Mặc dù bị tra tấn suốt 6 năm vì không có của hồi môn nhưng cuối cùng cô gái 23 tuổi vẫn bị gia đình chồng bóp cổ dã man đến chết.

Cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng bàng hoàng trước thông tin một cô gái trẻ đã bị gia đình nhà chồng bạo hành suốt 6 năm trời vì không có của hồi môn. Cuối tháng 4 vừa qua cô gái bất hạnh này đã bị người nhà chồng bóp cổ đến chết.

Của hồi môn vẫn được xem là vấn đề rất lớn trong các cuộc hôn nhân của những người Ấn Độ

Ngày 9/6, truyền thông Ấn Độ đưa tin, một người phụ nữ 23 tuổi tên là Dolly đến từ Uttar Pradesh, Ấn Độ đã kết hôn với Brajesh vào năm 2015. Đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình. Ngay sau khi kết hôn, bố mẹ chồng Dolly bắt đầu đòi của hồi môn. Những người này đã đánh đập cô gái trẻ vì cô không thể đưa của hồi môn cho gia đình nhà chồng.

Bà Rajwati, mẹ của Dolly nói rằng, hai gia đình đã tổ chức một cuộc họp và giải quyết vấn đề một năm trước, sau đó Dolly và chồng chuyển đến Greater Noida. Tuy nhiên, vào ngày 24/4/2021 hàng xóm của Dolly gọi điện cho bố mẹ cô nói rằng cô đã chết. Theo cảnh sát, người thân của nạn nhân đến và phát hiện Dolly đã bị con rể bóp cổ đến chết. Sau đó, bà Raiwati đã đệ đơn kiện chồng của Dolly, bố chồng Anande, anh rể Manjesh và mẹ chồng Suman. Cảnh sát cho biết, tất cả các nghi phạm đã bỏ trốn ngay sau khi vụ việc này xảy ra.

Vì không có của hồi môn, cô gái trẻ đã bị gia đình chồng tra tấn suốt 6 năm, vậy nhưng cuối cùng họ vẫn ra tay sát hại cô

Ngày 28/4 chồng của Dolly đã bị bắt sau 4 ngày xảy ra cái chết của Dolly. Mới đây, bố chồng và anh rể chồng của Dolly cũng đã bị bắt. Hiện tại mẹ chồng của Dolly vẫn đang chạy trốn.

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