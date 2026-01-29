Diễn viên Vương Tổ Hiền 'gây sốt' khắp cõi mạng ở tuổi 58 tuổi

Trạng thái thoải mái tự nhiên, làn da mịn màng, mái tóc dày dặn khiến cư dân mạng không khỏi cảm thán: “Con dao thời gian đối với nữ thần là để dưỡng nhan”; “Mái tóc này, tôi 20 tuổi còn phải ghen tị”; “Poster dán kín cả tuổi trẻ, giờ nhìn lại tim vẫn lỡ một nhịp”...

Nữ thần màn bạc một thời, diễn viên Vương Tổ Hiền, bất ngờ gia nhập nền tảng video ngắn trong nước. Trong video Vương Tổ Hiền 58 tuổi mặc áo bông hoa giản dị, dịu dàng chào khán giả trước ống kính: “Chào mọi người nha, tôi vào chào mọi người một chút, hy vọng mỗi ai lướt thấy tôi đều vui vẻ, an yên”.

Việc Vương Tổ Hiền lập tài khoản mạng xã hội đã đánh thức ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X, khiến các vai diễn kinh điển như “Nhiếp Tiểu Thiện” (phim Thiện nữ u hồn), “Bạch Tố Trinh” (phim Thanh xà) của cô tràn ngập phần bình luận.

Đặc biệt, câu nói của Vương Tổ Hiền nhấn mạnh: “Tôi hy vọng dù bao nhiêu tuổi đi nữa, vẫn luôn có thể sống theo lòng mình” được khen là một “tuyên ngôn sống” đúng đắn.

Bên cạnh đó, cư dân mạng đã khơi lại một câu chuyện ấm áp liên quan đến Vương Tổ Hiền. Nhiều người đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc), đặc biệt là người dân thôn Thạch Cương, huyện Thư Thành, đã đồng loạt đăng ảnh biển “đường Tổ Hiền” trong phần bình luận, nhắn gửi nữ thần: “Thường xuyên về nhà thăm nhé”.

Năm 1993, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Vương Tổ Hiền đã luôn hướng về quê hương. Trong một lần theo ông nội về quê, thấy con đường đất lầy lội ở quê nhà gây nhiều bất tiện cho việc đi lại của bà con, Vương Tổ Hiền đã quyên góp hàng trăm nghìn HKD giúp thôn Thạch Cương xây dựng một con đường nhựa dài 1,75km.

Để ghi nhớ và tri ân tấm lòng ấy, người dân đặt tên con đường là “đường Tổ Hiền”. Đây không chỉ là con đường nhựa cấp thôn đầu tiên của huyện Thư Thành, mà còn trở thành sợi dây gắn kết chân thực và sâu nặng nhất giữa một ngôi sao lớn và mảnh đất quê hương.

Theo truyền thông, việc cư dân mạng đăng ảnh, gọi tên cô, chẳng khác nào một cuộc “hội ngộ hai chiều” đầy ấm áp kéo dài suốt 30 năm.

Ngày 29.1, bí thư chi bộ thôn Thạch Cương chia sẻ với truyền thông, cho đến hôm nay, đường Tổ Hiền vẫn là trục đường chính duy nhất của thôn. Những năm gần đây, nhờ mạng xã hội phát triển, ngày càng có nhiều người biết đến con đường này và đến “check-in”.

Hiện nay, người thân của Vương Tổ Hiền vẫn có người sinh sống tại địa phương Thư Thành, mỗi dịp Tết đều về làng tế tổ.