Tuyệt chiêu lựa xoài ngon "bách phát bách trúng" dành cho chị em, nắm bí quyết trong tay chắc ăn chọn chuẩn không lệch một ly

Mẹo vặt trong bếp 24/08/2022 07:55

Xoài mang đến hương vị ngọt lịm và dồi dào hàm lượng vitamin. Tuy nhiên để lựa được xoài ngon là cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm, dưới đây là những mẹo được đúc kết từ những kinh nghiệm ấy.

1. Dựa theo màu sắc của xoài

Đối với giống xoài xanh thì không áp dụng được mẹo này, nên ở đây chủ yếu nói đến giống xoài vàng. Thông thường khi mua xoài, chúng ta có thể thấy một số quả xoài cùng loại có màu xanh, một số màu vàng, một số có màu xanh lẫn vàng. Điều này là do xoài là loại trái cây nhiệt đới, cần được thu hái và vận chuyển đi nơi khác khi chưa chín hoàn toàn.

 

Tuyệt chiêu lựa xoài ngon 'bách phát bách trúng' dành cho chị em, nắm bí quyết trong tay chắc ăn chọn chuẩn không lệch một ly - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả xoài có màu xanh nhiều hơn thường tương đối tươi. Quả xoài có màu vàng xỉn là đã để lâu rồi, tốt nhất không nên mua. Quả xoài chín ngon là những quả có màu vàng, da quả sáng và mịn.

2. Chọn xoài qua độ cứng

Không nên chọn xoài quá mềm hoặc quá cứng. Xoài chín tự nhiên sẽ có độ cứng nhất định, cầm chắc tay, ấn vào không bị nát.

Tuyệt chiêu lựa xoài ngon 'bách phát bách trúng' dành cho chị em, nắm bí quyết trong tay chắc ăn chọn chuẩn không lệch một ly - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xoài chín tươi sẽ có vị ngọt đậm đà, mùi thơm. Ngược lại, xoài bị ép chín là những quả có vị nhạt nhẽo, mùi hắc khó chịu. Bên cạnh đó, xoài được ngâm tẩm hóa chất thường có vỏ xanh vàng nhưng ruột vàng không ngọt.

3. Chọn xoài qua mùi thơm

Khi chọn xoài bạn có thể ngửi mùi thơm của xoài chín tươi tự nhiên và không chất bảo quản thường có mùi thơm tinh khiết, nhẹ nhàng đặc trưng của xoài vô cùng quen thuộc và hấp dẫn khiến bạn muốn ăn ngay lập tức.

Tuyệt chiêu lựa xoài ngon 'bách phát bách trúng' dành cho chị em, nắm bí quyết trong tay chắc ăn chọn chuẩn không lệch một ly - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như bạn thấy xoài chín nhưng không có mùi hoặc mùi không được tinh khiết, mà thơm hắc thì đó là mùi hóa chất thì không thơm ngon, bạn tuyệt đối không nên chọn.

Mẹo bảo quản hành lá xanh mướt, để bao lâu cũng không hư chỉ bằng các vật dụng sẵn có

Mẹo bảo quản hành lá xanh mướt, để bao lâu cũng không hư chỉ bằng các vật dụng sẵn có

Hành lá nếu không được bảo quản đúng cách sẽ cực dễ bị hư, thối hoặc ngã màu vàng trông rất mất thẩm mỹ. Sau đây là các mẹo cực đơn giản nhưng cực kỳ công hiệu cho chị em.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo hay trong bếp mẹo chọn xoài ngon kiến thức hay về thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 54 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 3 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?