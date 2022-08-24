Luộc rau sai cách làm mất chất dinh dưỡng, nhiều người ngỡ ngàng khi biết lý do này, lưu lại ngay các mẹo luộc rau đúng

Việc này khiến món rau luộc dễ úa màu, ngả vàng, trông kém hấp dẫn. Hiện nay, rau chứa khá nhiều chất hóa học, luộc rau đậy vung sẽ khiến các chất này không bốc hơi bay đi được, gây hại cho sức khỏe của bạn.

2. Chỉ luộc với một lượng nước nhất định

Để có món ăn ngon hoàn hảo, sau khi cho rau vào nồi, bạn đậy vung nồi cho tới khi nước sôi mạnh trở lại thì mở vung để một phần hóa chất có thể theo hơi nước thoát ra ngoài.

Luộc rau trong nước có thể làm mất nhiều chất dinh dưỡng có trong rau củ quả. Vitamin C và B từ rau tan ra làm nước luộc có màu xanh đặc trưng. Để luộc rau giữ vitamin tối đa, cần luộc trong một lượng nước ít nhất có thể trong một khoảng thời gian ngắn. Luộc rau bao lâu thì chín còn phụ thuộc vào từng loại rau, tuy nhiên cần giảm thời gian tiếp xúc với nhiệt của rau xuống tối thiểu để đảm bảo dinh dưỡng và màu xanh tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Trên thị trường có xuất hiện những loại nồi hồng ngoại giúp luộc rau không cần nước, các bà nội trợ có thể cân nhắc để có cách chế biến phù hợp và hiệu quả nhất.

3. Sai lầm rửa rau 3 nước

Thói quen rửa rau 3 nước nhiều người cho rằng như vậy đã loại bỏ được đất cát cùng các hoá chất có thể có trong rau. Tuy nhiên, cách này chỉ có thể làm sạch đất và tạp chất bẩn mà không thể rửa trôi các hoá chất khác. Nếu không làm sạch hoàn toàn chất độc hại có thể sẽ gây ra đau bụng, rối loạn tiêu hoá, thậm chí gây ngộ độc thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong rau còn có thể chứa nhiều chất ký sinh trùng, vì vậy cần rửa sạch rau dưới vòi nước và thật kỹ, tránh nhìn rau trắng là sạch. Thay vào đó, cách rửa rau đúng là trước khi rửa nên ngâm rau trong vài phút để loại bỏ hoá chất. Có thể ngâm bằng nước vo gạo vì chúng giúp đánh bật một phần hoá chất trên bề mặt rau hoặc ngâm rau với chút muối để diệt trứng vi sinh vật bám trên rau.