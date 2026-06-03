Trong 10 ngày tới, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 03/06/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc, khó ai bì kịp trong 10 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 10 ngày tới, Thực Thần trợ lực cho những bạn làm tự do hoặc có thêm nghề tay trái. Mồ hôi công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay cuối cùng cũng được công nhận. Người trồng cây ăn trái, tăng gia sản xuất có thành quả tốt đẹp, được người tiêu dùng mới đón nhận. 

Trong 10 ngày tới, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc, khó ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bản mệnh được giải tỏa những căng thẳng liên quan đến tiền bạc. Bạn có thể nhận được sự hẫu thuẫn của người thân rất nhiều trong công việc và tiền bạc. Nếu hôm nay có người cho lộc ăn cứ hoan hỉ đón nhận, đừng từ chối sự yêu mến của người ta dành cho mình.

 

Thổ - Thổ tương hòa là tín hiệu tốt cho tình duyên của bản mệnh. Khi nghe theo trái tim, bạn sẽ luôn được trao cho thứ mình cần. Nếu bạn tin tưởng vào chính mình, bạn sẽ tỏa ra sức hấp dẫn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 10 ngày tới, tuổi Thìn khá mạnh dạn trong chuyện làm ăn và có những bước tiến đáng kể. Bản mệnh cứ thoải mái làm theo ý của mình, đừng ngại sai sót, sai thì sửa, đó cũng là cơ hội giúp bản mệnh cải thiện năng lực và khai thác tài năng của mình.

Trong 10 ngày tới, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc, khó ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay có nhiều điều kiện hỗ trợ con giáp này kiếm tiền nhiều hơn mọi ngày. Bản mệnh không bao giờ oán trách số phận, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Càng bị chê bai bản mệnh càng kiếm được tiền, vì thế nên bản mệnh cứ hiên ngang vươn lên để làm ăn.

Con giáp này khá lạnh lùng, dạo gần đây không quan tâm đến người thân. Vì cơm áo gạo tiền mà bản mệnh quên mất giá trị của hạnh phúc. Con giáp này không điều chỉnh được cảm xúc, đôi lúc nóng giận là do sự bộc phát nhất thời chứ không hề cố ý.

Con giáp tuổi Hợi 

Trong 10 ngày tới, uổi Hợi khá thuận lợi với sự giúp sức của Tam Hội, mang đến cho bản mệnh sự sáng tạo mạnh mẽ, các kế hoạch mới và những cuộc gặp gỡ thú vị. Bạn đang có những thay đổi tích cực, nếu duy trì và phát huy thì sẽ đạt được nhiều kỳ vọng lớn lao hơn. 

Trong 10 ngày tới, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc, khó ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày này bạn cũng không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Nhưng để không rơi vào tình huống bị động, nay được mai mất thì bạn nên bắt đầu vạch ra kế hoạch tài chính của riêng mình và theo dõi thật sát sao rồi loại bỏ bớt những khoản không cần thiết.

 

Trong chuyện tình cảm, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ đến đôi lứa. Người đã có đôi muốn chia sẻ nỗi niềm nhưng lại không tìm được tiếng nói chung. Chính vì thế con giáp này cảm thấy trong lòng bí bách, khó kiểm soát được cảm xúc nên dễ mâu thuẫn với nửa kia.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Trong 4 ngày, 4, 5, 6, 7 tháng 6, 3 con giáp vận trình thuận lợi như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang Phú Quý bất ngờ

Trong 4 ngày, 4, 5, 6, 7 tháng 6, 3 con giáp vận trình thuận lợi như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang Phú Quý bất ngờ

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận trình thuận lợi như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang Phú Quý bất ngờ trong 4 ngày, 4, 5, 6, 7 tháng 6 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 50 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới