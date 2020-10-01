Cây rau mương còn có tên gọi khác là rau mương đất. Loại thảo dược này mọc nhiều ở những vùng đất ẩm, xuất hiện chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, Đồng bằng sông Cửu Long của đất nước ta. Lúc trước cây mọc hoang dại ở đồng ruộng. Nhưng do việc sử dụng thuốc diệt cỏ, không có kế hoạch bảo vệ nên ngày càng ít nhìn thấy loại thảo dược này.

Là dược liệu tốt cho sức khỏe của con người, nên cây rau mương được các thầy thuốc Đông y sử dụng nhiều trong việc phòng bệnh và chữa bệnh. Tuy nhiên, do vấn đề khai thác không có kế hoạch, khai thác trái phép, khiến loại cây này dần dần trở nên quý hiếm. Ít được tìm thấy trong môi trường tự nhiên mà chủ yếu tìm thấy trong môi trường nuôi trồng. Vì lẽ đó, cây rau mương trị bệnh gì ít được nhiều người biết đến.

Thông thường, rau mương đất sẽ được thu hái vào mùa hè để đạt được chất lượng tốt nhất. Trong quá trình làm thuốc, các thầy thuốc còn khám phá ra loại dược liệu này cũng là một thực phẩm rất tốt, có thể chế biến thành món canh và ăn được. Vì vậy, không chỉ là một cây thuốc mà rau mương đất còn được một số người dân biết đến như một loại thực phẩm. Rau mương có tính mát, vị của cây ngọt nhẹ. Do đó, vào mùa hè, người ta thường hái rau mương đất về để nấu canh, ăn vô cùng thanh mát.

Tuy nhiên, từ xưa nhiều thầy thuốc Đông y đã khám phá ra các tác dụng tuyệt vời của cây rau mương. Vì thế chúng được mang về nhà trồng để làm thuốc điều trị một số bệnh. Là dược liệu giúp điều chế thuốc cho y học. Tất cả các bộ phận của cây đều có thể sử dụng để điều chế thuốc. Từ thân, lá, đến hoa, quả đều được thu hái, đem rửa sạch sau đó cắt nhỏ thành từng khúc và phơi khô, bảo quản để dùng dần. Bảo quản ở nơi khô mát, không để ánh nắng chiếu trực tiếp sẽ làm cây mất dần tác dụng.

Cũng nhờ vào tính mát, thanh ngọt nên món canh từ cây rau mương trở thành bài thuốc quý giá. Hỗ trợ điều trị một số bệnh lý như đau khớp, viêm họng. Đồng thời, còn giúp điều trị viêm amidan, ho gà, mụn, đau nhức răng, tiểu đường. Cũng như nhanh chóng làm giảm tình trạng viêm ruột và điều trị tiêu diệt vi khuẩn H.Pylori gây nên bệnh dạ dày. Tại Việt Nam, số lượng người mắc các bệnh liên quan đến dạ dày khá lớn. Sử dụng bài thuốc từ cây rau mương vừa đơn giản, tiết kiệm lại đem lại hiệu quả tích cực trong quá trình điều trị những căn bệnh này.

Các công dụng của cây rau mương

Dưới đây là một số tác dụng của cây rau mương:

Cây rau mương chữa dạ dày

Hiện tại vẫn chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu và chỉ ra tác dụng trị dạ dày của cây rau mương. Tuy nhiên, nhiều người đã áp dụng từ bài thuốc cây rau mương và đã thành công.

Vì vậy, bài thuốc cây rau mương chữa trào ngược dạ dày vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Theo đó, người ta sẽ sử dụng 50 – 60gr cây rau mương khô đã được rửa sạch, cắt khúc, phơi khô. Nếu dùng rau mương tươi thì sử dụng nhiều hơn khoảng 100g. Sau đó dùng khoảng 1,5 lít nước để sắc thành thuốc uống. Đun sôi cho đến khi nước cạn còn khoảng 800ml nước thì bắc ra để nguội. Chia làm 3 lần và uống đều đặn trong ngày trước mỗi bữa ăn khoảng 15 – 20 phút. Cứ uống đều đặn, trong khoảng một thời ngắn, bệnh dạ dày sẽ thuyên giảm nhanh chóng.

