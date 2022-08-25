Các mẹo sử dụng nồi chiên không dầu đúng chuẩn đảm bảo nồi sài bền bỉ, mới cóng như chưa từng sử dụng

Nồi chiên không dầu đã trở thành người bạn đồng hành trong chuyện bếp núc của chị em nội trợ hiện nay. Bởi sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian tối đa, nhưng để sử dụng nồi lâu hư và đảm bảo an toàn thì chị em nên tham khảo các mẹo nhỏ sau đây.

1. Vệ sinh và bảo quản đúng cách sau khi sử dụng

Vệ sinh nồi chiên đúng cách là 1 trong những việc đơn giản giúp bảo vệ cũng như tăng tuổi thọ sử dụng của sản phẩm. Sau khi hoàn tất nấu nướng thì bạn nên đợi khoảng 20-30 phút cho nồi bớt nóng mới tiến hành vệ sinh. Để vệ sinh nhanh chóng hiệu quả nên chuẩn bị 1 số vật dụng đơn giản như (khăn vải mềm, nước rửa chén, nước ấm ...). Sau đó thực hiện một số bước sau:

Bước 1: Rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Bước 2: Dùng khăn ẩm lau sạch mặt ngoài của nồi chiên.

Bước 3: Tiến hành rửa nồi khay chiên bằng nước ấm và nước rửa chén (để giúp cho việc loại bỏ các lớp thức ăn kẹt vào khay chiên dễ dàng hơn, bạn nên ngâm chúng khoảng 10-15 phút).

Bước 4: Dùng khăn sạch và nước ấm lau toàn bộ phía trong nồi, sau đó phơi toàn bộ các dụng cụ cho khô vào ráo nước.

Ảnh minh họa: Internet

2. Nên làm nóng nồi trước khi sử dụng

Cũng như các loại nồi khác, hầu hết các nhà sản xuất nồi chiên không dầu khuyên người dùng làm nóng nồi trong khoảng 3 phút trước khi điều chỉnh đến nhiệt độ mong muốn và đặt thức ăn vào nồi để giúp nhiệt độ chế biến được chuẩn hơn và thức ăn ngon hơn.

Ảnh minh họa: Internet

3. Không nhồi nhét thức ăn vào nồi khi quá đầy

Ảnh minh họa: Internet

Như đã giới thiệu về nguyên lý hoạt động của nồi chiên không dầu luồng khí nóng trong nồi sẽ làm chín thực phẩm, việc sử dụng lượng thực phẩm vượt quá mức quy định gây ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm như thực phẩm chín không đều gây mất thời gian của bạn.

Luộc rau sai cách làm mất chất dinh dưỡng, nhiều người ngỡ ngàng khi biết lý do này, lưu lại ngay các mẹo luộc rau đúng Rau luôn là chất xơ được các chuyên gia khuyên nạp vào bữa ăn mỗi ngày. Bởi hàm lượng dinh dưỡng mà rau mang lại không hề kém cạnh nhóm chất đạm. Tuy nhiên trong quá trình sơ chế và chế biến, không ít chị em phụ nữ đang không biết hoặc thực hiện sai cách làm thất thoát chất dinh dưỡng trong rau và còn có nguy cơ gây ngộ độc. Dưới đây là một số mẹo luộc rau đúng cách.

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