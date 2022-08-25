3 điều tối quan trọng khi vệ sinh tủ lạnh mà chị em cần phải biết và các mẹo vệ sinh cực đơn giản nhưng hiệu quả

Mẹo vặt trong bếp 25/08/2022 13:59

Tủ lạnh là vật dụng mà gần như được sử dụng hằng ngày, chính vì tế việc phát sinh vi khuẩn gây bệnh hay dễ bẩn là điều không thể tránh khỏi. Các chị em nên tham khảo những mẹo và điều quan trọng nhất định phải chú ý khi vệ sinh tủ lạnh

1. Nên lau cửa tủ lạnh mỗi ngày

Đầu tiên bạn nên lau bên ngoài tủ lạnh ít nhất một lần một ngày. Bao gồm lau hết mặt ngoài cánh cửa tủ lạnh và phần tay nắm của tủ lạnh. Theo Stephen Amato, một chuyên gia về an toàn thực phẩm và là giám đốc các vấn đề quản lý toàn cầu và các chương trình đảm bảo chất lượng tại Đại học Northeastern, ông lau tủ lạnh một lần vào buổi sáng và một lần nữa vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Ông Amato sẽ xịt chất tẩy rửa có tác dụng chống vi khuẩn vào khăn giấy rồi lau toàn bộ tay nắm và cửa. Theo ông Amato điều này là thực sự cần thiết nếu bạn mở ra mở vào tủ lạnh thường xuyên trong ngày.

3 điều tối quan trọng khi vệ sinh tủ lạnh mà chị em cần phải biết và các mẹo vệ sinh cực đơn giản nhưng hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Thường xuyên khử trùng bên trong tủ lạnh

Có một sự khác biệt lớn giữa làm sạch và khử trùng. Vệ sinh tủ lạnh là giúp loại bỏ vết ố, vết bẩn cũng như bụi bặm có thể bám vào tủ lạnh nhưng sẽ không diệt được vi khuẩn, vi rút hoặc vi trùng. Do đó, việc vệ sinh tủ lạnh là chưa đủ. Bạn cần khử trùng để tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh sau khi đã làm sạch. Tủ lạnh được khử trùng có nghĩa là không có mầm bệnh sống trên bất kỳ bề mặt nào.

3 điều tối quan trọng khi vệ sinh tủ lạnh mà chị em cần phải biết và các mẹo vệ sinh cực đơn giản nhưng hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thực phẩm đã được lấy ra khỏi kệ, bạn nên làm sạch bằng chất khử trùng và một miếng vải sạch. Lúc này câu hỏi đặt ra là nên khử trùng bao nhiêu lâu một lần? Cũng theo ông Amato thì việc này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Ông gợi ý nên khử trùng toàn bộ mỗi tuần 1 lần là tốt nhất. Nếu tủ lạnh có các bộ phận có thể tháo rời thì nên tháo ra và đem rửa sạch, lau khô trước khi lắp trở lại tủ.

3. Hạn chế tối đa nguy cơ lây lan vi khuẩn trong tủ lạnh

3 điều tối quan trọng khi vệ sinh tủ lạnh mà chị em cần phải biết và các mẹo vệ sinh cực đơn giản nhưng hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tủ lạnh của bạn đã được khử trùng, điều quan trọng là phải giữ nó ngăn nắp và ngăn vi khuẩn tiềm ẩn lây lan. Bạn có thể thực hiện điều này với các "chiến thuật thông minh" sau:

- Vứt bỏ những món đã hết hạn sử dụng hoặc chất lượng không đảm bảo đã bị nấm mốc chẳng hạn.

- Đậy nắp cũng như đóng kín các lọ và túi trữ thực phẩm trước khi đặt vào tủ lạnh.

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