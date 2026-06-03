Rắn hổ mang chúa dài 3,2 mét trườn qua người đàn ông đang xem tivi trước khi bò lên cây măng cụt

Ngày 26/5, ông Thavisak Boonset, một tình nguyện viên bắt rắn, đang làm nhiệm vụ tại huyện Thepha, tỉnh Songkhla, Thái Lan thì nhận được yêu cầu hỗ trợ bắt một con rắn hổ mang chúa từ ông Phan Sangkaew, 79 tuổi, cư trú tại xã Lam Phai, huyện Thepha, tỉnh Songkhla.
Video 2 giờ 56 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

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