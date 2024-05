Mẹo lựa vải chín chăm quả như một, ngon ngọt, không bị sầu đâu, đã ăn là phải nghiện

Vải giúp bình ổn huyết áp và nhịp tim, do đó giúp chống lại đột quỵ và bệnh tim mạch. Một cốc nước vải mỗi ngày giúp nhịp tim trở lại bình thường. Vải còn chứa lượng polyphenol cao thứ hai trong các loại hoa quả giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Chất chống oxy hóa có trong quả vải cải thiện hệ miễn dịch, làm chậm lại sự tiến triển của bệnh thoái hóa võng mạc và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch.

Vải là nguồn cung dồi dào phốt pho và ma giê hỗ trợ xương chắc khỏe và các chất khoáng dẫn truyền như đồng và mangan giúp cải thiện tình trạng giòn xương. Đây là loại vitamin mà cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được. Tiêu thụ các loại thực phẩm giàu vitamin C giúp cơ thể tăng cường khả năng đề kháng các nhân tố gây bệnh truyền nhiễm và loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm gây ra viêm nhiễm.

Mẹo chọn vải đúng cách, ngon ngọt

Theo Thời báo Văn học nghệ thuật, Khi mua vải, không phải cứ chọn quả to, quả có vỏ đỏ au sẽ là vải ngon, có vị ngọt. Muốn chọn những quả vải dày cùi, có vị ngọt, bạn nên chọn những quả vải có kích thước vừa phải. Loại vải quả nhỏ hạt sẽ nhỏ, thịt trong và có vị ngọt đậm. Trong khi đó, loại vải quả to thường có vị không ngọt bằng, hạt cũng to.

Mẹo chọn vải tươi ngon. Ảnh: Internet

Ban có thể ngắt tử một quả vải để kiểm tra. Nên chọn những quả vải cuống nhỏ, vỏ giòn, phần đầu trắng đều. Đây là dấu hiệu của loại vải ngon. Những quả vải cuống nhỏ thì hạt thường nhỏ.

Vải thiều ngon sẽ có phần vỏ nhẵn hơn. Nếu phần vỏ của quả vải có nhiều gai nhỏ, xù xì thường có vị chua, ăn sẽ không ngon bằng.

Vải Thanh Hà thường có quả tròn, kích thước không quá to, vỏ màu đỏ hồng. Vải ngon thường có mùi thơm đặc trưng, có thể ngửi thấy ngay từ ngoài vỏ. Loại vải lai thường sẽ không có được mùi thơm này.

Không nên mua những loại vải mà trên vỏ có nhiều đốm đậm màu hoặc đốm đen ở gần cuống. Đây là loại vải dễ bị chín quá, vị không ngon, thậm chí bị lên men hoặc bị sâu đầu.

Bạn có thể nắn nhẹ vào quả vải để kiểm tra độ tươi. Nếu quả vải mềm nhưng chắc tay, không bị nhũn thì đó là vải chín tới.

Nếu quả vải cứng thì đó là vải xanh. Nếu quả vải bị mềm nhũn thì đó là vải héo, hái lâu hoặc vải chín quá.

Lưu ý khi ăn vải

Theo Báo Thanh Niên, người bình thường không ăn quá 5-10 quả/lần, phụ nữ mang thai, trẻ em nên ăn 3-4 quả/lần. Phụ nữ mới sinh đang cho con bú nếu muốn ăn chỉ nên ăn 100-200 gram. Phụ nữ khi trước và trong kỳ hành kinh nên hạn chế ăn nhiều vải. Không ăn vải khi đói. Ngoài ra, người bị tiểu đường nên ăn vải ở mức độ vừa phải vì vải có hàm lượng đường cao. Vải có thể gây ra phản ứng dị ứng ở một số người.

Những người bị thủy đậu, có đờm hay bị cảm thì không nên ăn vải bởi sẽ làm bệnh tình thêm nặng hơn.