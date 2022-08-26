Các mẹo đánh bay vết bám đen cứng đầu ở đáy bình siêu tốc, chị em lưu ngay để diệt khuẩn một cách chính xác, an toàn

Mẹo vặt trong bếp 26/08/2022 07:55

Bình siêu tốc với nhiều công năng hiệu quả, đã trở thành món đồ gia dụng không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Nhưng liệu chị em có thường xuyên vệ sinh hay thậm chí là đã vệ sinh bình đúng cách? Đáy bình luôn là nơi tích tụ lại các loại cặn, lâu ngày sẽ đóng thành mãng đen sinh sôi vi khuẩn. Chị em nên sử dụng các mẹo sau để vệ sinh.

Sau một thời gian sử dụng, chị em thường thấy ruột ấm đun siêu tốc, nhất là phần thân dưới và đáy bình có màu đen, nâu đen. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là do các cặn bẩn có trong nước tích tụ trong ruột bình, tiếp xúc với nhiệt độ cao lâu ngày tạo thành các mảng bám (vết ố) bám chặt vào ruột ấm đun và khiến bình bị đen. Do đó chúng ta phải vệ sinh đáy bình thật sạch sẽ.

Các mẹo đánh bay vết bám đen cứng đầu ở đáy bình siêu tốc, chị em lưu ngay để diệt khuẩn một cách chính xác, an toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Sử dụng hỗn hợp vỏ trứng, vỏ cam và giấm trắng

Chị em cần chuẩn bị 1 - 2 vỏ trứng đã rửa sạch, vỏ 1 trái cam, 250-300ml giấm trắng. Sau đó, cho vỏ trứng, vỏ cam, giấm trắng vào bình cùng khoảng 400ml nước. Đun đến khi nước sôi và tự ngắt. Lúc này, mở bình ra, chị em sẽ thấy bao nhiêu cặn bẩn bong ra và nổi hết lên. Sau đó chỉ cần đổ đi và rửa sạch bình là được.

Các mẹo đánh bay vết bám đen cứng đầu ở đáy bình siêu tốc, chị em lưu ngay để diệt khuẩn một cách chính xác, an toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Sử dụng chanh để tẩy

Các mẹo đánh bay vết bám đen cứng đầu ở đáy bình siêu tốc, chị em lưu ngay để diệt khuẩn một cách chính xác, an toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cho 100ml nước cốt chanh vào trong bình. Sau đó thêm khoảng 1 lít nước, đun sôi để nguội 1 tiếng, tiếp đó rửa lại là được. Các mãng bám trong đáy bình sẽ bong tróc ra, sẽ rữa trôi một cách dễ dàng.

3. Dùng baking soda để tẩy

Các mẹo đánh bay vết bám đen cứng đầu ở đáy bình siêu tốc, chị em lưu ngay để diệt khuẩn một cách chính xác, an toàn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì chất liệu bình đun siêu tốc đa số đều làm bằng kim loại. Nên bạn có thể áp dụng mẹo sử dụng 1 thìa Baking Soda bỏ vào trong bình. Tiếp theo là đổ khoảng 1 lít nước vào và đun sôi lên trong vòng vài phút. Lúc này khi nhìn vào có thể thấy lớp cặn rỉ sét ở trong lòng ấm đun đã được loại bỏ.

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