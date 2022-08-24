Tuyệt chiêu lựa xoài ngon "bách phát bách trúng" dành cho chị em, nắm bí quyết trong tay chắc ăn chọn chuẩn không lệch một ly

Xoài mang đến hương vị ngọt lịm và dồi dào hàm lượng vitamin. Tuy nhiên để lựa được xoài ngon là cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm, dưới đây là những mẹo được đúc kết từ những kinh nghiệm ấy.

1. Dựa theo màu sắc của xoài

Đối với giống xoài xanh thì không áp dụng được mẹo này, nên ở đây chủ yếu nói đến giống xoài vàng. Thông thường khi mua xoài, chúng ta có thể thấy một số quả xoài cùng loại có màu xanh, một số màu vàng, một số có màu xanh lẫn vàng. Điều này là do xoài là loại trái cây nhiệt đới, cần được thu hái và vận chuyển đi nơi khác khi chưa chín hoàn toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Quả xoài có màu xanh nhiều hơn thường tương đối tươi. Quả xoài có màu vàng xỉn là đã để lâu rồi, tốt nhất không nên mua. Quả xoài chín ngon là những quả có màu vàng, da quả sáng và mịn.

2. Chọn xoài qua độ cứng

Không nên chọn xoài quá mềm hoặc quá cứng. Xoài chín tự nhiên sẽ có độ cứng nhất định, cầm chắc tay, ấn vào không bị nát.

Ảnh minh họa: Internet

Xoài chín tươi sẽ có vị ngọt đậm đà, mùi thơm. Ngược lại, xoài bị ép chín là những quả có vị nhạt nhẽo, mùi hắc khó chịu. Bên cạnh đó, xoài được ngâm tẩm hóa chất thường có vỏ xanh vàng nhưng ruột vàng không ngọt.

3. Chọn xoài qua mùi thơm

Khi chọn xoài bạn có thể ngửi mùi thơm của xoài chín tươi tự nhiên và không chất bảo quản thường có mùi thơm tinh khiết, nhẹ nhàng đặc trưng của xoài vô cùng quen thuộc và hấp dẫn khiến bạn muốn ăn ngay lập tức.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu như bạn thấy xoài chín nhưng không có mùi hoặc mùi không được tinh khiết, mà thơm hắc thì đó là mùi hóa chất thì không thơm ngon, bạn tuyệt đối không nên chọn.

Mẹo bảo quản hành lá xanh mướt, để bao lâu cũng không hư chỉ bằng các vật dụng sẵn có Hành lá nếu không được bảo quản đúng cách sẽ cực dễ bị hư, thối hoặc ngã màu vàng trông rất mất thẩm mỹ. Sau đây là các mẹo cực đơn giản nhưng cực kỳ công hiệu cho chị em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuyet-chieu-lua-xoai-ngon-bach-phat-bach-trung-danh-cho-chi-em-nam-bi-quyet-trong-tay-chac-an-chon-chuan-khong-lech-mot-ly-495012.html