trạng thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, bảo vệ đôi mắt sáng và khỏe mạnh hơn.

+ Hỗ trợ giảm cân

Sử dụng nước ép cần tây là một phương pháp giảm cân an toàn, lành tính đang được nhiều chị em áp dụng hằng ngày. Đặc biệt, chính nhờ lượng chất xơ cao, ít calo mà loại thực phẩm này sẽ hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn diễn ra nhanh chóng hơn.

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Sử dụng nước ép cần tây là một phương pháp giảm cân an toàn, lành tính

+ Phòng chống các bệnh hô hấp

Các bệnh lý về đường hô hấp đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng hạt của cây cần tây có khả năng giúp điều hòa nhịp thở đối với những bệnh nhân bị lao, viêm phổi, hen suyễn,.. Từ đó, chúng giúp cải thiện tình trạng bệnh đáng kể.

+ Cải thiện chức năng gan

Nhiều người thắc mắc rằng rau cần tây có nóng không. Câu trả lời là chúng không gây nóng mà còn hỗ trợ làm mát cơ thể, đặc biệt là giúp thải độc gan hiệu quả. Sử dụng loại thực phẩm này thường xuyên sẽ giúp bảo vệ lá gan của bạn tốt hơn.

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Sử dụng rau cần tây thường xuyên sẽ giúp bảo vệ lá gan của bạn tốt hơn

+ Điều hòa giấc ngủ

Với những người thường xuyên khó ngủ, ngủ không sâu giấc thì có thể dùng cần tây để cải thiện giấc ngủ. Do loại rau này có khả năng ổn định huyết áp, giúp cơ thể được thải độc nên bạn sẽ dễ ngủ, ngủ ngon hơn. Đồng thời lượng cấp chất xơ được cung cấp còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, từ đó giúp tối ưu giấc ngủ sinh lý hơn.

3. Vài lưu ý khi sử dụng rau cần tây

+ Do trong rau cần tây có chứa hoạt chất làm hạ huyết áp nên những người mắc chứng huyết áp thấp khi sử dụng quá nhiều có thể bị hoa mắt, choáng váng hoặc ngất.

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Người mắc chứng huyết áp thấp khi sử dụng quá nhiều rau cần tây có thể bị hoa mắt, choáng váng hoặc ngất

+ Ngoài ra, khi bảo quản cần tây bạn cũng phải chú ý để chúng ở nơi thoáng mát. Tuy nhiên, không nên cất trong tủ lạnh quá 2 tuần, vì hàm lượng furanocoumarin – một chất gây ung thư ở người có thể tăng lên ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

+ Cần tây có vị ngọt, tính mát, hơi đắng và xung khắc với dưa chuột. Do đó, bạn không nên ăn 2 loại thực phẩm này cùng thời điểm để tránh gây đau bụng, nôn mửa. 

+ Không sử dụng cần tây chung với các loại hải sản có tính hàn như hàu, sò lông. Vì cần tây có tính mát nên nếu kết hợp chúng cùng với các loại thực phẩm trên có thể làm cơ thể bị lạnh, dễ nhiễm bệnh hơn.

 Hy vọng bài viết trên đã giúp biết được cây rau cần tây chữa bệnh gì cũng như những lưu ý khi sử dụng loại thực phẩm này. Cần tây dễ tìm, có thể chế biến thành nhiều món dễ ăn nên bạn có thể cân nhắc bổ sung chúng thường xuyên vào thực đơn của gia đình.

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