Rau mương chữa đau dạ dày do chủng vi khuẩn HP gây ra rất hiệu quả

Đây cũng là bài thuốc dân gian để cải thiện tình trạng đau dạ dày do vi khuẩn Hp gây ra rất hiệu quả. Chính vì vậy, cây rau mương trị HP là phương pháp quen thuộc được nhiều người bệnh lựa chọn. Loại thảo dược này được xem là khắc tinh của vi khuẩn HP, nhanh chóng cải thiện hiện tượng tiêu chảy, viêm nhiễm, sình bụng, nâng cao chức năng làm việc cho hệ tiêu hoá.

Cây rau mương trị đau khớp

Hiện nay, không chỉ người già mà ngay cả những người trẻ cũng bị đau khớp. Nguyên nhân là do ngồi nhiều, ít vận động khiến cho các đốt sống bị thoái hóa. Biến dạng đi hoặc làm lệch khỏi vị trí bình thường.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống không khoa học cũng góp phần vào việc gia tăng bệnh viêm khớp và làm tăng nguy cơ viêm khớp. Đặc biệt, các thực phẩm có nguồn gốc động vật và khẩu phần ăn nhiều đường tinh luyện có thể khiến triệu chứng viêm khớp trầm trọng hơn.

Để làm giảm đau, tránh được các biến chứng nguy hiểm do bệnh khớp gây ra, bạn hãy áp dụng bài thuốc từ cây rau mương. Theo nghiên cứu từ y học cổ truyền, loại cây này có tác dụng chính là thanh nhiệt, tiêu thũng, tiêu sưng, trừ thấp. Vì vậy được sử dụng chính trong các bài thuốc chữa đau nhức xương khớp.

Sau khi thu hái cây rau mương, bạn hãy rửa sạch, sau đó thái nhỏ và mang đi giã nhuyễn, rồi đổ bia vào. Tiếp theo lọc lấy phần nước và uống. Nước này cũng rất dễ uống. Bạn hãy uống đều đặn mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt.

Cây rau mương chữa viêm họng, amidan

Các bệnh lý Tai Mũi Họng nói chung và đặc biệt là viêm amidan, viêm họng là bệnh lý thường gặp nhất là vào thời điểm giao mùa, thời tiết thất thường. Ngoài ra, viêm họng, viêm amidan còn gây ra do ô nhiễm môi trường, khí bụi, điều kiện sinh hoạt kém…

Rau mương có tác dụng giảm đau khi bị viêm họng, viêm amidan

Viêm họng, viêm amidan khiến cho người bệnh khó chịu, mệt mỏi và gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống. Lúc này, bạn có thể sử dụng một nắm lá cây rau mương đem rửa sạch và nhai nuốt chung với ít muối. Bạn cần phải rửa rau sạch sẽ, tránh để vi khuẩn xâm nhập vào dạ dày khiến cho bệnh nặng hơn. Mỗi ngày bạn hãy thực hiện đều đặn, nhai một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Kiên trì thực hiện cho đến khi triệu chứng bệnh thuyên giảm thì dừng.

Mặc dù sử dụng cây rau mương là phương pháp khá hiệu quả để điều trị đau khớp, dạ dày, viêm họng... Tuy nhiên người bệnh vẫn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia về liều lượng và cách dùng. Tuyệt đối không tự ý sử dụng để tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

Bên cạnh việc sử dụng bài thuốc cây rau mương, người bệnh cũng nên kết hợp với một chế độ ăn uống khoa học. Luôn luôn ăn đúng bữa, tránh ăn quá no hoặc quá đói. Tích cực ăn nhiều rau xanh và các thực phẩm dễ tiêu hoá để dễ nuốt khi bị viêm họng cũng như giảm các triệu chứng về bệnh dạ dày. Đồng thời, tránh sử dụng thường xuyên các thực phẩm cay nóng và có tính kích thích, khiến bệnh tình trở nên.

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Cây rau mương có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người

Ngoài ra, bạn cũng hãy hạn chế thức khuya, tăng cường tập luyện thể dục thể thao. Khi vận động sẽ giúp máu lưu thông trong cơ thể tốt hơn. Điều này giúp hệ tiêu hoá cũng sẽ hoạt động tốt hơn, giảm được các tác động tiêu cực do bệnh dạ dày. Cũng như hỗ trợ việc điều trị đau khớp, viêm họng, viêm amidan nhanh khỏi.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được cây rau mương trị bệnh gì? Để từ đây có thể tận dụng được tối đa lợi ích từ loại thảo dược này mang lại. Tuy nhiên, bạn cũng cần sáng suốt trong khi sử dụng loại cây này để điều trị bệnh. Luôn nhớ kỹ cần thăm khám tại cơ sở y tế và nhờ tư vấn sử dụng khi có ý định dùng rau mương chữa bệnh.