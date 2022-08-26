Sau một thời gian sử dụng, chị em thường thấy ruột ấm đun siêu tốc, nhất là phần thân dưới và đáy bình có màu đen, nâu đen. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là do các cặn bẩn có trong nước tích tụ trong ruột bình, tiếp xúc với nhiệt độ cao lâu ngày tạo thành các mảng bám (vết ố) bám chặt vào ruột ấm đun và khiến bình bị đen. Do đó chúng ta phải vệ sinh đáy bình thật sạch sẽ.

Chị em cần chuẩn bị 1 - 2 vỏ trứng đã rửa sạch, vỏ 1 trái cam, 250-300ml giấm trắng. Sau đó, cho vỏ trứng, vỏ cam, giấm trắng vào bình cùng khoảng 400ml nước. Đun đến khi nước sôi và tự ngắt. Lúc này, mở bình ra, chị em sẽ thấy bao nhiêu cặn bẩn bong ra và nổi hết lên. Sau đó chỉ cần đổ đi và rửa sạch bình là được.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cho 100ml nước cốt chanh vào trong bình. Sau đó thêm khoảng 1 lít nước, đun sôi để nguội 1 tiếng, tiếp đó rửa lại là được. Các mãng bám trong đáy bình sẽ bong tróc ra, sẽ rữa trôi một cách dễ dàng.

3. Dùng baking soda để tẩy

Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì chất liệu bình đun siêu tốc đa số đều làm bằng kim loại. Nên bạn có thể áp dụng mẹo sử dụng 1 thìa Baking Soda bỏ vào trong bình. Tiếp theo là đổ khoảng 1 lít nước vào và đun sôi lên trong vòng vài phút. Lúc này khi nhìn vào có thể thấy lớp cặn rỉ sét ở trong lòng ấm đun đã được loại bỏ.